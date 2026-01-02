International

Întâlnire crucială între Zelenski și liderii europeni de Bobotează

Volodimir Zelenski. Sursa foto: Captură video Facebook
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va participa pe 6 ianuarie la o întâlnire de nivel înalt cu lideri europeni în Franța, marcând începutul unui nou ciclu de consultări diplomatice.

Zelenski, întâlnire cu liderii europeni de Bobotează

„Începem acest an – începând cu diplomația – și continuăm dialogul cu partenerii noștri”, a transmis Zelenski joi, subliniind importanța menținerii legăturilor cu aliații.

Evenimentul de la Paris va aduce împreună oficiali ucraineni, europeni și americani, în cadrul așa-numitei „Coaliții celor dispuși”. Obiectivul principal este evaluarea progresului negocierilor pentru un eventual acord de pace și discuția privind garanțiile de securitate pe care Ucraina le-ar putea primi.

Macron, Zelenski

Macron, Zelenski / sursa foto: captură video

O reuniune importantă între Ucraina și liderii europeni

Înainte de întâlnirea la nivel de șefi de stat, consilierii pentru securitate națională din țările membre ale Coaliției se vor întâlni pe 3 ianuarie în Ucraina, cu participarea virtuală a reprezentanților americani.

De asemenea, pe 5 ianuarie este programată o reuniune a șefilor de stat major din mai multe țări, pentru a coordona aspectele militare și logistice privind sprijinul acordat Kievului.

Donald Trump și Volodimir Zelenski

Sursa foto: Captură video

„Ne pregătim acum pentru a ne asigura că întâlnirea va fi productivă, că sprijinul va crește și că încrederea politică va crește atât în garanțiile de securitate, cât și în acordul de pace”, a explicat Zelenski, adăugând că scopul discuțiilor este și clarificarea tuturor punctelor importante din documentele pregătitoare.

Inițiativa, susținută de Macron

Inițiativa este susținută de președintele francez Emmanuel Macron, care a confirmat organizarea reuniunii și a subliniat că tema centrală o reprezintă garanțiile de securitate pentru Ucraina. Macron a precizat că fiecare stat aliat trebuie să contribuie concret, astfel încât viitoarea pace să fie durabilă și echitabilă.

Această serie de întâlniri are loc la scurt timp după discuția dintre Zelenski și președintele american Donald Trump, desfășurată în Florida. În timpul întrevederii, Trump a arătat optimism față de dialogul diplomatic, însă nu a oferit un calendar clar pentru încheierea conflictului care durează din 2022. În paralel, tensiunile militare rămân ridicate.

