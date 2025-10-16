Finanțare de urgență pentru Argentina, din SUA. Sprijin politic și economic pentru președintele liberal Milei

Administrația Trump intenționează să ofere o nouă finanțare de 20 de miliarde de dolari pentru Argentina, printr-un mecanism combinat între fonduri suverane și capital privat.

Inițiativa vine după o linie de credit de valoare similară, anunțată recent, menită să stabilizeze moneda națională a Argentinei și să sprijine guvernul condus de președintele Javier Milei.

Declarațiile oficiale sugerează o abordare mixtă între sprijin economic și calcul politic.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a confirmat miercuri că administrația SUA lucrează la un mecanism financiar de 20 de miliarde de dolari care ar urma să completeze linia de swap deja convenită între cele două țări.

„Lucrăm la un pachet de 20 de miliarde de dolari, care să completeze linia de swap, împreună cu bănci private și fonduri suverane. Cred că acest instrument va fi mai concentrat pe piața datoriilor”, a declarat Bessent, potrivit Reuters.

Oficialul american a subliniat că scopul este crearea unei „soluții din sectorul privat”, subliniind că „multe bănci sunt interesate, iar mai multe fonduri suverane și-au exprimat deja dorința de a participa.”

Această inițiativă ar putea fi crucială pentru stabilizarea economiei argentiniene, care se confruntă cu o depreciere rapidă a monedei și cu o inflație aflată printre cele mai ridicate din lume.

Discuțiile privind pachetul de sprijin au fost urmate de o întâlnire oficială între președintele Donald Trump și omologul său argentinian, Javier Milei, la Casa Albă.

În cadrul discuțiilor, Trump a afirmat că Statele Unite „doresc să-și ajute vecinii”, dar a adăugat că sprijinul financiar ar putea fi condiționat politic.

„Dacă el pierde, nu vom fi generoși cu Argentina”, a spus Trump, referindu-se la alegerile parlamentare din 26 octombrie.

Declarația a avut efecte imediate asupra pieței valutare: peso-ul argentinian s-a depreciat cu aproximativ 0,7%, ajungând la 1.395 de pesos pentru un dolar american, față de 1.385 în ziua precedentă.

Pe Wall Street, acțiunile marilor companii argentiniene au oscilat după ce, în ziua anterioară, înregistraseră scăderi de până la 8,1%.

Reacțiile din Argentina nu au întârziat să apară. Fosta președintă Cristina Fernández, aflată în arest la domiciliu după o condamnare pentru corupție, a criticat dur comentariile lui Trump.

Pe rețelele sociale, aceasta a scris:

„Trump către Milei, în Statele Unite: ‘Acordurile noastre depind de cine câștigă alegerile.’ Argentinienilor... știți deja ce aveți de făcut!”

Pentru observatorii internaționali, noua finanțare propusă ridică întrebări legate de echilibrul dintre ajutor economic și influență politică.

Potrivit analiștilor, condiționarea sprijinului de rezultatul alegerilor ar putea tensiona relațiile bilaterale și ar alimenta percepția că Washingtonul utilizează instrumente financiare în scop geopolitic.

Martín Lousteau, liderul Uniunii Civice Radicale, a acuzat Washingtonul că „nu vrea să ajute o țară, ci doar să-l salveze pe Milei”, în timp ce Maximiliano Ferraro, președintele Coaliției Civice, a descris situația drept „un act flagrant de șantaj împotriva națiunii argentiniene”.

În timp ce Casa Albă nu a emis încă un comunicat oficial suplimentar, analiștii consideră că viitoarea finanțare ar putea deveni un test al relațiilor dintre cele două țări.

Într-un context regional marcat de instabilitate economică și tensiuni politice, pachetul american ar putea influența nu doar moneda Argentinei, ci și echilibrul de putere în America de Sud.