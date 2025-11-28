International

Andriy Yermak, omul cheie al lui Zelenski, iese din guvern după percheziții

Andriy Yermak, omul cheie al lui Zelenski, iese din guvern după perchezițiiAndri Yermak / sursa foto: captură video
Şeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Yermak, a anunţat că a demisionat, după ce autorităţile anti‑corupţie au percheziţionat locuinţa şi, posibil, biroul său, potrivit mai multor agenţii internaţionale de presă.

Perchezițiile și cooperarea lui Yermak

Vineri dimineață, două agenţii naţionale ucraineene de luptă împotriva corupţiei — National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) și Specialised Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAPO) — au efectuat percheziţii în apartamentul lui Yermak situat în zona guvernamentală a capitalei Kiev, precum şi, conform unor relatări media, în biroul său oficial.

Într-o postare pe Telegram, Yermak a declarat: „investigatorii nu întâmpină obstacole”. A adăugat că „au avut acces complet la apartament, avocaţii mei sunt prezenţi la fața locului, cooperând cu ofițerii de anchetă” și că „din partea mea, este cooperare deplină”.

Autorităţile nu au prezentat public o suspectare oficială împotriva lui Yermak, iar motivul exact al perchezițiilor nu a fost dezvăluit.

Un scandal major în sectorul energetic

Operațiunea face parte dintr-o anchetă amplă legată de un presupus „scheme de mită” în valoare de circa 100 de milioane de dolari în sectorul energetic al Ucrainei, în special la compania de energie nucleară de stat.

Cazul a dus deja la demisia a doi miniștri din guvern și la implicarea unor foști oficiali de rang înalt. De asemenea, principalul suspect — un fost partener de afaceri al lui Zelensky — a părăsit țara.theguardian.

Un observator politic a descris percheziția drept un „Black Friday” pentru Yermak, sugerând că purtătorul de cuvânt al președintelui ar putea fi forțat să părăsească scaunul de negociator-șef în actualele discuții de pace.

Reacţia președintelui și reorganizarea cabinetului

Președintele Zelenski a confirmat demisia lui Yermak și a anunţat o reorganizare a aparatului prezidențial.

Această decizie survine într-un moment sensibil pentru Ucraina: negocierile de pace cu Rusia sunt în curs, iar guvernul încearcă să demonstreze societății internaționale — în special potenţialilor aliaţi — că face eforturi reale împotriva corupţiei.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursa foto: Facebook/Volodimir Zelenski

Conform unui reprezentant al Comisiei Europene, acțiunile autorităților anti‑corupție din Ucraina reflectă faptul că instituțiile respective sunt funcționale și că țara continuă să trateze lupta împotriva corupției drept un element-cheie în procesul său de aderare la Uniunea Europeană.

Implicații politice și reacţii

Deși Yermak nu a fost acuzat oficial, apelurile la demisia sa veniseră deja din partea unor membri ai partidului de guvernământ și din rândul opoziției — un semn că protestele din societatea ucraineană față de corupţie cresc în intensitate.

Demisia lui Yermak ar putea influenţa poziţia diplomatică a Ucrainei, mai ales în negocierile delicate privind războiul și reconstruirea țării. Unii analiști se tem că scandalul de corupție și gestionarea sa aruba încrederea partenerilor externi.

Situația rămâne fluidă — deși perchezițiile au avut loc și demisia a fost anunțată, nu se știe dacă investigația se va extinde și ce alte consecințe va produce în structurile de putere de la Kiev.

