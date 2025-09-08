International Buenos Aires: Înfrângere categorică pentru Javier Milei. Peroniștii câștigă o provincie-cheie







Partidul președintelui argentinian Javier Milei, La Libertad Avanza, a obținut doar 34% în alegerile provinciale din Buenos Aires, Argentina. A fost devansat net de alianța peronistă care a luat 47% din voturi, potrivit rezultatelor comunicate oficial duminică noaptea, anunțate de cotidianul La Nacion. Scrutinul a fost privit de analiștii politici drept test politic înaintea alegerilor parțiale pentru Congres de luna viitoare.

Provincia Buenos Aires concentrează aproape 40% din populația Argentinei. Un rezultat slab aici poate mobiliza opoziția și complica obiectivul lui Milei de a-și mări ponderea în Parlament, unde nu are majoritate în niciuna din camere. „Am suferit un recul și trebuie să-l acceptăm responsabil”, a declarat Milei, promițând totodată că nu va face pași înapoi în programul de reforme economice: „Dacă am greșit politic, ne vom corecta și ne vom modifica acțiunile.” Profilul de reformator al acestuia pare să nu fie suficient pentru alegătorii argentinieni.

„Nu ne așteptam la acest rezultat, dar rămâne totuși un scrutin provincial”, a spus unul dintre membrii cabinetului, în timp ce aștepta declarațiile președintelui. „Au fost opt alegeri distincte, fiecare va avea analiza ei particulară”, a intervenit un alt ministru, citat de presa argentiniană.

Peroniștii, acum cel mai mare bloc în legislativul fragmentat, folosesc forța votului pentru a trece cheltuieli sociale care pun presiune pe planul lui Milei de echilibrare bugetară. Recent, Senatul a anulat un veto prezidențial ( cu 63 la 7) asupra unui proiect de beneficii pentru persoane cu dizabilități. Semnal că opoziția poate strânge super-majorități contra lui Milei.

Fosta președintă, Cristina Fernández de Kirchner a jubilat pe X: „Ieși din bula ta, frate… lucrurile se îngreunează.” Guvernatorul provinciei, Axel Kicillof, a spus în discursul victoriei că „urnele i-au transmis lui Milei că lucrările publice nu pot fi oprite” și a apărat finanțarea pentru pensionari, educație și sănătate.

Milei a redus inflația în ultimele luni și a anunțat austeritate dură plus relaxarea controalelor valutare, în acord cu un pachet de finanțare cu FMI de 20 miliarde$. Însă încrederea investitorilor rămâne fragilă, iar populația resimte șomaj mai ridicat, dobânzi record și consum în scădere.

Alegerile parțiale pentru Congres de luna viitoare vor decide dacă președintele își poate trece reformele libertariene. Rezultatul din Buenos Aires este, spune La Nacion, „un semnal de trezire” pentru guvern: felul în care Milei recalibrează mesajul și protejează social reformele ar putea rescrie harta politică pe termen scurt.