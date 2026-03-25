Volkswagen recheamă în service 100.000 de mașini. Risc crescut de incendiu

Volkswagen a rechemat în fabrică aproape 100.000 de vehicule electrice din întreaga lume, inclusiv aproximativ 28.000 în Germania, din cauza unor probleme la modulele bateriilor, conform Autorității Federale pentru Transport Auto din Germania (KBA), citată de Reuters.

Vizate sunt aproape 75.000 de vehicule din seria electrică ID. a Volkswagen și aproximativ 20.000 de modele Cupra Born fabricate între februarie 2022 și august 2024. Documentele oficiale arată că unele module ale bateriei de înaltă tensiune nu respectă specificațiile tehnice, ceea ce poate reduce autonomia vehiculelor și prezintă un risc de incendiu.

Vehiculele chemate în service vor trece printr-o actualizare de software, iar bateria de înaltă tensiune va fi verificată. În cazul în care se constată probleme, modulele defecte vor fi înlocuite individual, potrivit autorității.

Recent, grupul Volkswagen a anunțat că va concedia aproximativ 50.000 de angajați din fabricile din Germania. Vălul restructurărilor ar urma să se încheie în 2030.

Directorul general, Oliver Blume, a confirmat că măsura face parte din planul de restructurare inițiat în 2024 pentru eficientizarea activităților companiei.

El a adăugat că nu vor exista concedieri forțate, reducerile urmând să fie realizate prin pensionări anticipate și pachete compensatorii.

În același timp, Toyota și-a consolidat poziția de lider mondial, cu peste 11 milioane de vehicule vândute, în timp ce livrările Volkswagen au rămas sub 9 milioane de unități.

Tarifele comerciale impuse în timpul administrației Trump, concurența acerbă din China, mai ales pe piața vehiculelor electrice, și costurile ridicate de producție din Europa au amplificat presiunile asupra grupului. Restructurarea de la Porsche a generat cheltuieli de aproximativ cinci miliarde de euro.

Scăderea profitului operațional în 2025 a fost un factor decisiv, acesta ajungând la 8,9 miliarde de euro, cel mai slab nivel de după scandalul Dieselgate din 2015-2016. Marja de profit a grupului a scăzut la 2,8%, cea mai redusă din ultimul deceniu.

La Audi, care are mulți angajați români în sudul Germaniei, se estimează că vor fi desființate aproximativ 7.500 de locuri de muncă până în 2029. De asemenea, Porsche plănuiește să reducă cu circa 3.900 numărul angajaților, inclusiv personalul temporar.