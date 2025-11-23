O rețea de spălare de bani, care avea conexiuni cu Rusia, descoperită de autoritățile britanice

O rețea de spălare de bani evaluată la miliarde de dolari, care opera în Marea Britanie, a ajuns să cumpere o bancă din Kârgâzstan pentru a sprijini Kremlinul în evitarea sancțiunilor occidentale, au transmis vineri autoritățile britanice, potrivit yahoo.com.

Ancheta Agenției Naționale de Combatere a Criminalității (NCA), denumită „Operațiunea Destabilise”, a dezvăluit, de asemenea, că serviciile secrete de la Moscova au încercat să folosească rețeaua pentru a finanța o rețea de spionaj bulgară în Marea Britanie.

Șase dintre acești spioni au fost condamnați la pedepse lungi cu închisoarea la Old Bailey în luna mai, după ce judecătorul a declarat că activitățile lor au reprezentat un risc grav pentru securitatea națională britanică.

Rețeaua internațională, condusă de grupuri cunoscute sub numele de Smart și TGR, era implicată în spălarea banilor pentru bande implicate în criminalitatea cibernetică, traficul de droguri și arme de foc și criminalitatea organizată în imigrație.

Potrivit NCA, în vara anului 2023, serviciile secrete ruse au încercat să se folosească de grupul Smart pentru a finanța persoane aflate în Marea Britanie și Europa, inclusiv spioni bulgari.

Conform NCA, rețeaua criminală a folosit sute de curieri în cel puțin 28 de orașe din Marea Britanie. Ei colectau bani proveniți din trafic de droguri, arme și alte activități ilegale, iar sumele erau transformate rapid în criptomonede și transferate în străinătate, un circuit financiar conceput să șteargă orice urmă.

Sursa menționată anterior a dezvăluit detaliile vineri, odată cu prezentarea celei de-a doua faze a operațiunii „Destabilise”, afirmând că, în mai puțin de 12 luni, au fost arestați încă 45 de suspecți de spălare de bani și au fost confiscate peste 5,1 milioane de lire sterline în numerar. De la începerea operaţiunii, au fost efectuate în total 128 de arestări şi au fost confiscate peste 25 de milioane de lire sterline în numerar şi criptomonede numai în Marea Britanie.

Sal Melki, directorul adjunct al NCA pentru criminalitatea economică, a declarat că cei care transferă bani proveniți din activități criminale pentru grup „nu înțeleg riscul”.

„Pentru câteva sute de lire sterline, există o mare probabilitate să ajungi la închisoare pentru mai mult de cinci ani – 100 de lire sterline pentru fiecare an pe care îl vei petrece acolo”, a spus acesta.

NCA a dezvăluit, de asemenea, că rețeaua de spălare de bani a achiziționat o bancă în Kârgâzstan pentru a sprijini Kremlinul în evitarea sancțiunilor occidentale.