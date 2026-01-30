ANAF înființează o nouă divizie de control. Cine intră în vizor

Agenția Națională de Administrare Fiscală va înființa, în urma unui proces de reorganizare, o divizie specializată în criptomonede, destinată identificării cazurilor de fraudă și spălare de bani. Anunțul a fost făcut de președintele Agenția Națională de Administrare Fiscală, Adrian Nica, care a recunoscut că instituția nu este, în prezent, pe deplin pregătită în acest domeniu.

Potrivit șefului Fiscului, reorganizarea ANAF va include pentru prima dată o structură distinctă care să se ocupe de tranzacțiile cu active digitale.

„Vreau să vă spun că ANAF, în urma reorganizării în care va intra, își va face pentru prima dată o divizie de criptomonede. Poate astăzi nu suntem atât de bine pregătiți cum ne dorim pe partea de cripto, dar faptele pe care diverși contribuabili aleg să le facă, ascunzându-le în partea de cripto, în următoarea perioadă – că va fi un an, că vor fi doi – vor fi vizate de ANAF”, a declarat Adrian Nica.

Acesta a explicat că termenul de prescripție de cinci ani oferă suficient timp instituției pentru a-și consolida capacitatea de control în acest sector.

Președintele ANAF a subliniat că legislația permite investigarea faptelor pe o perioadă îndelungată, ceea ce le oferă inspectorilor posibilitatea de a recupera eventualele prejudicii.

„Avem perioada de 5 ani, termenul de prescripție. Acesta este termenul cu care lucrează ANAF. Imaginați-vă, atunci când faceți o faptă azi și credeți că nu știe nimeni ce faceți dumneavoastră cu criptomonede, timp de 5 ani avem suficient timp să devenim și noi mai bine pregătiți și să prindem pe fiecare atunci când, într-o parte de fraudă, utilizează în partea de spălare de bani partea de cripto”, a transmis Adrian Nica.

El a adăugat că ANAF se află într-o „perioadă de pionierat” în ceea ce privește criptomonedele și că, odată ce structura dedicată va deveni funcțională, instituția va comunica public atribuțiile și rezultatele acesteia.

În același context, Adrian Nica a vorbit și despre controalele legate de veniturile nedeclarate, respingând ideea că Fiscul ar acționa arbitrar. El a subliniat că „persoanele care au probleme cu veniturile nedeclarate vor fi vizate în perioada următoare de instituție” și a precizat că ANAF nu verifică pe cineva doar din motive personale sau de rudenie.

Șeful ANAF a explicat că verificările instituției nu sunt declanșate arbitrar, ci pornesc de la diferențe evidente între veniturile declarate și nivelul de trai afișat. Potrivit lui Adrian Nica, ideea că Fiscul ar controla persoane doar pe baza legăturilor de rudenie este falsă, accentul fiind pus exclusiv pe situațiile în care averea și cheltuielile nu pot fi justificate prin venituri legale. Astfel de cazuri devin automat prioritare pentru controale, mai ales atunci când există expunere publică a bunurilor de mare valoare în absența unor surse de venit declarate.

Președintele Fiscului a atras atenția și asupra unor practici frecvent întâlnite, prin care bunuri de lux sunt trecute pe numele unor rude în vârstă, în încercarea de a ocoli verificările fiscale. El a menționat situații în care autoturisme foarte scumpe sunt achiziționate pe numele unor persoane în etate, pentru ca ulterior să fie revândute formal la sume mult diminuate, mecanism folosit pentru a masca adevăratul beneficiar și proveniența fondurilor.

În același timp, Adrian Nica a precizat că ANAF derulează în prezent acțiuni de control la nivel național, inclusiv în sectoare considerate vulnerabile din punct de vedere fiscal, precum transportul alternativ. Aceste verificări fac parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a evaziunii fiscale, prezentată recent în cadrul Conferinței Anuale de Fiscalitate organizate de EY România, unde oficialii au subliniat necesitatea unei aplicări mai ferme a regulilor pentru asigurarea echității fiscale.