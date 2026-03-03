Social

Aventură în Amazon: Papagalul și antilopa te așteaptă în numărul 11, acum la chioșcuri!

Comentează știrea
Aventură în Amazon: Papagalul și antilopa te așteaptă în numărul 11, acum la chioșcuri!
Din cuprinsul articolului

Ești pregătit pentru o nouă aventură în inima pădurii tropicale? Numărul 11 a sosit la chioșcurile de ziare, aducând cu sine culorile vibrante și sunetele fascinante ale pădurii amazoniene!

Fă cunoștință cu Fred, un papagal Ara spectaculos care te va învăța totul despre viața la înălțime. În paginile revistei, copiii vor descoperi detalii incredibile despre aceste păsări inteligente.

Vei descoperi cum își folosește papagalul ciocul robust și ascuțit pentru a sparge până și nucile de cocos verzi, dar și cum ghearele sale puternice îi permit să se cațere în siguranță prin copaci. Penajul său cu nuanțe fantastice de galben, albastru, verde și negru îl face imposibil de ratat atunci când zboară prin pădurea tropicală. Mai mult, vei afla secretul din spatele capacității sale de a imita cuvinte umane, o abilitate fascinantă care se datorează sunetelor similare pe care papagalii le folosesc între ei în sălbăticie.

Surpriza pachetului - două figurine cadou!

Distracția continuă și dincolo de lectură! Acest număr vine însoțit de două figurine, perfecte pentru a întregi universul de joacă al celor mici:

Prințul William, pregătit „să meargă la război cu presa” după publicarea fotografiilor topless cu Kate Middleton
Prințul William, pregătit „să meargă la război cu presa” după publicarea fotografiilor topless cu Kate Middleton
Lista cu țările de evitat în această perioadă. Informații actualizate
Lista cu țările de evitat în această perioadă. Informații actualizate
  • Figurina Papagal - o reproducere fidelă a fascinantei păsări exotice.
  • Figurina Antilopă - un nou prieten din sălbăticie gata să se alăture colecției tale!

Învățare prin joacă

Revista oferă informații și curiozități, dar și povești emoționante, precum cea a lui Harry și Tom, care demonstrează prietenia incredibilă care se poate lega între oameni și animale. Este ocazia ideală pentru copii să învețe despre respectul față de natură și despre habitatele naturale, de la palmierul gigant Buriti până la solul fertil al Amazonului.

Numărul 11 este disponibil acum la chioșcurile de ziare din toată țara, la prețul de 29,99 lei.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:41 - Chatbot-ul Claude devine viral după interdicția Pentagonului. ChatGPT a fost detronat în SUA
14:38 - A patra zi de război în Iran vine cu atacuri masive de ambele părți. Și conflictul cu terorișii Hezbollah ia amploare...
14:37 - PSD cere responsabilitate în negocierile pentru bugetul pe 2026. Apel către coaliție
14:30 - Cultura română dintre tată și fiică
14:29 - Topul țărilor sigure, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și Ucraina. Lista actualizată
14:21 - Consilier BNR: Reforma pensiilor magistraților lasă neschimbate marile inechități

HAI România!

Cultura română dintre tată și fiică
Cultura română dintre tată și fiică
Fost ministru al Apărării, despre sistemele de protecție ale României în plin război: „Suntem într-o zonă fierbinte”
Fost ministru al Apărării, despre sistemele de protecție ale României în plin război: „Suntem într-o zonă fierbinte”
Anatomia Trădării. Ținta KGB: Axa București-Chișinău. Culisele celui mai exploziv dosar DIICOT
Anatomia Trădării. Ținta KGB: Axa București-Chișinău. Culisele celui mai exploziv dosar DIICOT

Proiecte speciale