Top 6 platforme prin care elevii români învață engleza de acasă

Învățarea limbii engleze nu mai este ceva opțional sau o noutate. Dimpotrivă, este necesară, iar potrivit Digi24, România este pe locul 11 în lume atunci când vine vorba de EF English Proficiency Index. Dacă dorești să îți îmbunătățești cunoștințele, atunci este o idee bună să folosești servicii precum meditații engleză online. De fapt, tot mai mulți elevi preferă meditațiile online în detrimentul celor clasice.

Acestea pot îmbunătăți procesul de învățare și pot ajuta la acoperirea anumitor lacune. De asemenea, învățatul online oferă flexibilitate, acces la profesori diferiți, precum și prețuri variate în funcție de buget. Dar ce platformă este o alegere bună dacă vrei să înveți limba engleză de acasă?

BUKI este o soluție foarte bună dacă doriți meditații online pentru limba engleză. Este o platformă specializată care oferă lecții individuale, precum și posibilitatea alegerii profesorului. Aveți opțiunea de potrivire în funcție de obiectiv și nivel. Această platformă este extrem de utilă pentru școală, BAC sau alte examene.

De asemenea, te poate ajuta să îți formezi un vocabular solid în limba engleză, util pentru conversație, dar și pentru dezvoltare profesională. Este clar că această platformă este ideală nu doar pentru elevi, ci și pentru cei care vor să își îmbunătățească șansele de a găsi un job mai bun. Poate reprezenta un pas important spre cariera mult dorită.

Avantaje:

Acces la exerciții individuale adaptate nevoilor elevilor

Poți alege profesorul în funcție de experiență sau recenzii

Foarte flexibilă, profesorul se adaptează nevoilor proprii

Foarte bună pentru pregătirea examenelor Cambridge, BAC, examenele naționale etc.

Dezavantaje:

Calitatea profesorilor poate varia

Este nevoie de implicare constantă pentru rezultate vizibile

Superprof este un marketplace care include profesori particulari din multiple domenii, inclusiv limba engleză. Are o bază de date foarte mare de profesori, precum și profiluri cu recenzii și informații utile.

Totuși, fiind un marketplace internațional, calitatea poate varia. Unii profesori sunt extrem de bine pregătiți, dar alții pot să nu corespundă standardelor dorite. Este o opțiune potrivită dacă vrei să compari mai mulți profesori înainte de a lua o decizie.

Avantaje:

Foarte mulți profesori disponibili

Poți compara diverse stiluri de predare și prețuri

Opțiuni pentru multiple niveluri

Ai flexibilitate în a alege formatul fizic sau online

Dezavantaje:

Calitatea profesorilor nu este consistentă

Nu există un curriculum unitar

Ia timp să găsești profesorul potrivit

Preply este foarte cunoscută atunci când vine vorba de învățarea limbilor străine. Dacă dorești să înveți engleza online, poate fi o opțiune interesantă. Ai acces la profesori din toată lumea și se pune un accent puternic pe conversație. Toate lecțiile sunt online, iar programul este flexibil.

Un avantaj important este faptul că poți opta pentru profesori nativi sau non-nativi, în funcție de obiectivele tale. Este o platformă potrivită dacă dorești să îți îmbunătățești engleza pentru business, pentru pregătirea examenelor TOEFL sau IELTS, dar și pentru dezvoltarea fluenței proprii.

Avantaje:

Poți găsi profesori nativi, dar și non-nativi

Accent foarte mare pe conversație

Flexibilitate excelentă

Bună pentru engleză business, dar și pentru examene internaționale

Dezavantaje:

Prețurile variază foarte mult

Nu este o platformă locală, nu este adaptată specificului românesc

Ai nevoie de disciplină pentru rezultate bune

Novakid este o platformă dedicată copiilor, în special celor din ciclul primar. Are multiple beneficii, precum lecții structurate pe niveluri și profesori specializați în lucrul cu cei mici. Curriculumul este bine organizat, iar cursurile sunt foarte interactive, un aspect esențial atunci când vorbim despre învățarea online pentru copii.

Dacă dorești să îți înscrii copilul la cursuri online, este important să existe un program clar, continuitate și o monitorizare atentă a progresului. Novakid oferă aceste lucruri și este o opțiune bună din acest punct de vedere. Totuși, nu este o platformă destinată elevilor mai mari sau adulților.

Avantaje:

Un curriculum foarte bine structurat

Lecții atractive și interactive pentru copii

Profesori specializați în a lucra cu cei mici

Poți monitoriza progresul fără probleme

Dezavantaje:

Costuri mai mari față de alte platforme

Doar pentru copii

Părinții trebuie să se implice

British Council este o instituție extrem de cunoscută pentru predarea limbii engleze la nivel internațional. Deși prețurile sunt mai ridicate, beneficiezi de un standard academic înalt, profesori certificați și un accent clar pe tipul de engleză dorit.

Poți alege cursuri de engleză pentru business sau programe adaptate obiectivelor tale profesionale. Este o opțiune potrivită pentru cei care caută un cadru formal și recunoscut internațional.

Avantaje:

Reputație internațională foarte bună

Aveți acces la profesori certificați

Un standard academic foarte înalt

Platformă bună pentru engleză academică sau de business

Dezavantaje:

Prețuri mari

Nu este foarte flexibilă

Accent formal

Această platformă este specializată pe România și oferă posibilitatea de a alege între lecții online sau lecții față în față. Prețurile diferă, iar contactul cu profesorul este direct.

Meditatii.ro este potrivită pentru pregătire școlară, examene naționale sau Bacalaureat. Totuși, dacă îți dorești un parcurs foarte structurat și monitorizare constantă, platforma poate necesita mai multă implicare din partea elevului. Este o opțiune bună pentru cei care au lacune punctuale și doresc sprijin suplimentar.

Avantaje:

Lucrați cu profesori din România

Lecții fizice sau online

Prețuri variate

Contactezi profesorul direct

Dezavantaje:

Nu există un sistem unitar de monitorizare

Elevul trebuie să se implice foarte mult

În prezent, există multiple metode de învățare a limbii engleze, iar fiecare elev poate alege varianta care i se potrivește cel mai bine. Realitatea este că fiecare persoană învață engleza cu un scop diferit și are așteptări diferite. De aceea, este important să alegi metoda potrivită, fie că este vorba despre învățarea față în față sau online.

Elevii români pot învăța engleza online de acasă, mai ales pentru exerciții suplimentare sau pentru corectarea unor lacune. Platformele menționate mai sus sunt opțiuni bune pentru elevii români dornici să învețe limba engleză sau să își îmbunătățească nivelul actual.