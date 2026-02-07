Exclusiv. De la clipuri virale la taxe și chirii. Cât câștigă cu adevărat un nail artist în România

Cât câștigă lunar lucrătorii din industria de beauty? Această întrebare se află pe buzele tuturor, mai ales în actuala realitate în care din ce în ce mai multe persoane își deschid business-uri și se promovează în online. Oferă servicii de manichiură, coafor, extensii de gene, tratamente pentru față și corp, orice îți poți dori pentru a-ți crește stima de sine. În ultima perioadă, platformele de socializare, în special TikTok, au fost inundate de clipuri în care profesioniștii din industria frumuseții se laudă cu încasări record. Nu puține sunt afirmațiile conform cărora o manichiuristă de succes poate depăși lejer veniturile unui inginer sau ale unui specialist IT.

Pe rețelele sociale se vehiculează sume amețitoare, de ordinul miilor de euro. Această imagine strălucitoare atrage tot mai mulți tineri către cursuri de formare și îi aduce mai aproape de visul unei independențe financiare rapide. Totuși, dincolo de ecranele telefoanelor, realitatea acestui domeniu este mult mai nuanțată.

În timp ce veniturile nedeclarate pot părea colosale, oferirea acestor servicii într-un cadru legal presupune o serie de responsabilități și costuri care echilibrează balanța. Nu degeaba a fost realizată o campanie ANAF pe subiectul fiscalizării industriei de beauty. „Solicită bonul când mergi la salonul de înfrumusețare! Dacă operatorul economic refuză, ai dreptul la serviciul respectiv gratuit!”, se preciza în campania desfășurată în 2024. Pentru a înțelege exact cât rămâne în buzunarul unui nail artist la final de lună, trebuie să privim dincolo de rezultatele strălucitoare și să analizăm cifrele brute ale unei afaceri legale.

Deși „miturile” online vorbesc despre sume fabuloase obținute peste noapte, veniturile reale ale unui profesionist care respectă legea sunt mai temperate. În România, un nail artist cu experiență medie poate genera încasări lunare situate între 6.000 și 8.000 de lei. Din aceste totaluri se scad obligatoriu taxele către stat, chiria spațiului, consumabilele de lucru și cheltuielile de administrare.

„Câștigurile unui nail artist care lucrează legal în România pot varia foarte mult, în funcție de nivelul de experiență, numărul de cliente, prețurile practicate și orașul în care activează. În medie, un nail artist poate avea un venit lunar cuprins între 6000 lei și 8000 lei, iar în perioadele foarte aglomerate acesta poate depăși 10.000 lei. Este important de menționat că din aceste sume se scad taxele, chiria, consumabilele și alte cheltuieli administrative”, a precizat Gabriela Iacob, antreprenoare și fondatoarea BonBon Nails Salon.

Succesul financiar în această industrie nu este garantat și depinde de anumiți factori. Antreprenoarea a explicat că zona în care îți desfășori activitatea îți influențează direct profitul. „Orașul și zona contează foarte mult. În orașele mari sau în zonele centrale, puterea de cumpărare este mai mare, iar prețurile pot fi mai ridicate. În schimb, în orașele mici sau zonele periferice, tarifele sunt mai accesibile, iar volumul de muncă trebuie ajustat pentru a obține un venit stabil”, spune Gabriela Iacob.

De asemenea, calendarul joacă un rol crucial. Cele mai aglomerate perioade sunt cele din preajma sărbătorilor mari, precum Crăciunul sau Paștele, urmate de sezonul vacanțelor de vară. În schimb, începutul anului aduce adesea o scădere a cererii, pe măsură ce clienții își recalibrează bugetele după cheltuielile de sărbători.

„Cele mai aglomerate perioade sunt, de regulă, înainte de sărbători (Crăciun, Paște), în sezonul de evenimente (primăvară–vară) și în lunile de vară, când clientele doresc programări mai dese. Există și luni mai slabe, cum ar fi ianuarie, februarie, sau anumite perioade din toamnă, când bugetele clienților sunt mai restrânse, iar programările pot scădea”, adaugă antreprenoarea.

Profesia de nail artist full-time este o opțiune viabilă de carieră, din care se poate trăi mai mult decât decent, cu condiția ca activitatea să fie abordată cu seriozitate. Succesul financiar în acest domeniu nu vine din noroc, ci din multă muncă constantă. „Se poate trăi decent exclusiv din această meserie, mai ales dacă activitatea este organizată corect, legal și există o bază constantă de cliente. Cheia este consecvența, fidelizarea clientelor și o bună gestionare a veniturilor și cheltuielilor”, explică Gabriela.

Această stabilitate este adesea pusă în oglindă cu alte profesii bine cotate, generând dezbateri aprinse în mediul online. Deși clipurile virale de pe rețelele sociale sugerează că manichiuristele pot depăși veniturile unor specialiști din IT sau inginerie, realitatea ne arată că acest scenariu, deși posibil, nu constituie o regulă generală. „În anumite cazuri, da, este posibil ca un nail artist foarte bine poziționat să câștige mai mult decât un inginer sau un IT-ist. Însă acest lucru nu este o regulă generală și depinde de foarte mulți factori: experiență, volum de muncă, prețuri, promovare și stabilitate. Este important să comparăm realist și să înțelegem că fiecare domeniu are avantajele și provocările sale”, a spus antreprenoarea.

Totuși, drumul către aceste câștiguri începe cu o investiție inițială considerabilă, necesară pentru a intra în legalitate și a oferi servicii de calitate. Această investiție inițială demonstrează că meseria de nail artist este o afacere în toată regula, unde profitul sustenabil apare doar după o planificare financiară atentă și o pregătire profesională continuă.

„Pentru a începe legal, sunt necesare investiții în cursuri de calificare, produse și ustensile profesionale, echipamente, acte legale (PFA sau SRL), dar și într-un spațiu de lucru. Investiția inițială poate porni de la 20.000 lei și poate ajunge până la 100.000 lei, în funcție de nivelul dorit. Un mit foarte des întâlnit este că se câștigă bani mulți rapid și fără efort. În realitate, este o muncă solicitantă, care necesită timp, disciplină, investiții constante și multă practică. Veniturile mari apar în timp, nu peste noapte”, adaugă aceasta.

Social media are un rol extrem de important în actuala realitate și este un instrument vital de marketing pentru antreprenori. Un profil activ pe Instagram sau TikTok este cel care construiește încrederea și atrage fluxul constant de cliente necesar pentru a susține o afacere. „Social media are un impact foarte mare. Platforme precum Instagram sau TikTok pot aduce vizibilitate, pot construi încredere și pot atrage cliente noi constant. Un nail artist activ online, care își prezintă munca autentic și profesionist, are șanse mult mai mari să își crească baza de cliente”, explică Gabriela.

Totuși, în spatele pozelor cu unghii perfecte se ascund ore lungi de muncă fizică solicitantă, probleme de sănătate cauzate de praf sau poziția de la masă, stresul gestionării programărilor și efortul constant de perfecționare. Meseria de nail artist necesită o disciplină riguroasă și o gestionare financiară atentă pentru a fi sustenabilă pe termen lung. „Pe TikTok se văd rezultatele finale, dar nu și orele de muncă, durerile de spate, praful inhalat, investițiile constante, stresul programărilor, comunicarea cu cliente dificile sau timpul petrecut pentru perfecționare. Este o meserie frumoasă, dar deloc ușoară”, a afirmat fondatoarea BonBon Nails Salon.