Horoscopul lui Dom’ Profesor, 19 ianuarie 2026. Despre Astrologie (XLIV)

Pe 19 ianuarie s-au născut Edgar Allan Poe, Paul Cezanne, Janis Joplin, Dolly Parton, Robert Palmer, Predrag Mijatovici, Ludovic Bacs, Ştefan Procopiu.

Nimic în „Kalendar”, după Ziua Lupului dacii se mai şi odihneau la adăpostul satelor întărite şi socoteau merindele pentru iarna care a mai rămas. În calendarul creștin-ortodox Sfinţii Macarie Egipteanul, Marcu din Efes şi Eufrasia.

Astăzi este ultima zi din zodia Capricornului. Mâine, de dimineaţă, pe la ora 10, Soarele intră, în mod convenţional, în zodia Vărsătorului. De ce spun convenţional? Aveţi puţintică răbdare, dragi lupi, padawani şi hobbiţi!

De acum, poate o săptămână, este cea mai depresivă, cea mai neplăcută perioadă a anului, fapt demonstrat statistic. Cu un vârf, în România, pe 25 ianuarie. În Marea Britanie este pe 19 ianuarie, adică astăzi. În Spania, mâine, 20 ianuarie. La noi, se crede că depresia sezonieră este legată şi de zilele de post. Însă, în general, statistic vorbind, pe toată perioada anului, duminica seara este cea mai depresivă şi frustrantă perioadă. Vă mai amintiți de ”Gloomy Sunday”? Dacă nu, vezi

Sigur, perioade depresive sunt multe: de exemplu după ce eşti anunţat că eşti dat afară de la serviciu, când cea mai bună prietenă îţi suflă partenerul şi se şi mărită cu el, când ţi-au ieşit numai trei numere la loto, când... ei glumeam şi eu, pentru că eu am secretul antidepresiei!

Normal, la început de an primesc multe solicitări pentru horoscoape personale, pe care ştiţi prea bine, dragi lupi, padawani şi hobbiţi că nu le fac. Dar, multe fete, vedete-cucuiete, fac greşeala să se dea savante: „Dom’ profesor, sunt născută în constelaţia Gemini!” Eşti foarte departe de casă, dragă fată, ce cauţi pe Pământ?

Din nou şi mereu şi mereu atrag atenţia celor care ştiu mai multă, sau mai puţină astrologie şi mai ales celor care spun că ştiu astronomie să nu confunde constelaţiile cu zodiile. Şi acum şi peste două mii de ani când diferenţa dintre constelaţii şi zodii va fi foarte mare.

Acum circa şase mii de ani preoţii din Sumer au stabilit 12 tipuri umane. Au studiat nouă sute de ani. Era şi este un factor de putere. Cum să conduci oamenii, cum să le ştii calităţile şi defectele, cum să-i influenţezi, să le spui ceea ce aşteaptă de la tine! Au descoperit că, în funcţie de data naşterii, oamenii pe care i-au studiat se diferenţiau, şi formau 12 grupe consecutive, într-un an de zile.

Deoarece, în acele vremuri, timpul şi calendarul se stabileau prin observarea directă a Soarelui, Lunii, planetelor şi a stelelor, au dat denumiri la 12 constelaţii de pe ecliptică, drumul aparent al Soarelui, ca un factor mnemotehnic.

De fapt pe ecliptică sunt 14 constelaţii, în afară de cele alese de preoţi mai există Ophicus, (Purtătorul de Şerpi) şi elemente din Cetus, (Balena), dar 12 a fost numărul ales care corespundea tipurilor umane determinate în circa nouă sute de ani de observaţii. Acest lucru se găseşte scris cu cuneiforme, pe tăbliţele de lut ars, în a două sală de la parterul Muzeului arheologic din Bagdad. Sau cel puţin erau acolo când am fost în Irak. Acum, numai bunul Dumnezeu mai poate ştii unde sunt, poate în colecţiile unor particulari.

În decursul timpului s-au dat diferite denumiri constelaţiilor. La început purtau numai denumiri de animale, de aceea „zodiac”, adică cerc de animale. Faptul că anticii cunoşteau faptul că cele douăsprezece segmente de cerc egale de pe ecliptică, care determină zodiacul tropical, nu mai corespund în timp cu constelaţiile (din cauza precesiei echinocţiilor) ei bine, acest lucru este demonstrat de tavanul templului Denderah din Egiptul de Sus, clădit în secolul I, unde sunt două zodiace concentrice, decalate cu aberaţia timpului respectiv.

Constelaţiile sunt grupuri de stele de un anumit albedo, vizibile, dar care sunt depărtate între ele cu milioane de ani lumină. Le vedem în plan, dar în spaţiu, stelele sunt foarte depărtate unele de altele. Viaţa pe Pământ este influenţată de Soare, în primul rând, de Lună, planete şi foarte, foarte puţin, unii astrologi spun deloc, de îndepărtatele stele. Stelele sunt repere, ca un ceas, pentru mişcarea Soarelui şi a planetelor, timpul sideral fiind singurul folosit în astrologie.

Doar imaginaţia şi cerul foarte clar de acum mii de ani a permis preoţilor din Sumer să determine şi să numescă diferitele constelaţii. În prezent avem numele dat de mitologia greco-romană. În alte locuri, în China, de exemplu, stelele sunt altfel grupate, sunt alte constelaţii. Şi mai diferite sunt constelaţiile stabilite de maya, sau incaşi. Cerul, la fel ca şi religia, este o carte în care fiecare popor se oglindeşte şi se descoperă. Nu întâmplător “sediul” zeilor, dumnezilor, este... cerul!

Mă întrebaţi dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ce se întâmplă, a devenit România ”ţintă”, la ce să ne aşteptăm. La nimic bun, dragii mei dragi, suntem conduşi în continuare de incapabili ignoranţi care habar nu au nici de problemele României, ce să mai zic de problemele internaționale.

Mi-a plăcut vestea, comică până la urmă, cu Donald Trump, care vrea ca România să fie printre garanții păcii din Ucraina. Bine, bine, noi și care armată? Sau portocaliul s-a gândit că dacă ne bagă și pe noi o să încurcăm lucrurile atât de tare că nimeni nu o să poată să le dezlege. Și, rămâne cum am stabilit! Cu Președenția și Guvernul actual orice este posibil…

Nu sunt nostalgic, sunt realist, dar nu pot să nu compar, să îmi amintesc de Corneliu Mănescu, Mircea Malița, Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, Nicolae Ștefan, Costică Sorescu, Ionel Donca și mulți alți oameni extrem de capabili și devotați total țării. Sunt oameni cu care am lucrat, la început îmi trasau sarcini, apoi, mai târziu, mă chemau să ne sfătuim. După cincisprezece ani petrecuți în Orient părerea mea conta. Tempus fugit…

Da, timpul zboară și nu este nicio surpriză. Mâine este, în definitiv o altă zi !

BERBEC

În acest început de săptămână, drumurile nu sunt indicate. Stai acasă, la căldură, cu pisica sau căţelul, cu un ceai fierbinte şi multe vorbe şi viaţa o să ţi se pară frumoasă şi lungă! Încerci să schimbi modul tău de abordare a cheltuielilor, ca să faci economie. Vitalitatea ta este în creştere, dispui de o mare cantitate de energie şi timpul îţi pare a fi prietenos. Lunea aceasta ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că te poţi duce la cumpărături, ca să te enervezi de creşterea preţurilor cu toate că s-au anunţat solduri, discounturi sau cum vrei să denumeşti păcăleala asta.

TAUR

Păstrezi mereu un atuu în mânecă, eşti prudent. Astăzi ai nevoie de mai mult de unul. Anumite situaţii pe care le-ai tot amânat, se revarsă cu furie asupra ta! Joacă bine atuurile tale! Zi favorabilă implicării tale în rezolvarea unor probleme urgente. Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor pentru că soluţiile unor probleme nu intră în competenţele tale. Rezervă, în zona sau domeniul în care ai decizie, ziua numai activităţilor de rutină. Astăzi nu este indicat să începi noi afaceri sau noi relaţii. De asemenea nu este bine să pleci în călătorie.

GEMENI

Astăzi realizezi că cheltuieşti prea mult şi păgubos pe mici lucruri inutile. Spre seară, o veste bună, de departe. Probabil un raspuns întârziat pentru una dintre multele tale probleme. Dimineaţa, mai ales, trebuie să respecţi legea şi în special normele de circulaţie. Dacă este să semnezi o hârtie oficială, citeşte-o cu multă atenţie, chiar dacă crezi că ştii ce conţine. Viziunea, filozofia ta de viaţă, este astăzi apreciată atât la birou, la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, fie acasă. Oamenii au din ce in ce mai multă nevoie de lucruri şi idei concrete, stabile, de repere fixe pe care să se sprijine în haosul acesta care ne înconjoară.

RAC

O zi de luni liniştită şi chiar plăcută, cum nu ai mai avut de mult timp. Astăzi norocul este prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole şi necazuri fără mult efort. Invită-ţi prietenii la o discuţie, la o plăcintă și cafea. Poţi să le spui problemele şi proiectele tale şi să le ceri sfatul şi sprijinul. Stelele arată că poţi primi ajutorul solicitat. Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, nu da speranţe inutile.

LEU

Astăzi toţi te fugăresc! Te uiţi în dreapta, te uiţi în stânga şi nu-ţi vine să crezi: iepuri cu ADN de T-Rex! Mutanţi obraznici şi agresivi, dar tot iepuri rămân. Ia, pune tu laba pe ei! O zi obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări. Cu toate că ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. O veste bună, despre nişte bani. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă.

FECIOARĂ

În acestă zi de luni trebuie să lupţi din greu ca să-ti aperi convingerile şi ideile tale, dar nu duci lipsă nici de argumente nici de inspiraţie... la o convorbire de două ore pe mobil! Astăzi trebuie să eviţi să faci declaraţii complete, sau să discuţi mult. Modul tău de abordare nu este nici indicat, nici de succes. Eşti prea direct. Mai multă diplomaţie! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate.

BALANŢĂ

Compromisurile cu iz de busuioc au în tine un maestru incontestabil. Poţi media între membrii familiei, sau prieteni şi poţi obţine armonia şi consensul atât de preţuite de zodia ta. A venit timpul să suni pe vechiul tău prieten din copilărie. Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. Nu mai îţi încărca imaginaţia cu scenarii de coşmar, pentru că nu or să aibă loc, în nici un caz. Horoscopul tău, pe termen lung, este bun şi foarte bun. Nimic foarte neplăcut sau nimic foarte rău.

SCORPION Gândurile care te framântă nu au temei, o rezolvare neaşteptată te va mulţumi. Ca să o meriţi soluţia, încearcă să te interesezi de problemele celor din jurul tău, ca să-i ajuţi, dacă poţi! După o noapte în care neliniştea şi gândurile nu te-au lăsat să dormi suficient, ai o zi densă în care trebuie să te organizezi bine. Trebuie să soliciţi sprijin de la colegi, prieteni. Trebuie să fi mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei ca să eviţi o pierdere. Aspectele negative sunt în casa banilor şi a proprietăţilor şi în cea a prietenilor şi a relaţiilor sociale – aşa că trebuie să-ţi îndrepţi atenţia şi să-ţi pui abilităţile la maximum pe aceste domenii.

SĂGETĂTOR

Înainte de a face ceva, trebuie să găseşti motivele celor din jurul tău. Poate problema este la tine, nu la ei. O zi în care trebuie să faci pe detectivul social şi să găseşti răspunsuri. Dacă ai de susţinut un examen, de făcut o prezentare la un interviu, în general, de trecut un prag, aceasta este ziua. Eşti harnic şi motivat, iar conjunctura stelelor indică succes. Afacerile obişnuite, de rutină, sunt avantajate. Ascultă şi ia aminte. Fii precis, concis şi eficient. Evită discuţiile cu anturajul apropiat despre viitor. Carpe Diem! Nu uita că viitorul şi trecutul sunt categorii filosofice – trăim tot timpul în prezent.

CAPRICORN

O vreme în care trebuie să dai dovadă de echilibru şi prudenţă în munca ta. Dar, unii Capricorni au ceva timp liber şi pentru relaxare. O zi plăcută, în care te simţi tot timpul vesel. Astăzi dispui de o mare capacitate de efort şi de forţa calmă, senină, care caracterizează, uneori, zodia. Concentrează-te pe problemele tale urgente, nu te dispersa păgubos şi ineficient. Astăzi continuă, pe alt registru, disponibilitatea ta pentru comunicare si usurinţa transpunerii în vorbe a unor trairi. Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tale tandre şi semnele tale de consideraţie.

VĂRSĂTOR

Nu eşti foarte hotărât. Nu prea îţi sunt boii acasă! Poate o mică viroză, sau poate o nemulţumire din dragoste. Amândouă trec dacă ştii cum să le tratezi! În primul rând, lămureşte situaţia! O zi care se anunţă liniştită. Poţi să faci în voie cumpărăturile tradiţionale de luni şi să te ocupi şi de problemele celor apropiaţi. Trebuie să dai atenţie formei fizice, să faci puţin sport, sală. Concesiile trebuie să le faci faţă de tine, chiar faţă de tine! Uită un pic de convenţiile sociale, de obligaţii şi de vorbe... Confiscat de toate aceste acte reflexe ai uitat tocmai de tine...

PEŞTI

Astăzi afirmi că trebuie să fii acceptat aşa cum eşti, cu calităţile şi defectele tale! Atenţie cui spui, în discursul tău se ascunde o capcană, lumea are standarde diferite de ale tale! Conjunctura, Neptun, adică, arată că astăzi rezolvi, sau faci ceva, de care te simţi mândru. Poţi să primeşti şi laude, dar nu le aştepta. Bine că tu eşti mulţumit şi de aceea te simţi bine! Fie că vrei, fie că nu, fie că ştii, fie că nu, eşti - fie în centrul unor probleme şi situaţii importante şi interesante, fie până la urmă totul este lăsat în coadă de peşte şi amânat, cum se face de obicei prin Balcani.