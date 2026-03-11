Iranul amenință cu atacuri asupra giganților tech Google, Microsoft și Nvidia

Un purtător de cuvânt al Khatam al-Anbiya, instituție pe care ONU o consideră controlată de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, a transmis un avertisment împotriva companiilor tehnologice. Iranul a indicat că își propune să vizeze nu doar băncile, ci și alte infrastructuri economice asociate cu Statele Unite și Israel în regiune, informează united24media.

Autoritățile iraniene au emis un avertisment dur, afirmând că: „inamicul ne-a lăsat mâinile libere pentru a viza centre economice și bănci aparținând Statelor Unite și regimului sionist din regiune”, a declarat un purtător de cuvânt.

Oficialul a subliniat, de asemenea, că „oamenii din regiune nu ar trebui să se afle pe o rază de un kilometru de bănci”, sugerând că avertismentul se aplică nu doar instituțiilor, ci și populației civile din proximitate. Potrivit relatărilor Al Jazeera, această poziție a fost prezentată ca răspuns la recentele atacuri americane și israeliene, fiind încadrate de Iran drept „acțiuni de represalii”.

În paralel, publicația Tasnim, afiliată Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), a publicat o listă detaliată de birouri și infrastructură asociate marilor companii tehnologice americane care au legături cu Israelul. Această acțiune sugerează că amenințarea nu se limitează la instituțiile financiare, ci vizează și entități economice și tehnologice cu implicare strategică în regiune.

Observatorii consideră că mesajul iranian are un caracter preventiv, menținând tensiunile într-un context geopolitic deja fragil, unde fiecare declarație poate fi interpretată drept avertisment direct sau tactic de presiune asupra Statelor Unite și Israelului.

Autoritățile iraniene au inclus pe lista de obiective birouri și infrastructură asociate unor mari companii tehnologice precum Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle și Palantir, situate în Israel și în diverse zone ale Golfului, inclusiv Dubai și Abu Dhabi.

Conform agenției Tasnim, vizate sunt atât birouri locale, cât și facilități de cloud în mai multe orașe israeliene și în anumite țări din Golf. Agenția subliniază că, pe măsură ce conflictul regional se extinde către infrastructură, Iranul își lărgește și spectrul țintelor considerate legitime.

Gărzile Revoluționare din Iran și-au intensificat acțiunile împotriva infrastructurii digitale din regiune, vizând centre de date strategice operate de Amazon.

Acum câteva zile, conform presei de stat iraniene, o serie de drone au atacat un centru de date Amazon situat în Bahrain, extinzându-și simultan operațiunile asupra a două facilități similare din Emiratele Arabe Unite.

Într-un comunicat oficial, autoritățile iraniene au subliniat că pe măsură ce conflictul regional se transformă într-un război al infrastructurii, lista țintelor considerate legitime de Iran se lărgește treptat.

În paralel, președintele american Donald Trump a avertizat că orice încercare a Iranului de a bloca traficul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz va fi întâmpinată cu răspunsuri militare „fără precedent”, mult mai puternice decât intervențiile anterioare.

Declarația vine pe fondul tensiunilor crescânde în regiune și al semnalelor potrivit cărora Iranul ar putea mina sau perturba ruta strategică, esențială pentru exporturile globale de petrol și gaze.