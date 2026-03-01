Femeile investesc masiv în soluții împotriva căderii părului: ce opțiuni aleg

Tot mai multe femei se confruntă cu subțierea și căderea firului de păr, iar soluțiile împotriva acestui fenomen nu sunt deloc ieftine. De la tratamente locale și suplimente alimentare, femeile sunt dispuse să investească sume importante pentru a-și menține părul sănătos și des, se arată într-un studiu comandat de Viviscal

Căderea părului nu afectează doar aspectul fizic al femeilor, ci și starea lor emoțională și viața socială, arară studiul realizat în Marea Britanie. Cercetarea arată că femeile devin retrase și se simt adesea stânjenite atunci când se confruntă cu subțierea sau pierderea părului.

Sondajul, efectuat pe 1.000 de participante, a scos la iveală că 59% dintre femei au resimțit efecte semnificative asupra vieții lor cotidiene, de la somn până la relațiile cu partenerii. Mai mult, 70% au declarat că stima de sine a avut de suferit, iar 52% au mărturisit că nu se mai simt ele însele, o situație frecvent întâlnită în perioada perimenopauzei, când căderea părului devine mai pronunțată.

Jena legată de aspectul părului a determinat 34% dintre respondente să evite complet viața socială. În încercarea de a-și recăpăta încrederea, iar aproape 90% dintre participante au apelat la diverse remedii, de la suplimente și șampoane până la tratamente costisitoare la salon, investind sume considerabile în soluții pentru păr.

Hannah Gaboardi, medic tricolog și ambasador al brandului Viviscal, care a comandat studiul, vorbește despre importanța părului în definirea identității personale: „Părul este o parte cheie a identității tale, așa că pierderea lui, mai ales fără să știi de ce, poate fi foarte dificilă. Fenomenul variază: unele femei observă o pierdere rapidă, altele una treptată”.

Indiferent de tipar, consecințele sunt adesea aceleași: „scăderea încrederii în sine, în special în primele etape ale menopauzei”, a explicat medicul.

Studiul arată, de asemenea, și strategiile folosite de femei pentru combaterea pierderii părului. Mai mult de jumătate dintre participante (54%) au apelat la șampoane sau balsamuri cu efect de îngroșare, în timp ce aproape jumătate (47%) au optat pentru suplimente menite să stimuleze creșterea părului. Alte 11% au recurs la extensii sau la fibre. Cu toate acestea, un procent semnificativ, de 35%, arată reticența la orice formă de tratament, invocând temeri legate de risipa de bani.

Femeile care nu au ajuns încă la menopauză par să fie cele mai hotărâte să găsească o soluție pentru căderea părului, aproximativ 24% dintre ele manifestând această preocupare, de două ori mai multe decât femeile aflate deja la menopauză.

În același timp, 22% dintre femei nu știu cui să se adreseze pentru sfaturi, iar una din cinci (21%) se simte nesigură cu privire la tratamentul de care ar avea nevoie. Emoțiile cele mai frecvent resimțite în legătură cu pierderea părului includ tristețea (51%), frustrarea (44%) și anxietatea (43%).

Pentru cele care aleg să investească în tratamente, cheltuielile anuale pot ajunge până la 319 lire sterline, reflectând eforturile considerabile depuse pentru a gestiona problema.

Hannah Gaboardi a mai subliniat: „Există o mulțime de sfaturi contradictorii privind modul de combatere a căderii părului. Multe persoane ajung atât de confuze încât cheltuiesc timp și bani pe soluții care nu dau rezultate.”

„Cel mai sigur este să urmați recomandările științifice și să optați pentru produse cu rezultate clinice demonstrate, dacă aceasta este o preocupare pentru dumneavoastră,” a concluzionat Hannah Gaboardi, potrivit Express.