Şeful de cabinet al lui Zelenski, vizat în cel mai mare scandal de corupţie din Ucraina

Biroul Naţional Anticorupţie (NABU) efectuează vineri percheziţii la biroul şefului de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, potrivit Kyiv Independent.

Andrii Iermak este investigat de Biroul Naţional Anticorupţie (NABU) într-un dosar de corupţie care implică Energoatom, compania naţională de producere a energiei nucleare. Ancheta este cea mai amplă înregistrată în timpul mandatului preşedintelui Volodimir Zelenski, iar opt suspecţi au fost deja inculpaţi.

”Anchetatorii nu întâmpină niciun obstacol. Din partea mea, cooperez pe deplin”, a declarat Andrii Iermak pe aplicația Telegram.

Timur Mindici, apropiat al preşedintelui, este considerat liderul grupării vizate în dosar. În ciuda cererilor de demisie pentru Iermak, Zelenski a refuzat să îl concedieze şi l-a numit să conducă negocierile de pace, potrivit sursei citate.

O vilă de lux de lângă Kiev, care a fost finanţată prin schema de corupţie de la Energoatom, era destinată lui Andrii Iermak, potrivit unei surse din rândul forţelor de ordine citate de Kyiv Independent. Biroul Preşedintelui nu a oferit încă comentarii pe acest subiect.

Publicaţia Ukrainska Pravda a relatat pe 24 noiembrie că Iermak este implicat în scandalul de corupţie. Ancheta îl menţionează pe Iermak sub denumirea de „Ali Baba”, potrivit relatărilor anchetatorilor.

Şeful procuraturii anticorupţie din Ucraina, Oleksandr Klimenko, a declarat că anchetatorii îl desemnează pe Iermak drept „Ali Baba”, care ar fi coordonat acţiuni ale agenţiilor de aplicare a legii pentru a persecuta detectivii NABU şi procurorii anticorupţie.

Un parlamentar din partidul „Servitorul Poporului” al lui Zelenski a declarat pentru Kyiv Independent că, până acum, „nu a existat cu adevărat o reacție” în partid, iar majoritatea membrilor păreau să fi înțeles deja situația.