Noi stenograme din dosarul avocatei PNL Adriana Georgescu. „Sunt fosta gagică a lui Orban”

Noi stenograme din dosarul Adrianei Georgescu, avocată PNL anchetată pentru luare de mită și trafic de influență, arată modul în care aceasta ar fi încercat să-și construiască influența în politică și justiție, folosindu-se de nume grele din partid și de relații personale.

În mai multe fragmente interceptate, Adriana Georgescu susține că are legături directe cu politicieni de rang înalt. Avocata a spus că ea este fosta iubită a lui Ludovoc Orban.

„Eu sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban!”. Replica este folosită într-un moment în care Georgescu explică interlocutorului său de ce este percepută ca având sprijinul fostului lider PNL.

Într-o altă discuție cu Jean Paul Tucan, afacerist vizat în dosar, Georgescu a povestit despre influența sa în campanii electorale. „Șef de campanie am fost eu și fără mine nu ieșea niciunul, nici celălalt…”. Ea invocă nume precum Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu și sugerează că sprijinul financiar poate influența rezultatul alegerilor.

Stenogramele mai arată și negocieri explicite privind sumele cerute: „Vino încoa’! Și spune-i că plec vineri în Italia… vreau să mi-l ajute pe CIUCU neapărat, că n-are bani deloc… Măcar să-mi imprimați niște geci… cu CIUCU, că iese! Îmi iese primar general!”, a spus avocata.

Într-un alt fragment, avocata discuta cu același interlocutor despre întâlniri și sprijin politic. „Bună! Uite, eram la masă cu TUCAN pe care-l știu de 20 de ani de la LUDOVIC. Și ne întrebam dacă mai întorci p-aicea sau pleci direct.”

Un martor sub acoperire a declarat că AlexandraGeorgescu i-ar fi spus clar că sprijinul financiar este necesar pentru ca Ciprian Ciucu să câștige funcția de primar general și că, în schimb, aceasta va putea controla relația cu politicianul.

„Dacă TUCAN JEAN-PAUL oferă suma de 100.000 euro, CIUCU CIPRIAN o să fie ‘al lui’”, explicând că astfel va avea „la mână pe CIUCU și BOLOJAN”.

Procurorii DNA susțin că avocata a folosit aceste relații pentru a da impresia că poate influența decizii politice și judiciare, deși nu există dovezi că aceste intervenții s-ar fi concretizat. În dosar apare și un bărbat care s-ar fi prezentat drept general SIE și care ar fi intermediat tranșele de bani.

Adriana Georgescu, fostă membră PNL Sector 1, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Denunțul care a declanșat ancheta a fost făcut chiar de un coleg de partid, iar flagrantul a fost realizat într-o scară de bloc, implicând o mită de 60.000 de euro.