În 1968, Phil Knight a fondat brand-ul Nike, al cărui nume se baza pe cel al zeiței grecești a victoriei, „Nike”. Abia în 1971, însă, a adoptat acest nume. Alte nume luate în calcul atunci au fost Falcon, Bengal și Dimension Six. În primii trei ani de viață, marca s-a numit „Blue Ribbons Sports” și, inițial, vindea încălțăminte sportivă provenită din Japonia. Mai exact, Blue Ribbons Sports s-a asociat cu grupul Onitsuka din Japonia, cunoscut astăzi ca marca Asics, pentru a deveni distribuitor oficial în SUA.

Cei doi au început cu o investiție de 50 de dolari, iar apoi au împrumutat de la tatăl lui Knight alți 1000 de dolari. După primul an au facturat în sumă de 8000 de dolari și au înțeles că aceasta putea fi o afacere.

„Fiind la rândul meu sportiv, știam ce tip de încălțăminte e mai bun pentru alergare. Fiind și cunoscător al afacerilor, știam că camerele foto japoneze au cunoscut o popularitate explozivă pe o piață dominată până atunci de cele germane. Atunci, mi-am dat seama că s-ar putea întâmpla la fel și cu încălțămintea japoneză”, a spus Knight. În acea vreme, germanii de la Adidas și Puma dominau piața de încălțăminte sportivă la nivel global.

Logo-ul, atât de recognoscibil astăzi, a fost „invenția” unei studente la design grafic: Carolyn Davidson. Phil și Carolyn s-au cunoscut la Universitatea din Portland, unde el preda ore de contabilitate. Davidson i-a cerut 35 de dolari pentru logo-ul Nike. În 1983, însă, Knight i-a oferit lui Davidson un inel de aur și un plic plin de acțiuni Nike în semn de recunoștință și mulțumire pentru munca realizată.

Principala premisă cerută de Phil Knight era ca logo-ul să transmită mișcare. Carolyn Davidson a afirmat că s-a bazat la crearea logo-ului pe aripa zeiței Nike, pentru a stiliza simbolul dinamic pe care îl cunoaștem astăzi drept „Swoosh”. Aparent, Knight nu era prea mulțumit inițial de rezultatul muncii lui Davidson, dar necesitatea de a avea urgent un logo l-a făcut să accepte acel desen ca fiind definitiv. „Nu sunt îndrăgostit de acest logo, dar mă voi obișnui cu el”, spunea Phil Knight la acel moment.

Cu timpul, însă, simbolul „Swoosh” s-a transformat în sinonim al companiei. Carolyn a continuat să fie designer al companiei, realizând broșuri, postere, cataloage et. Creșterea companiei a fost exponențială și astăzi Nike este lider mondial în echipament și accesorii sportive. Logo-ul său este, fără îndoială, unul dintre cele mai celebre din toată lumea.

În 1972, adidașii Nike au debutat la probele de atletism din Statele Unite, la aproape două decenii de când Bowerman dorea această schimbare.

În anii 80, Nike a început să aibă succes cu tehnologia Nike Air, care a devenit cea mai populară gamă de încălțăminte sportivă din SUA și apoi din lume, grație contractului cu Michael Jordan, cel mai bun baschetbalist al tuturor timpurilor. Jordan a fost catalizatorul popularității mărcii Nike și mai ales a Nike Air.

În 1988 a apărut și sloganul Nike, care a însoțit de atunci logo-ul în formă de aripă „Swoosh”: Just do it! Povestea acestei fraze nu este însă una obișnuită. Nu este creația unui copywriter dintr-o agenție de publicitate, ci sunt ultimele cuvinte spuse de Gary Gilmore, un condamnat la moarte în 1977 în Utah, după ce a comis două asasinate. Acestuia i s-a permis să-și aleagă singur metoda prin care urma să fie executat, iar Gilmore a ales plutonul de execuție. Înainte de a fi execututat, în ianuarie 1977, întrebat dacă mai are ceva de spus înainte de a muri, Gilmore a rostit doar: Let’s do it! (Hai să o facem odată!).

La zece ani distanță, Nike a angajat agenția Wieden&Kennedy să găsească un slogan potrivit brandului. Wieden a modificat atunci doar puțin fraza rostită de Gilmore înainte de moarte și a transformat-o în „Just do it” din „Let’s do it!”.

Phil Knight este astăzi pe locul 25 în Forbes în topul celor mai bogați oameni, cu o avere estimată la 36,4 miliarde de dolari. În ultimul an fiscal, compania Nike a raportat venituri de peste 39 de miliarde de dolari și o prezență activă în 75 de țări. (P)