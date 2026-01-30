Bolojan, pozat alături de avocata Georgescu. Numele său apare și în stenograme. Explicații de la Guvern

Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște și nu a primit-o în audiență nici pe avocata Adriana Georgescu, nici pe omul de afaceri Jean Paul Tucan, a declarat vineri Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Declarația a fost făcută după ce aceasta a fost întrebată dacă șeful Executivului a avut vreo întâlnire sau relație cu avocata Adriana Georgescu, membru PNL, aflată într-o anchetă penală pentru luare de mită, precum și dacă îl cunoaște pe omul de afaceri Jean Paul Tucan.

Ioana Dogioiu a precizat că premierul Ilie Bolojan nu are o relație directă cu persoanele alături de care apare în fotografii realizate la evenimente publice.

„Domnul premier Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență nici pe doamna avocat Adriana Georgescu, nici pe domnul Tucan. Au apărut câteva fotografii în spațiul public cu domnul premier Ilie Bolojan și cu doamna avocat Georgescu. La toate evenimentele publice la care participă domnul prim-ministru, fie de partid, fie de altă natură, sunt foarte multe persoane care își doresc să facă fotografii cu premierul, iar premierul acceptă acest lucru. Sunt mii de fotografii făcute, cel puțin de când este în funcție, însă acest lucru nu presupune existența unei relații directe cu persoanele respective”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului.

Întrebată dacă premierul Ilie Bolojan a solicitat explicații în legătură cu faptul că avocata Adriana Georgescu apare într-o fotografie și alături de actualul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, Ioana Dogioiu a oferit un răspuns similar.

„Este vorba despre aceeași situație, respectiv participarea la evenimente publice unde liderii politici sunt rugați să facă fotografii cu diferite persoane, fie membri de partid, fie din afara partidului”, a precizat ea.

Curtea de Apel București a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, și a lui Gheorghe Iscru, prezentat drept un fals general SIE. Cei doi sunt acuzați de trafic de influență, după ce au fost prinși în flagrant în timp ce primeau suma de 60.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost primiți pentru intervenții în Justiție în favoarea omului de afaceri Jean Paul Tucan, denunțător în dosar, care are două dosare penale.

Conform DNA, în perioada octombrie – decembrie 2025, avocata Adriana Georgescu ar fi pretins, direct sau prin intermediul altei persoane, diferite sume de bani de la o persoană cu calitatea de martor în cauză. În acest interval, ea ar fi primit 4.000 de euro și 5.000 de lei, în cursul lunii octombrie 2025.

Stenograme incluse într-un referat al procurorilor DNA redau o discuție între investigatorul cu nume de cod Majar Bogdan Cristian și avocata Adriana Georgescu. Avocata se lăuda că are relații la vârful politicii și că are acces direct la președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: „De noi n-ai mai vorbit nimic, ă? GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Ce? MAJAR BOGDAN CRISTIAN: De noi. N-ai mai vorbit nimic. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, nu! Vorbesc direct cu NICUȘOR, să mă duc la Cotroceni – ce să mai vorbesc!? – și cu BOLOJAN. Ce să mai vorbesc de voi!? Eu nu am la D.N.A. Oricum, m-a anunțat ieri că schimbă șefu’ serviciilor. Propunerea este unu cu „V”, care e consilier personal, unu cu „V”, nou… MAJAR BOGDAN CRISTIAN: A’ lu’ NICUȘOR? GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: La S.R.I. Unu cu „V”. Sau o să fie ABRUDAN, care e și pe grupuri și care mi-e și amic, e membru P.N.L. Ori ABRUDAN, e susținut de BOLOJAN, ori ăsta cu „V”, care e deja la Cotroceni.[…]”.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Păi, de-asta, frate, suntem așa! GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Lu’ DAN i s-a-nchis dosaru’, i-a dat lipsă de control judiciar și i s-a dat un pic de protecție că i-am scris eu lu’ NICUȘOR, pe față! Mi-am asumat să scriu pe WhatsApp, ceea ce a fost periculos! Pe MANU eu l-am scos cu CRISTI ENE și i-am scris lu’ NICUȘOR… Eu mi-am luat niște măsuri de asigurare, în ziua alegerilor, și i-am trimis și lu’ BOLOJAN, și lu’ NICUȘOR, o… tabel cu oamenii care au contribuit. Nu sume, da’… MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da! GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Și lu’ BOLOJAN, și lu’ NICUȘOR, și lu’ BLAGA! A mai fost și MIRCEA TOADER la BLAGA și i-a vorbit și va… BLAGA i-a zis lu’ vasi… lu’ ILIE BOLOJAN! Eu-s… d-aia, totuși, , îmi răspund… nu că-mi răspund la mesaje… Dacă acționez în vreun fel… Uite, i-am blocat lu’ unu numirea de secretar de …[neinteligibil]… Acum a numit-o. L-a blocat. […] ”.