Fenomen straniu: Bucăți de meteorit verde, descoperite pe casa unei femei

Fenomen straniu: Bucăți de meteorit verde, descoperite pe casa unei femei
O femeie din Rusia, al cărei acoperiș a fost distrus de un meteorit după ce mingea de foc verde intens a brăzdat cerul, a decis să vândă roca spațială cercetătorilor. Ea a descoperit un fragment gri, asemănător unui bulgăre de ciment sfărâmat, potrivit celor relatate de Metro.

O femeie s-a trezit pe acoperișul casei cu fragmente misterioase de meteorit verde

După ce a citit articole despre un obiect strălucitor surprins în zbor deasupra Moscovei și altor regiuni, o femeie din Okulovka, regiunea Novgorod, a descoperit că acoperișul casei sale fusese avariat fix de acel meteorit.

Specialiștii de la Institutul de Geochimie (GEOKHI RAS) al Academiei Ruse de Științe au achiziționat fragmentele găsite, fără a dezvălui valoarea tranzacției.

Analizele experților au arătat că obiectul era un meteorit pietros de tip condrită. Temperaturile extreme și compoziția materialului i-au conferit o nuanță verzuie în timpul căderii, au explicat cercetătorii. Aceștia au precizat că proba conținea particule cu fier și nichel, caracteristice condritelor obișnuite.

Șeful ANAF: Fără măsuri, familia Iohannis ar putea să-și înstrăineze bunurile
Cum e viața în cel mai rece oraș de pe planetă. Iarna care modelează obiceiuri și vieți

Confirmarea originii elimină speculațiile cu privire la zvonurile că ar fi un rest de rachetă

Într-o declarație făcută recent, reprezentanții au precizat că „analizele au confirmat că obiectul este într-adevăr un meteorit, iar datorită caracterului excepțional al incidentului s-a decis, de comun acord, îndepărtarea porțiunii avariate a acoperișului pentru a fi prezentată ulterior într-o expoziție”.

Meteorit verde

Meteorit verde. Sursa foto: x.com

Confirmarea originii meteoritice elimină speculațiile potrivit cărora obiectul ar fi fost o bucată dintr-o racheta Burevestnik, cunoscută drept „Cernobîlul Zburător”, armă cu potențial nuclear pe care Vladimir Putin o prezinta ca fiind imposibil de interceptat.

O conferință de presă este programată pentru joi, 20 noiembrie, la ora 15:00, unde vor fi oferite detalii despre impactul meteoritului și operațiunile de căutare.

Cercetătorii au mai anunțat că meteoritul era fracturat

Primele rezultate ale cercetărilor urmează să fie prezentate la o conferință dedicată fenomenelor spațiale. Cercetătorii au precizat că meteoritul prezentă semne de fracturare, posibil ca urmare a unui impact anterior suferit de asteroidul din care provenea.

În paralel, se desfășoară căutări pentru identificarea altor fragmente în mai multe zone. Autoritățile și experții îi îndeamnă pe locuitori să verifice acoperișurile, grădinile și câmpurile, pentru a descoperi eventuale resturi care pot fi analizate de specialiști.

Fenomenul nu este singular: luna trecută, un caz similar a fost observat de astronomii amatori din Londra, care au raportat o străfulgerare verde intensă pe cer.

Proiecte speciale