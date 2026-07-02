Explozie puternică într-un bloc din Sibiu. Zeci de persoane au fost evacuate

O explozie a avut loc, joi seară, într-un apartament situat la etajul cinci al unui bloc din municipiul Sibiu. În urma incidentului, 39 de persoane au fost evacuate din imobil, iar apartamentul în care s-a produs deflagrația a fost grav afectat. Potrivit ISU Sibiu, o persoană aflată în locuință a plecat la spital înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

„ISU Sibiu intervine de urgenţă pe strada Afinelor din municipiul Sibiu unde a avut loc o explozie într-un apartament situat la etajul 5 al unui imobil cu 5 etaje. La faţa locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD”, anunţă, joi seară, ISU Sibiu.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au adăugat că explozia nu a fost urmată de incendiu.

Din motive de siguranță, toate persoanele aflate în bloc au fost evacuate.

„Din întregul imobil au fost evacuate 39 de persoane. Dintre acestea, până în acest moment nu au fost identificate persoane care ar avea nevoie de îngrijiri medicale”, au precizat pompierii.

În urma deflagrației, întregul apartament în care s-a produs explozia a fost afectat. De asemenea, cioburile rezultate în urma suflului au avariat și un autoturism parcat în fața blocului.

Potrivit ISU Sibiu, în apartamentul afectat se afla o persoană în momentul producerii exploziei.

„În interiorul apartamentului ar fi fost o persoană care a plecat la spital înainte de sosirea forţelor de intervenţie”, a transmis ISU Sibiu.

Primele verificări indică faptul că deflagrația ar fi fost provocată de o acumulare de gaze provenite de la o butelie de camping.

Intervenția echipajelor de urgență este în desfășurare, iar autoritățile continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.