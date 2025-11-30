O femeie din Rusia, al cărei acoperiș a fost distrus de un meteorit după ce mingea de foc verde intens a brăzdat cerul, a decis să vândă roca spațială cercetătorilor. Ea a descoperit un fragment gri, asemănător unui bulgăre de ciment sfărâmat, potrivit celor relatate de Metro.

După ce a citit articole despre un obiect strălucitor surprins în zbor deasupra Moscovei și altor regiuni, o femeie din Okulovka, regiunea Novgorod, a descoperit că acoperișul casei sale fusese avariat fix de acel meteorit.

Specialiștii de la Institutul de Geochimie (GEOKHI RAS) al Academiei Ruse de Științe au achiziționat fragmentele găsite, fără a dezvălui valoarea tranzacției.

Analizele experților au arătat că obiectul era un meteorit pietros de tip condrită. Temperaturile extreme și compoziția materialului i-au conferit o nuanță verzuie în timpul căderii, au explicat cercetătorii. Aceștia au precizat că proba conținea particule cu fier și nichel, caracteristice condritelor obișnuite.

Într-o declarație făcută recent, reprezentanții au precizat că „analizele au confirmat că obiectul este într-adevăr un meteorit, iar datorită caracterului excepțional al incidentului s-a decis, de comun acord, îndepărtarea porțiunii avariate a acoperișului pentru a fi prezentată ulterior într-o expoziție”.

Confirmarea originii meteoritice elimină speculațiile potrivit cărora obiectul ar fi fost o bucată dintr-o racheta Burevestnik, cunoscută drept „Cernobîlul Zburător”, armă cu potențial nuclear pe care Vladimir Putin o prezinta ca fiind imposibil de interceptat.

O conferință de presă este programată pentru joi, 20 noiembrie, la ora 15:00, unde vor fi oferite detalii despre impactul meteoritului și operațiunile de căutare.

Primele rezultate ale cercetărilor urmează să fie prezentate la o conferință dedicată fenomenelor spațiale. Cercetătorii au precizat că meteoritul prezentă semne de fracturare, posibil ca urmare a unui impact anterior suferit de asteroidul din care provenea.

În paralel, se desfășoară căutări pentru identificarea altor fragmente în mai multe zone. Autoritățile și experții îi îndeamnă pe locuitori să verifice acoperișurile, grădinile și câmpurile, pentru a descoperi eventuale resturi care pot fi analizate de specialiști.

Fenomenul nu este singular: luna trecută, un caz similar a fost observat de astronomii amatori din Londra, care au raportat o străfulgerare verde intensă pe cer.