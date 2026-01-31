Cât câștigă un livrator Glovo în 2026. Salarii reale și bonusuri

Meseria de livrator pentru platforme de food delivery, precum Glovo, continuă să câștige popularitate în România și în întreaga Europă. Jobul atrage persoane care caută flexibilitate, independență și posibilitatea de a decide singuri cât timp și efort investesc, potrivit site-ului Glovo.

Spre deosebire de un loc de muncă clasic, salariul unui curier nu este fix, ci depinde direct de numărul de comenzi, orașul în care activează și orele lucrate.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale jobului de curier Glovo este libertatea programului. Fiecare curier poate decide cât de mult vrea să lucreze: dacă are dimineața liberă sau serile libere, le poate transforma în ore de lucru și, astfel, să-și crească venitul. În plus, lucrul în regim freelance sau prin PFA permite adaptarea rapidă la propriile priorități personale sau familiale.

Această autonomie atrage tot mai mulți tineri, dar și persoane din alte țări, care se mută în România sau călătoresc aici pentru perioade scurte de muncă. Mulți aleg această meserie deoarece nu necesită experiență anterioară sau un program fix, fiind o opțiune rapidă de a genera venituri constante.

Potrivit estimărilor din ianuarie 2026, un curier Glovo poate câștiga între 6.000 și 10.000 lei pe lună, echivalentul a aproximativ 1.476 euro, în funcție de oraș și de volumul comenzilor.

În orașe mari, precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, curierii au cele mai mari șanse de a atinge pragul superior al veniturilor datorită cererii mari de livrări. În orașele mai mici sau în perioadele cu mai puține comenzi, venitul lunar poate ajunge aproape de minimul estimat.

Statisticile arată că, menținând un ritm constant, un curier poate ajunge la un salariu anual de aproximativ 17.712 euro, adică peste 7.300 lei pe lună, echivalentul a 1.476 euro. Aceasta include și bonusurile din timpul perioadelor aglomerate și eventualele bacșișuri primite de la clienți.

Pe lângă venit, meseria de curier oferă și alte beneficii: activitatea fizică constantă, oportunitatea de a descoperi orașul dintr-o perspectivă diferită și libertatea de a nu sta blocat între patru pereți.

Pentru cei care lucrează pe bicicletă sau scuter, costurile de transport se reduc, ceea ce poate fi transformat într-un plus de câștig. Mulți curieri consideră acest job potrivit mai ales pentru persoanele energice, independente și care preferă un program flexibil.

Comparativ cu România, veniturile curierilor din alte țări europene sunt mai ridicate, dar și costurile de trai sunt diferite:

Germania: 1.500 – 2.200 euro/lună

Franța: 1.400 – 2.000 euro/lună

Spania: 1.200 – 1.800 euro/lună, în orașe mari

Italia și Olanda: 1.100 – 2.500 euro/lună, în funcție de oraș, sezon și platformă

Diferențele se datorează nu doar cererii de pe piață, ci și nivelului salariilor de bază, costurilor operaționale și politicilor platformelor respective. În plus, bacșișurile și bonusurile pentru perioadele cu comenzi multiple pot influența semnificativ câștigul final.