Părul lung începe cu îngrijirea corectă. Ce recomandă specialiștii

Părul lung începe cu îngrijirea corectă. Ce recomandă specialiștii
Multe femei își doresc să aibă părul mai lung și mai sănătos, dar viteza de creștere a părului depinde de mai mulți factori, cum ar fi genetica, stilul de viață, alimentația și modul în care îl îngrijim. Hair-styliștii au explicat pentru Healthline că, deși nu există soluții miraculoase, trucurile simple și obiceiurile corecte pot stimula scalpul și pot ajuta părul să crească mai repede și mai sănătos.

Cum să îți crească părul mai repede

Părul este format în mare parte din proteine, deci alimentația bogată în proteine de calitate – ouă, pește, carne slabă, nuci și semințe – este esențială. Vitaminele B (în special biotina și B12) și minerale precum fierul, zincul și magneziul ajută scalpul și firul de păr să fie puternice și să crească constant. „O dietă echilibrată este primul pas pentru un păr sănătos și lung”, au spus hair-styliștii.

Ulei păr.

Ulei păr. Sursa foto iStock

Masajul regulat al scalpului stimulează circulația sângelui și hrănește rădăcinile părului. Poți masa scalpul cu degetele 5-10 minute zilnic. Dacă vrei un efect suplimentar, folosește uleiuri naturale precum uleiul de cocos, argan sau rozmarin, care hidratează scalpul și întăresc firul de păr.

Stresul poate opri creșterea părului și poate provoca cădere. Activități simple precum plimbările, yoga sau meditația ajută la relaxare și mențin scalpul sănătos. Fumatul și consumul excesiv de alcool reduc aportul de nutrienți către rădăcini, deci trebuie evitate dacă vrei un păr mai puternic.

Alte trucuri simple

Chiar dacă pare paradoxal, tăierea regulată a vârfurilor despicate împiedică ruperea firelor și păstrează părul sănătos. Nu este nevoie să tai mult: 1-2 centimetri este suficient pentru a preveni deteriorarea. Evită și folosirea frecventă a plăcilor sau ondulatorului fierbinte, care slăbesc firul de păr.

Salon

Salon. Sursa foto Pixabay

Pe piață există suplimente cu biotină, vitamine și minerale sau seruri speciale care pot susține creșterea părului. Este important să le folosești după recomandarea unui medic sau specialist, mai ales dacă ai probleme hormonale sau de scalp.

Un păr bine hidratat se rupe mai greu și crește mai sănătos. Folosește balsam după fiecare spălare și măști săptămânale. Evită șampoanele agresive și apa foarte fierbinte. Protejează părul de soare, vânt sau frig cu pălării sau eșarfe.

Cât crește părul pe lună

Părul crește, în medie, 1-1,5 cm pe lună. Rezultatele nu se văd imediat, dar combinând alimentația sănătoasă, masajul scalpului și îngrijirea corectă, părul devine mai lung și mai puternic. Părul lung și sănătos nu se obține peste noapte, dar respectând câteva trucuri simple, poți accelera procesul natural de creștere și îl poți menține strălucitor și rezistent.

Alimentația corectă, masajul scalpului, hidratarea și răbdarea sunt cele mai eficiente metode pentru rezultate vizibile.

