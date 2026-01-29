International

Percheziții la Deutsche Bank. Abramovici, în centrul unei investigații pentru spălare de bani

Percheziții la Deutsche Bank. Abramovici, în centrul unei investigații pentru spălare de baniSursa: Instagram
Autoritățile germane au efectuat miercuri dimineață percheziții la sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt pe Main și la o filială a băncii din Berlin, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de spălare de bani, relatează Der Spiegel.

Percheziții la sediul central al Deutsche Bank

Aproximativ 30 de ofițeri ai poliției judiciare germane au participat la acțiune, vizând documente și tranzacții care ar putea fi relevante pentru investigație.

Potrivit procuraturii germane, ancheta se concentrează asupra unor firme asociate cu miliardarul rus Roman Abramovici. Instituția bancară ar fi avut în trecut relații comerciale cu companii străine care ar fi putut fi utilizate „în scopuri de spălare de bani”. Autoritățile nu au oferit până acum detalii suplimentare despre natura exactă a anchetei sau despre eventualele implicări ale altor persoane sau instituții.

Deutsche Bank

Deutsche Bank / sursa foto: dreamstime.com

Abramovici, pe lista sancțiunilor

Roman Abramovici se află pe lista sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană din primăvara anului 2022, ca urmare a războiului din Ucraina și a legăturilor sale cu cercuri apropiate Kremlinului.

Într-un comunicat, avocatul său a afirmat că Abramovici nu are cunoștință despre vreo investigație a autorităților germane și că a acționat „întotdeauna în conformitate cu legislația națională și internațională”.

Poliție

Poliție. Sursa foto: Pixabay

Reprezentanții Deutsche Bank au confirmat efectuarea perchezițiilor, subliniind că instituția colaborează cu autoritățile germane. „Cooperăm pe deplin cu organele de anchetă și furnizăm informațiile necesare pentru investigarea situației”, au declarat oficialii băncii, evitând însă să facă alte comentarii privind ancheta sau legătura directă cu Abramovici.

Ancheta, în desfășurare

Aceasta este cea mai recentă acțiune a autorităților europene care vizează persoanele și companiile aflate sub sancțiuni internaționale, în contextul monitorizării stricte a fluxurilor financiare legate de Rusia. Perchezițiile de la Deutsche Bank reflectă nivelul ridicat de atenție acordat băncilor internaționale care gestionează conturi și tranzacții pentru persoane sau firme supuse restricțiilor.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile germane urmează să stabilească dacă au existat încălcări ale legislației privind spălarea de bani și dacă vor fi formulate acuzații împotriva persoanelor sau companiilor implicate.

