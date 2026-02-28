Un experiment publicat pe 25 februarie de Jerusalem Post a ajuns în centrul unei controverse online după ce Israelul și Statele Unite au lansat, sâmbătă, lovituri coordonate asupra Iranului. În doar câteva minute, pe rețelele sociale a apărut ideea că Grok, chatbotul dezvoltat de xAI, ar fi „prezis” data atacului: 28 februarie.

Exercițiul jurnalistic a provocat patru platforme majore de inteligență artificială să facă ceva ce, în mod normal, evită: să indice o singură zi pentru un ipotetic atac american asupra Iranului. Modelele au primit același prompt și au fost apoi împinse repetat să își restrângă răspunsurile până la o dată precisă.

În primele ore ale zilei de sâmbătă, Israelul a anunțat un atac preventiv împotriva Iranului, acțiune însoțită de implicare militară americană. Au fost raportate explozii la Teheran, sirenele au sunat în Israel, iar liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost mutat într-o „locație sigură”, potrivit unui oficial iranian citat de Reuters.

Un alt material Reuters, care invoca un oficial israelian din domeniul apărării, a precizat că operațiunea fusese coordonată cu Statele Unite, planificată pe parcursul mai multor luni, iar data lansării stabilită cu săptămâni înainte.

Aceste informații sunt esențiale pentru înțelegerea narațiunii apărute ulterior online: un chatbot nu a avut acces la planuri clasificate și nu a influențat decizii militare. A formulat o estimare într-un exercițiu teoretic, iar acea estimare s-a suprapus cu realitatea.

În test au fost incluse Claude (Anthropic), Gemini (Google), Grok (xAI) și ChatGPT (OpenAI). Fiecare a reacționat diferit atunci când a fost presat să ofere o zi exactă. Claude a refuzat inițial să indice o dată, avertizând că ar fi o invenție. După insistențe, a trecut la scenarii și probabilități, indicând începutul și mijlocul lunii martie ca perioade de risc, iar ulterior a restrâns estimarea la weekendul 7–8 martie.

Gemini a analizat contextul prin prisma unor „declanșatori” diplomatici și militari, sugerând o fereastră între seara de 4 martie și seara de 6 martie, adăugând ipoteze operaționale precum posibilitatea unui atac nocturn.

ChatGPT a indicat inițial 1 martie (ora Israelului), apoi a ajustat răspunsul la 3 martie (ora SUA), menținând totodată o perioadă mai largă de risc până pe 6 martie.

Grok a oferit încă din prima rundă un răspuns punctual: sâmbătă, 28 februarie, corelată cu evoluția discuțiilor de la Geneva. Într-o verificare ulterioară, a reiterat aceeași dată, recunoscând însă incertitudinea și menționând factori care ar fi putut împinge momentul către începutul lunii martie.

Pe o evaluare simplificată, preferată în social media, Grok „a câștigat” pentru că data indicată a coincis cu începutul loviturilor. Totuși, această coincidență nu transformă exercițiul într-un mecanism real de prognoză.

Jerusalem Post scria încă din 25 februarie o concluzie importantă: atunci când utilizatorii presează pentru certitudine, modelele lingvistice tind să ofere răspunsuri tot mai precise, chiar dacă realitatea rămâne incertă. Răspândirea rapidă a „loviturii” Grok a fost influențată și de contextul tehnologic. Chatbotul este dezvoltat de xAI, compania de inteligență artificială fondată de Elon Musk, și este integrat în platforma X. Comunitatea care distribuie știri, capturi de ecran și speculații se află deja pe această rețea, iar o estimare formulată direct în ecosistemul respectiv a circulat imediat.

Astfel, succesul viral al Grok a fost rezultatul unei coincidențe statistice amplificate de infrastructura digitală din jurul său. Un model a indicat o dată, iar dinamica platformei a transformat acea potrivire într-o poveste globală.