Social Câți bani câștigă un livrator din Nepal sau Sri Lanka pe Bolt, Wolt și Glovo







Industria livrărilor de mâncare prin platforme de tip food-sharing – Glovo, Bolt, Wolt – s-a extins rapid în România, iar muncitorii din Nepal și Sri Lanka au devenit o parte esențială a acestei piețe.

Veniturile lor variază în funcție de programul de lucru, numărul de comenzi, bacșișuri și tipul de contract pe care îl au.

În ultimii ani, tot mai mulți curieri străini aleg Bucureștiul și marile orașe din România, atrași de câștiguri mai mari decât în țara lor de origine. Totuși, diferența dintre venitul raportat oficial și banii care rămân efectiv în buzunar este considerabilă.

Potrivit datelor analizate de SalaryExpert și ERI Economic Research Institute, un livrator în România câștigă, în medie, între 4.400 și 5.000 de lei net pe lună. Aceste sume includ plata pe comandă, bonusurile oferite de platforme și bacșișurile primite de la clienți.

Conform SalaryExpert, un livrator are un câștig anual de aproximativ 53.190 de lei, ceea ce înseamnă circa 4.432 de lei pe lună. Estimările ERI sunt ușor mai mari, cu un venit mediu de 57.105 lei pe an, adică aproximativ 4.758 lei pe lună. În cazul livratorilor din zona fast-food, același institut estimează un venit mediu anual de 59.686 lei, echivalent cu 4.974 lei lunar, la care se adaugă bonusuri medii de 1.271 lei pe an.

Există și livratori care câștigă semnificativ mai mult decât media. Un exemplu este cazul unui fost programator din Brașov, care a declarat că, lucrând part-time ca livrator, reușește să obțină aproximativ 6.000 de lei lunar, la care adaugă între 300 și 500 de lei pe săptămână din bacșișuri, ceea ce îi crește venitul lunar cu 1.200 – 2.000 de lei. În cazul celor care lucrează pe PFA sau SRL și livrează peste 8-10 ore pe zi, veniturile pot urca până la 10.000 – 12.000 de lei pe lună.

În medie, un livrator din Nepal sau Sri Lanka care lucrează în București sau în alte orașe mari câștigă între 140 și 170 de lei pe zi, dacă lucrează 6-8 ore. Raportat săptămânal, aceste sume înseamnă între 1.000 și 1.150 de lei, ceea ce, într-o lună completă, se traduce prin câștiguri cuprinse între 4.400 și 5.000 de lei.

În cazul livratorilor mai experimentați, care lucrează mai multe ore pe zi și combină comenzile de pe mai multe aplicații, venitul zilnic poate depăși 250 de lei, iar săptămânal aceștia pot ajunge la 1.700 – 1.800 de lei. Asta înseamnă că, la finalul lunii, pot câștiga peste 6.000 de lei. Iar pentru livratorii de top, care lucrează 10-12 ore zilnic și folosesc simultan două sau trei platforme, veniturile zilnice ajung chiar la 400 de lei, ceea ce poate însemna peste 2.800 de lei pe săptămână și aproximativ 12.000 de lei pe lună.

O parte semnificativă din venitul lunar provine din bacșișuri și bonusurile acordate de platforme. Mulți livratori declară că între 20% și 30% din câștigurile lunare sunt reprezentate de tips.

În plus, aplicațiile oferă bonusuri pentru livrările efectuate în ore de vârf, pe distanțe mai lungi sau în condiții dificile, cum ar fi vremea nefavorabilă.

Un livrator nepalez din București povestește că, în zilele aglomerate, poate câștiga aproximativ 300 de lei din comenzi, din care 50-70 de lei vin din bacșișuri.

În zilele mai slabe, veniturile scad la 120-150 de lei, ceea ce influențează puternic media lunară. Pentru cei care livrează constant și optimizează traseele, câștigurile pot ajunge la 5.500 de lei pe lună, inclusiv tipsurile.

Pentru mulți livratori nepalezi și srilankezi, veniturile depind de numărul de ore lucrate. Majoritatea aleg să lucreze 10-12 ore pe zi, șase zile pe săptămână pentru a atinge venituri apropiate de limita superioară. Însă, din acești bani, trebuie scăzute cheltuieli importante:

costul combustibilului, care poate varia între 300 și 600 de lei pe lună ;

întreținerea vehiculului sau a bicicletei;

impozitele și contribuțiile sociale, pentru cei cu PFA sau SRL;

chiria, deoarece majoritatea locuiesc în apartamente închiriate împreună cu alți livratori.

După toate aceste deduceri, venitul real poate fi cu 15-25% mai mic decât câștigurile raportate.

Deși teoretic câștigurile sunt asemănătoare, livratorii din Nepal și Sri Lanka muncesc, în general, mai multe ore pentru a atinge aceleași venituri. Aceștia acceptă curse pe distanțe mai mari, petrec mai mult timp conectați la aplicație și livrează în zone mai puțin profitabile, pe care mulți livratori români le evită.

Concurența pe piața livrărilor este din ce în ce mai mare, ceea ce înseamnă că, pentru a maximiza câștigurile, mulți dintre acești livratori lucrează simultan pe mai multe platforme, cum ar fi Bolt, Wolt și Glovo.

Un livrator nepalez sau srilankez care lucrează în România pentru Bolt, Wolt, Glovo sau Tazz poate câștiga, în medie, între 4.400 și 5.500 de lei pe lună. Pentru cei care lucrează mai multe ore, combină comenzile de pe mai multe platforme și optimizează rutele, veniturile pot depăși 6.000 – 7.000 de lei lunar. În cazurile excepționale, când programul depășește 10-12 ore zilnic, veniturile pot ajunge chiar la 10.000 – 12.000 de lei pe lună.

Chiar dacă aceste sume par atractive raportat la veniturile din Nepal sau Sri Lanka, realitatea arată că, după deducerea cheltuielilor, câștigul net este mai mic, iar efortul fizic și numărul de ore lucrate sunt considerabile.