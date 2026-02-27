Social

Top 6 platforme prin care elevii români învață engleza de acasă

Comentează știrea
Top 6 platforme prin care elevii români învață engleza de acasă
Din cuprinsul articolului

Învățarea limbii engleze nu mai este ceva opțional sau o noutate. Dimpotrivă, este necesară, iar potrivit Digi24, România este pe locul 11 în lume atunci când vine vorba de EF English Proficiency Index. Dacă dorești să îți îmbunătățești cunoștințele, atunci este o idee bună să folosești servicii precum meditații engleză online. De fapt, tot mai mulți elevi preferă meditațiile online în detrimentul celor clasice.

Acestea pot îmbunătăți procesul de învățare și pot ajuta la acoperirea anumitor lacune. De asemenea, învățatul online oferă flexibilitate, acces la profesori diferiți, precum și prețuri variate în funcție de buget. Dar ce platformă este o alegere bună dacă vrei să înveți limba engleză de acasă?

1. BUKI — platformă specializată în profesori particulari

BUKI este o soluție foarte bună dacă doriți meditații online pentru limba engleză. Este o platformă specializată care oferă lecții individuale, precum și posibilitatea alegerii profesorului. Aveți opțiunea de potrivire în funcție de obiectiv și nivel. Această platformă este extrem de utilă pentru școală, BAC sau alte examene.

De asemenea, te poate ajuta să îți formezi un vocabular solid în limba engleză, util pentru conversație, dar și pentru dezvoltare profesională. Este clar că această platformă este ideală nu doar pentru elevi, ci și pentru cei care vor să își îmbunătățească șansele de a găsi un job mai bun. Poate reprezenta un pas important spre cariera mult dorită.

Un sat uitat de lume, scos la vânzare la prețul unui apartament din Capitală. Avantaje pentru viitorii proprietari
Un sat uitat de lume, scos la vânzare la prețul unui apartament din Capitală. Avantaje pentru viitorii proprietari
Insolvenţa în Republica Moldova. Un administrator suspectat de scheme frauduloase, exclus din Comisia de experţi pentru integrare europeană
Insolvenţa în Republica Moldova. Un administrator suspectat de scheme frauduloase, exclus din Comisia de experţi pentru integrare europeană

Avantaje:

  • Acces la exerciții individuale adaptate nevoilor elevilor
  • Poți alege profesorul în funcție de experiență sau recenzii
  • Foarte flexibilă, profesorul se adaptează nevoilor proprii
  • Foarte bună pentru pregătirea examenelor Cambridge, BAC, examenele naționale etc.

Dezavantaje:

  • Calitatea profesorilor poate varia
  • Este nevoie de implicare constantă pentru rezultate vizibile

2. Superprof — marketplace mare de profesori particulari

Superprof este un marketplace care include profesori particulari din multiple domenii, inclusiv limba engleză. Are o bază de date foarte mare de profesori, precum și profiluri cu recenzii și informații utile.

Totuși, fiind un marketplace internațional, calitatea poate varia. Unii profesori sunt extrem de bine pregătiți, dar alții pot să nu corespundă standardelor dorite. Este o opțiune potrivită dacă vrei să compari mai mulți profesori înainte de a lua o decizie.

Avantaje:

  • Foarte mulți profesori disponibili
  • Poți compara diverse stiluri de predare și prețuri
  • Opțiuni pentru multiple niveluri
  • Ai flexibilitate în a alege formatul fizic sau online

Dezavantaje:

  • Calitatea profesorilor nu este consistentă
  • Nu există un curriculum unitar
  • Ia timp să găsești profesorul potrivit

3. Preply — platformă internațională pentru limbi străine

Preply este foarte cunoscută atunci când vine vorba de învățarea limbilor străine. Dacă dorești să înveți engleza online, poate fi o opțiune interesantă. Ai acces la profesori din toată lumea și se pune un accent puternic pe conversație. Toate lecțiile sunt online, iar programul este flexibil.

Un avantaj important este faptul că poți opta pentru profesori nativi sau non-nativi, în funcție de obiectivele tale. Este o platformă potrivită dacă dorești să îți îmbunătățești engleza pentru business, pentru pregătirea examenelor TOEFL sau IELTS, dar și pentru dezvoltarea fluenței proprii.

Avantaje:

  • Poți găsi profesori nativi, dar și non-nativi
  • Accent foarte mare pe conversație
  • Flexibilitate excelentă
  • Bună pentru engleză business, dar și pentru examene internaționale

Dezavantaje:

  • Prețurile variază foarte mult
  • Nu este o platformă locală, nu este adaptată specificului românesc
  • Ai nevoie de disciplină pentru rezultate bune

4. Novakid — cursuri de engleză pentru copii

Novakid este o platformă dedicată copiilor, în special celor din ciclul primar. Are multiple beneficii, precum lecții structurate pe niveluri și profesori specializați în lucrul cu cei mici. Curriculumul este bine organizat, iar cursurile sunt foarte interactive, un aspect esențial atunci când vorbim despre învățarea online pentru copii.

Dacă dorești să îți înscrii copilul la cursuri online, este important să existe un program clar, continuitate și o monitorizare atentă a progresului. Novakid oferă aceste lucruri și este o opțiune bună din acest punct de vedere. Totuși, nu este o platformă destinată elevilor mai mari sau adulților.

Avantaje:

  • Un curriculum foarte bine structurat
  • Lecții atractive și interactive pentru copii
  • Profesori specializați în a lucra cu cei mici
  • Poți monitoriza progresul fără probleme

Dezavantaje:

  • Costuri mai mari față de alte platforme
  • Doar pentru copii
  • Părinții trebuie să se implice

5. British Council – EnglishScore Tutors

British Council este o instituție extrem de cunoscută pentru predarea limbii engleze la nivel internațional. Deși prețurile sunt mai ridicate, beneficiezi de un standard academic înalt, profesori certificați și un accent clar pe tipul de engleză dorit.

Poți alege cursuri de engleză pentru business sau programe adaptate obiectivelor tale profesionale. Este o opțiune potrivită pentru cei care caută un cadru formal și recunoscut internațional.

Avantaje:

  • Reputație internațională foarte bună
  • Aveți acces la profesori certificați
  • Un standard academic foarte înalt
  • Platformă bună pentru engleză academică sau de business

Dezavantaje:

  • Prețuri mari
  • Nu este foarte flexibilă
  • Accent formal

6. Meditatii.ro — anunțuri cu profesori din România

Această platformă este specializată pe România și oferă posibilitatea de a alege între lecții online sau lecții față în față. Prețurile diferă, iar contactul cu profesorul este direct.

Meditatii.ro este potrivită pentru pregătire școlară, examene naționale sau Bacalaureat. Totuși, dacă îți dorești un parcurs foarte structurat și monitorizare constantă, platforma poate necesita mai multă implicare din partea elevului. Este o opțiune bună pentru cei care au lacune punctuale și doresc sprijin suplimentar.

Avantaje:

  • Lucrați cu profesori din România
  • Lecții fizice sau online
  • Prețuri variate
  • Contactezi profesorul direct

Dezavantaje:

  • Nu există un sistem unitar de monitorizare
  • Elevul trebuie să se implice foarte mult

Concluzie

În prezent, există multiple metode de învățare a limbii engleze, iar fiecare elev poate alege varianta care i se potrivește cel mai bine. Realitatea este că fiecare persoană învață engleza cu un scop diferit și are așteptări diferite. De aceea, este important să alegi metoda potrivită, fie că este vorba despre învățarea față în față sau online.

Elevii români pot învăța engleza online de acasă, mai ales pentru exerciții suplimentare sau pentru corectarea unor lacune. Platformele menționate mai sus sunt opțiuni bune pentru elevii români dornici să învețe limba engleză sau să își îmbunătățească nivelul actual.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:44 - Situație rară în sistemul penitenciar. Un deținut declanșează verificarea legii care îi reglementează detenția
14:39 - FMI deblochează 8,1 miliarde de dolari pentru susținerea bugetului Ucrainei
14:31 - România, sub presiunea CEDO. Comunitatea LGBTQ cere recunoașterea legală a cuplurilor gay, după ce Grindeanu a reapri...
14:24 - Chișinăul propune trecerea tuturor școlilor din stânga Nistrului la predarea în limba română din 1 septembrie 2026
14:20 - Top 6 platforme prin care elevii români învață engleza de acasă
14:17 - De la Oscar la Nadia Comăneci. Filmul brazilian care intră vineri în cinematografele din România

HAI România!

Bolojan azi la bal, mâine la spital
Bolojan azi la bal, mâine la spital
România, din nou o marfă…
România, din nou o marfă…
Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu icoana!
Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu ...

Proiecte speciale