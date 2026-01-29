Eu tre’ să vorbesc cu Nicușor și cu Ilie. E și varianta Voineag. Stenograme din dosarul avocatei Georgescu

Avocata Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA, miercuri, când primea 60.000 de euro din totalul de 500.000 de euro cerut de la omul de afaceri constănțean Jean Paul Tucan, denunțător în dosar, căruia îi promisese că-i va rezolva problemele penale. Joi, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru 30 de zile.

Femeia ar fi pretins că are influență la Guvern, la președinte și la șeful DNA. Alături de ea este acuzat și Gheorghe Iscru, un bărbat care se dădea general SIE și care a fost și el arestat preventiv.

În stenogramele de la dosar, avocata îi spune investigatorului sub acoperire că omul de afaceri constănțean Jean Paul Tucan nu o crede când ăi spune că va reuși să ajungă la Nicușor Dan.

Avocata îi spune lui Tucan că, pentru a-i rezolva dosarul instrumentat de Parchetul European și în care a fost trimis în judecată, ea trebuie să vorbească ”cu Nicușor și cu Ilie sau cu Mircea (Abrudean, care este vehiculat ca posibil șef SRI, n.red.).

TUCAN JEAN-PAUL: Păi, bun! Și în cazul ăsta, dacă… GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: …la NICUȘOR… TUCAN JEAN-PAUL: Ascultă-mă puțin! Și dacă s-a… GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: …[neinteligibil]… sunt eu …[neinteligibil]… TUCAN JEAN-PAUL: Păi, stai, mă puțin! Și dacă s-a ajuns pe instanță acum, tre’ să vorbească cu ăla, că… GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Eu tre’ să vorbesc cu NICUȘOR și cu ILIE sau cu MIRCEA dacă îl pune. Deci, am înțeles, că până în martie, rămâne VOINEAG.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: E și variantă cu VOINEAG. Deci, șeful parchetului DNA rămâne până în martie. Dacă nu-l lasă partidele să pună șefii serviciilor, că de aia îi propun.

TUCAN JEAN-PAUL: Păi, ce să mai!? Că dacă mai ai puțin, e și… GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Rămâne până în martie… dacă nu pune șefii serviciilor acum, ăia rămân până în martie și îi… se schimbă natural și tre’ să numească el șefi, procurorul-șef și șeful DNA-ului. E doar în pixul lui. TUCAN JEAN-PAUL: Bine. Și poți cu ăștia să rezolvi problema, acuma? În timp util, adică să nu mă… GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Mă duc la ei pentru tine. Pentru mine nu m-am dus, dar pentru tine va trebui… TUCAN JEAN-PAUL: Păi, ai mai zis că te mai duci odată la ei. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, l-am lăsat pe ăsta, mă! Și eu… Voi v-ați văzut și tu nu mai sunat și am crezut că tu ești pe un culoar bun. Pentru că… TUCAN JEAN-PAUL: Eu nu te-am, eu nu te-am sunat pentru că tu mi-ai zis: ,,Așteaptă-mă, să…” GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, v-ați văzut… Știu! Da’ voi doi v-ați văzut. Și eu am crezut că voi v-ați reglat. Îți dai seama că… plus că el nici nu voia să se vadă cu tine. Tu știi ce făcea. Că ești tu …[neinteligibil]…, că ești interceptat, că ești în …[expresie obscenă]… mea… să nu mă văd cu tine… Și eu n-am avut nicio treabă. Eu m-am pozat la tine în curte, adică… Eu, ca să te protejez, m-am pozat la tine în curte ca să mă vadă toți, că… Au fost vacanțe… ai fost plecat și tu, și eu… TUCAN JEAN-PAUL: Eu… fii atentă! Eu plec luni. Plec luni la Praga, la ambasadă, că avem cu…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da’ tu ai voie să pleci? TUCAN JEAN-PAUL: Normal că am voie. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Că am înțeles că n-ai voie. TUCAN JEAN-PAUL: Nu, am voie. Cum să nu?! Am voie. Am voie să ies. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Ți-au ridicat măsurile? TUCAN JEAN-PAUL: Dar nu, mă, n-are nicio legătură una cu alta. Ieșitul e ieșit. Nu, eu n-a… eu n-am avut asta de oprire să ies. Eu am avut… că tre’ să-i anunț că… M-ai înțeles? Dar se termină și aia. Nu, n-am avu… Asta n-am avut-o. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da’… da’ s-a ameliorat…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: S-a uitat în telefon, se uită în conversațiile mele… INVESTIGATOR: De ce? GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Nu crede că vorbesc cu Nicușor…E agitat rău, a luat-o cu capu’, nu? Puțin…

INVESTIGATOR: Băi… GEORGESCU MIHAELA-ADRIANA: N-am vorbit eu, da’ vorbește. I s-a ridicat controlul acu’? INVESTIGATOR: Da. GEORGESCU MIHAELA-ADRIANA: Deci mă enervează. Am vorbit cu NICUȘOR de 2 – 3 ori (n.a. neinteligibil) “Păi p…(n.a. limbaj vulgar), tu chiar crezi că NICUȘOR nu ți-a ținut spate?!” Nu i se ridica controlu’, ascultă-mă, nu i se ridica. E băgat până în gât. Și am impresia că cineva îl targhetează, pentru că i-a enervat pe toți în Constanța. Cu cine s-a certat, mă, rău de tot? Zi-mi! Cine-l lucrează în Constanța? Cine-l anume, mă? Cine i-a…? INVESTIGATOR: Nu știu, mă nene. Cred că…Noi ce-am… Noi ce-am crezut noi…

GEORGESCU MIHAELA-ADRIANA: (n.a. neinteligibil, vorbește în șoaptă). INVESTIGATOR: Vrei să-ți aduc în euro? Că ți-am adus în lei. E ok, nu? GEORGESCU MIHAELA-ADRIANA: Lasă că-i ok. (n.a. neinteligibil) (…)”GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Zi-mi în ce stadiu e dosaru’? TUCAN JEAN-PAUL: Io… Păi dosaru’ de la DNA e blocat la DNA … GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: E blocat? TUCAN JEAN-PAUL: Da, e-acolo, nu s-a-ntâmplat nimic… Și ăsta, laa… de la EPPO… GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Ăsta a-nceput acuma. TUCAN JEAN-PAUL: Îm? GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Vezi c-o aduce pă CODRUȚA în țară. TUCAN JEAN-PAUL: Ce treabă are CODRUȚA cu DNA-u’, mă?! GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Are! Păi o pune la SRI! TUCAN JEAN-PAUL: Da? Pă CODRUȚA? De când o pune la SRI? GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi vrea s-o pună NICUȘOR la servicii! TUCAN JEAN-PAUL: A, nu știam că pe ea vrea s-o pună. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi a adus-o-n țară (…neinteligibil…) TUCAN JEAN-PAUL: Da? Când a adus-o? GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Înainte, de la alegeri. De-aia nu știai? TUCAN JEAN-PAUL: De unde dreacu’ să știu… știu și nici nu mă interesează. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Și azi a ieșit public, că o schimbă de-acolo. TUCAN JEAN-PAUL: Că pleacă de la EPPO? GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da, azi, acuma a ieșit știrea. TUCAN JEAN-PAUL: Păi, și-atunci… Și aia e laaa…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Tu ai nevoie de NICUȘOR, JEAN! TUCAN JEAN-PAUL: Și..și aia e la… (nn: vorbesc suprapus) GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Încetează, e prea mare dosaru’ ca să (nn: cuvânt obscen) mea! TUCAN JEAN-PAUL: Și ce (nn: cuvânt obscen) mea dosar e mare, măă?! GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi căcat, te-au agățat proștii ăștia! (nn: vorbesc suprapus) TUCAN JEAN-PAUL: Pân-acuma a fost mic, acuma s-a mărit, al dreacu’, dintr-o dată?! GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi nu vezi că ți-a trimis aia la Uniune, la căcat, ăă…? Nu, io n-am cu cine să vorbesc, decât cu NICUȘOR sută la sută și cu ILIE, când… ILIE freacă (nn: cuvânt obscen)! PREDOIU n-a făcut nimic pentru tine și PREDOIU a știut de tine! TUCAN JEAN-PAUL: Da’ tu poți la port, âââ…? A știut pe dracu’ de mine, cine i-a zis?! GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: ULICI n-a vorbit, asta e problema. Și i-am spus lui GEORGE, spune-i lu’ NICUȘOR de JEAN, că JEAN am o mare problemă și o mare datorie morală față de JEAN. TUCAN JEAN-PAUL: Și? GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi i-am zis, asta am vorbit sâmbătă, am vrut să ți-l aduc pe GEORGE azi, aicea. TUCAN JEAN-PAUL: Păi și de ce nu-l aduci? GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi i-am scris. Pentru că i-am spus (…neinteligibil…, vorbesc suprapus) TUCAN JEAN-PAUL: Hai să ne vedem cu el! GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: JEAN, nu insista. Sâmbătă seară i-am spus! Nu, nu vreau să-l ( cuvânt obscen), voiam să-ți comunic, nu mai te agita! Ăsta, ăsta te duce de mână la NICUȘOR, direct la el, pentru că i-am spus: bă!, că: ADA, trebuia să fii numită consilier prezidențial, că și el mi-a zis, și NICUȘOR te-a vrut, da’ ai fost lucrată! Zic: bă, lucrată-nelucrată, achitați-vă față de oamenii care v-au ajutat! Că vrăjeala asta “am fost lucrată” io o-nțeleg, da’ față de omu’ ăsta chiar avem o problemă! Doi oameni cu bani, ăia trebuie să mi-i achitați. Asta i-am spus, sâmbătă seara! Sâmbătă noapte!