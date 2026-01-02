Zelenski și-a ales un nou șef de cabinet. E autorul mai multor operațiuni majore împotriva Rusiei

În fruntea administrației prezidențiale de la Kiev urmează să ajungă Kirilo Budanov, actualul lider al serviciilor de informații militare, a anunțat Volodimir Zelenski pe reţelele de socializare. Budanov este recunoscut pentru implicarea sa în operațiuni majore împotriva Rusiei.

„M-am întâlnit cu Kirilo Budanov şi i-am propus sa preia conducerea administraţiei prezidenţiale”, a scris Zelenski.

În mesajul său, președintele a explicat direcțiile pe care le vede prioritare pentru instituția pe care o conduce:

„În acest moment, Ucraina trebuie să se concentreze mai mult pe problemele de securitate, pe dezvoltarea forţelor de apărare şi securitate, precum şi pe calea diplomatică a negocierilor, iar cabinetul preşedintelui va servi în primul rând îndeplinirii acestor sarcini ale statului nostru", a adăugat el.

Postul a rămas vacant după ce Andrii Iermak, considerat una dintre cele mai puternice voci din anturajul președintelui, a decis să își dea demisia la finalul lunii noiembrie. Plecarea lui a avut loc în mijlocul unui scandal de corupție care a zguduit guvernul și a generat ample discuții în spațiul public.

Biroul Național Anticorupție a efectuat percheziții la domiciliul său, iar ulterior Iermak a anunțat că intenționează să meargă pe front. El a vorbit despre disponibilitatea de a-și asuma consecințele deciziilor sale, și-a cerut scuze pentru eventualele perioade în care nu va putea comunica și a reamintit că, încă din 24 februarie 2022, a rămas la Kiev pentru a se implica direct în apărarea țării.

Totodată, fostul oficial a subliniat că nu dorește să provoace dificultăți președintelui Volodimir Zelenski și nu a oferit detalii precise despre momentul în care ar putea începe efectiv serviciul pe linia frontului.

Demisia a venit chiar înainte de pregătirea discuțiilor dintre delegația ucraineană și reprezentanții Statelor Unite privind planul de pace. Potrivit ambasadorului Ucrainei la Washington, retragerea lui Iermak a temperat speculațiile și a contribuit la menținerea încrederii publice. La rândul său, Zelenski a salutat gestul și a arătat că schimbarea nu afectează activitatea diplomatică a țării, considerând acest pas unul util pentru recâștigarea încrederii ucrainenilor și pentru reașezarea echipei de negociere.

Investigația aflată în desfășurare de un an privește posibile deturnări de fonduri prin intermediul unor contractori ai companiei Energoatom.

Pe 28 noiembrie, NABU și Parchetul Specializat Anticorupție au făcut percheziții la domiciliul lui Andrii Iermak. El a confirmat acțiunile autorităților și a spus că avocații săi cooperează. Nu au fost formulate suspiciuni sau acuzații împotriva nimănui, inclusiv împotriva lui.

După depunerea mandatului, Volodimir Zelenski a pus accent pe faptul că, într-un moment marcat de negocieri intense și presiuni militare, cheia rămâne coeziunea din interior. El a arătat că susținerea populației și încrederea instituțiilor reprezintă fundamentul nu doar al stabilității interne, ci și al felului în care Ucraina este percepută și sprijinită pe plan internațional.

Pentru următoarea rundă de discuții, delegația ucraineană va avea o structură extinsă și strategică. Din echipă vor face parte șeful Statului Major General, reprezentanți ai serviciilor de informații, membri ai Consiliului Național de Securitate și Apărare, precum și diplomați ai Ministerului Afacerilor Externe — o formulă menită să acopere atât componenta militară, cât și cea diplomatică a negocierilor.