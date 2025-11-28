International

Şeful de cabinet al lui Zelenski, vizat în cel mai mare scandal de corupţie din Ucraina

Comentează știrea
Şeful de cabinet al lui Zelenski, vizat în cel mai mare scandal de corupţie din UcrainaSursa foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Biroul Naţional Anticorupţie (NABU) efectuează vineri percheziţii la biroul şefului de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, potrivit Kyiv Independent.

Șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, vizat în cel mai mare caz de corupție din Ucraina

Andrii Iermak este investigat de Biroul Naţional Anticorupţie (NABU) într-un dosar de corupţie care implică Energoatom, compania naţională de producere a energiei nucleare. Ancheta este cea mai amplă înregistrată în timpul mandatului preşedintelui Volodimir Zelenski, iar opt suspecţi au fost deja inculpaţi.

”Anchetatorii nu întâmpină niciun obstacol. Din partea mea, cooperez pe deplin”, a declarat Andrii Iermak pe aplicația Telegram.

Timur Mindici, apropiat al preşedintelui, este considerat liderul grupării vizate în dosar. În ciuda cererilor de demisie pentru Iermak, Zelenski a refuzat să îl concedieze şi l-a numit să conducă negocierile de pace, potrivit sursei citate.

Elena Udrea atacă statul în instanță: vrea înapoi bunurile confiscate
Elena Udrea atacă statul în instanță: vrea înapoi bunurile confiscate
Ecologismul ne strică bucuria de Sărbători. Primăria Capitalei vrea să interzică artificiile
Ecologismul ne strică bucuria de Sărbători. Primăria Capitalei vrea să interzică artificiile

Legături între Iermak și vila de lux finanţată prin Energoatom

O vilă de lux de lângă Kiev, care a fost finanţată prin schema de corupţie de la Energoatom, era destinată lui Andrii Iermak, potrivit unei surse din rândul forţelor de ordine citate de Kyiv Independent. Biroul Preşedintelui nu a oferit încă comentarii pe acest subiect.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursa foto: Facebook/Володимир Зеленський

Publicaţia Ukrainska Pravda a relatat pe 24 noiembrie că Iermak este implicat în scandalul de corupţie. Ancheta îl menţionează pe Iermak sub denumirea  de „Ali Baba”, potrivit relatărilor anchetatorilor.

„Ali Baba” îi persecuta pe detectivii NABU şi pe procurorii anticorupţie

Şeful procuraturii anticorupţie din Ucraina, Oleksandr Klimenko, a declarat că anchetatorii îl desemnează pe Iermak drept „Ali Baba”, care ar fi coordonat acţiuni ale agenţiilor de aplicare a legii pentru a persecuta detectivii NABU şi procurorii anticorupţie.

Un parlamentar din partidul „Servitorul Poporului” al lui Zelenski a declarat pentru Kyiv Independent că, până acum, „nu a existat cu adevărat o reacție” în partid, iar majoritatea membrilor păreau să fi înțeles deja situația.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:33 - Elena Udrea atacă statul în instanță: vrea înapoi bunurile confiscate
12:23 - Ecologismul ne strică bucuria de Sărbători. Primăria Capitalei vrea să interzică artificiile
12:16 - Şeful de cabinet al lui Zelenski, vizat în cel mai mare scandal de corupţie din Ucraina
12:03 - Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării
12:02 - Marian Vanghelie, încă o problemă după scandalul de hărțuire. ANAF îl execută silitpentru 13 milioane de lei
11:57 - Mihai Fifor, atac la Ilie Bolojan după scandalul Moșteanu

HAI România!

TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar

Proiecte speciale