Șeful spionajului militar din Ucraina devine șeful de cabinet al lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit pe șeful spionajului, Kirilo Budanov, ca șef al său de cabinet, la puțin peste o lună după ce fostul său consilier principal a demisionat pe fondul unui scandal de corupție. „În acest moment, Ucraina trebuie să se concentreze mai mult pe problemele de securitate”, a declarat Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare, publicând o fotografie de la întâlnirea sa cu Budanov la Kiev.

Kirilo Budanov, în vârstă de 39 de ani, a condus până acum serviciile de informații militare ucrainene, care au revendicat o serie de atacuri extrem de eficiente împotriva Rusiei.

Zelenski a mai spus că intenționează să-l înlocuiască pe ministrul apărării, Denis Șmihal, numindu-l pe actualul său ministru al transformării digitale, Mihailo Fedorov, în funcția de președinte.

Predecesorul lui Budanov, Andri Ermak, a avut o influență politică enormă pe tot parcursul invaziei la scară largă a Rusiei lansate în 2022. De asemenea, el a condus echipa de negocieri a Ucrainei în discuțiile cruciale cu SUA, menite să pună capăt războiului.

În postarea de vineri de pe rețelele de socializare, Zelenski a scris: „În acest moment, Ucraina are nevoie de o concentrare mai mare asupra problemelor de securitate, a dezvoltării forțelor de apărare și securitate ale Ucrainei, precum și pe calea diplomatică a negocierilor.

„Kirilo are experiență de specialitate în aceste domenii și suficientă forță pentru a obține rezultate”, a adăugat Zelenski.

Președintele a mai spus că i-a cerut deja noului său șef de birou să actualizeze și să prezinte documente cheie privind «fundamentele strategice» ale apărării Ucrainei.

Șeful cabinetului prezidențial din Ucraina este, din punct de vedere istoric, o poziție foarte puternică. A existat o perioadă în anii 2000 când un șef al administrației prezidențiale din Ucraina deținea cam la fel de multă putere ca președintele însuși.

Aparent administrativ, rolul oferea în mod tradițional nu doar acces strâns la șeful statului, ci și numeroase oportunități de a trage sforile guvernului.

De exemplu, șeful cabinetului prezidențial ar putea face lobby pentru numiri în funcții guvernamentale și ar putea exercita presiuni asupra cercurilor de afaceri, ceea ce duce adesea la câștig personal.

Numirea generalului Budanov sugerează intenția de a revizui acest rol. Aceasta pune biroul președintelui pe picior de război - acesta va fi foarte probabil mult mai concentrat pe securitate și pe războiul cu Rusia.

Tot vineri, Zelenski a anunțat alte schimbări în echipa sa de conducere. El a spus că Fedorov a fost nominalizat să servească drept noul său ministru al Apărării, deoarece „a decis să schimbe structura ministerului apărării din Ucraina”.

Fedorov, în vârstă de 34 de ani, este cel mai tânăr ministru din guvernul ucrainean. Principala sa realizare de până acum este dezvoltarea și implementarea Diya, o platformă digitală centralizată pentru serviciile guvernamentale.

El este „profund implicat în domeniul dronelor” și va fi însărcinat în special cu instruirea mai multor operatori de drone, a declarat Zelenski în discursul său de seară.

El a adăugat că Șmihal rămâne „parte a echipei” și va fi mutat într-un alt domeniu de activitate.

Zelenski a declarat că Budanov va fi înlocuit de șeful serviciilor secrete externe, Oleh Ivașcenko, în vârstă de 56 de ani.

Predecesorul lui Budanov, fostul șef de cabinet Ermak, în vârstă de 54 de ani, a demisionat pe 28 noiembrie, iar plecarea sa a fost văzută ca o lovitură majoră pentru Zelenski.

Ermak a demisionat la scurt timp după ce locuința sa din Kiev a fost percheziționată de agențiile anticorupție ale țării.

El nu este acuzat de nicio faptă ilegală, iar biroul anticorupție NABU și biroul procurorului specializat în anticorupție SAP nu au explicat de ce i-au percheziționat proprietatea.

În ultimele luni, anchetatorii au legat mai multe personalități de un presupus scandal de delapidare de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic.

Aceștia au declarat că au descoperit o schemă extinsă de luare de mită și influențare a companiilor de stat, inclusiv a companiei de energie nucleară de stat Enerhoatom.