 Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 iulie 2026

Pe 24 iulie s-au născut Simon Bolivar, Amelia Earhart, Alexandre Dumas-tatăl, Mireille Mathieu, Jennifer Lopez, Traian Lalescu, Vasile Dâba.

Nimic de ţinut, nicio sărbătoare. Dar astăzi îl pomenim pe Sf. Mc. Ermoghen care "s-a săvârşit dezrădăcinându-i-se toţi dinţii" după cum arată "Mineiele", XI, pagina 296 şi "Vieţile Sfinţilor" pagina 457. Săracul Sfânt, probabil de sărăcie şi prigoană, de lipsă de vitamine şi hrană proaspătă, a făcut scorbut sau parodontoză!

"Evenimentul Zilei" din 24 iulie 1933 a fost propoziţia rostită de Preşedintele Franklin D. Roosevelt, în legătură cu „First New Deal”: „Democraţia fără un trai decent este un banc prost.” Sursă, Book Of Days.

Se pare că mulți, foarte mulți dintre români trăiesc, zi de zi, într-un "banc prost"...

Iată o informație apărută în ”Space” via NASA.

„Acest sistem este oarecum greu de definit folosind cuvinte bazate pe sistemul solar, cum ar fi «planetă» și «lună».”

De la descoperirea primei lumi din afara sistemului solar în anii 1990, astronomii au devenit experți în observarea planetelor extrasolare sau a exoplanetelor. Însă, în timp ce catalogul de exoplanete al NASA a crescut considerabil, ajungând la peste 6.000 de intrări confirmate, sateliții din jurul acestor lumi, cunoscuți sub numele de exosateliți, s-au dovedit a fi evazivi.

De fapt, nu am reușit să facem nicio descoperire confirmată a unei exoluni, în ciuda faptului că suntem siguri că, așa cum planetele sistemului solar au propriii lor sateliți naturali, și lumile din alte sisteme stelare trebuie să aibă sateliți.

Acum, această secetă controversată de exoluni ar putea deveni și mai confuză și, sincer, ciudată. Asta pentru că, în timp ce studiau un sistem stelar ciudat numit CD-35 2722 cu ajutorul Telescopului Foarte Mare (VLT), astronomii au descoperit un obiect care ar putea fi o exolună sau ar putea fi ceva ce ne obligă să regândim însăși definiția noastră despre ce este o „lună” și ce este o „planetă”.

Steaua CD-35 2722 se află la aproximativ 73 de ani-lumină distanță de Pământ și are aproximativ jumătate din masa Soarelui. În jurul ei se învârte o „stea eșuată” sau o pitică brună. Aceste corpuri stelare își primesc porecla nefericită deoarece se formează la fel ca alte stele, dar nu reușesc să adune suficientă masă pentru a declanșa fuziunea hidrogenului în heliu în nucleele lor.

În ceea ce privește masa, piticile brune sunt mai masive decât cele mai mari planete gigante gazoase, dar mai mici decât cele mai mici stele, de obicei având o masă de aproximativ 13 până la 80 de ori mai mare decât cea a lui Jupiter , sau de aproximativ 0,013 până la 0,08 ori mai mare decât masa Soarelui.

Obiectul nou descoperit în CD-35 2722 este cu siguranță asemănător unei Luni, dar în loc să orbiteze o planetă, așa cum fac sateliții din sistemul solar, acesta orbitează pitica brună a sistemului.

„Acest sistem este oarecum dificil de definit folosind cuvinte bazate pe sistemul solar, cum ar fi «planetă» și «lună». Exosatelitul este în mod clar suficient de masiv pentru a fi o planetă, dar nu orbitează o stea, deși orbitează un obiect care orbitează o stea”, a declarat într-un comunicat liderul echipei, Kevin Hoy, de la Universidad Diego Portales și de la Millennium Nucleus of Young Exoplanets and their Moons (YEMS) din Chile .

„Faptul că este a treia roată în acest sistem ne face să vrem să-l numim lună, chiar dacă nu seamănă deloc cu lunile mici și stâncoase pe care le avem în sistemul nostru.”

Cercetarea echipei a fost publicată miercuri (22 iulie) în revista Nature.

În prezent, echipa nu poate afirma definitiv că acest obiect din CD-35 2722 este un exosatelit, deoarece acest lucru ar necesita o nouă definiție a ceea ce este o lună.

„Satelitul pe care îl raportăm este un corp gazos gigantic care orbitează un companion extrem de masiv, el însuși de câteva ori masa lui Jupiter. Avem o delimitare clară între planete și soare în sistemul solar, așa că definirea unor lucruri precum lunile este simplă”, a declarat Alice Zurlo, membră a echipei, de la Universidad Diego Portales. „În sistemul CD-35 2722, unde estompăm liniile dintre stele, planete și luni, totul devine mai complicat de descris.”

Zurlo și colegii săi pot, însă, afirma cu încredere că acesta este un exosatelit, ceea ce înseamnă că este o detectare inedită de acest fel, indiferent de ce îi rezervă viitorul clasificării.

Se speră că Telescopul Extrem de Mare (ELT), aflat în construcție în Chile, va avea un impact masiv în căutarea de exosateliți și, acum, a altor exosateliți.

Până când aceste obiecte vor începe să fie descoperite, un lucru pe care această descoperire îl subliniază din nou este ceva ce astronomii au descoperit cu bucurie încă de la observarea primei exoplanete: sistemele planetare vin într-o varietate de forme diverse, ciudate și minunate.

Personal dau o importanță din ce în ce mai mare cunoașterii și științei. Am reușit să citesc tot studiul trimis de prietena mea de la CERN. Din ce în ce îmi este mai clar că multe probleme sunt puse greșit. Se încearcă înghesuirea unor fenomene naturale în matricea îngustă a gândirii umane, în matematica și fizica umană. Matematica NU este un limbaj universal, fizica descrie fenomene generale pământești înlăturând cu o ignoranță imperială excepțiile. Ori tocmai aceste excepții trebuie studiate. În Univers există spațiul și viteza.

Timpul este o mărime fizică derivată din spațiu și viteză prin gândirea tipic omenească. Gândire care consideră viteza o mărime fizică derivată. Așa înțelegem noi. Dacă ne uităm cu un telescop în Cosmos vedem altceva: spațiu și mișcare (viteză). Timpul nu există în Univers, cea mai bună dovadă este că, zeii, Dumnezeu este imortal, nu are ca durată timpul. Zilele din Geneză pot fi milioane, sau miliarde de ani, sau o microsecundă. Depinde de spațiu și viteză! Această sfidare, anulare a timpului, este o bornă pe calea către transcendență, către Înălțare.

Omenirea este incredibil de tânără, fără experiență, iar marea majoritate a explicațiilor științifice sunt simple ipoteze, multe greșite, imaginația unor savanți. Să ne amintim că acum vreo două sute de ani toate Academiile din lume îți dădeau în scris că un obiect mai greu ca aerul nu poate zbura prin propriile mijloace. Cu toate că, în prezent, omenirea se prostește rapid, se prăbușește în dezordine și anarhie, tare aș vrea să citesc niște studii științifice din anul 2526! În ipoteza că mai există civilizația umană peste 500 de ani.

Ceea ce știu, însă, sigur, este că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24 iulie 2026

Evită să te expui, să te pui singur în situaţii dificile. Nu te enerva din lucruri de nimic, fii constructiv. Astăzi, nu lua hotărâri când eşti iritat, tensionat, mai bine amână lucrurile! Ziua de astăzi este, pentru tine, o perioadă plăcută şi complicată, în acelaşi timp. Poate fi chiar o perioadă numai plăcută, dacă vei amâna tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine. Nu te grăbi, nu fii rapid cum obişnuieşti şi când trebuie, dar şi când nu trebuie!

TAUR

Eşti mai sigur pe tine, ai încredere în forţele proprii, de aceea şi lucrurile merg mai bine. Ai o impresie, o bănuială, dar trebuie să iei mai multe informaţii înainte de o concluzie! Sentimentele profunde şi dorinţele ascunse sunt obiectul muncii tale în perioada zilei de astăzi. Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi Marte arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru sentimente, emoţii, dragoste, sex...

Dimineaţa acţionezi şi vorbeşti la o intensitate prea mare şi îi deranjezi pe cei din jurul tău, care nu mai au loc de tine. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase! Astăzi este ziua în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor. Cel mai bine ar fi să fii plecat în călătorie... Cu certitudine ai de facut un drum, dacă nu astăzi, atunci zilele următoare!

RAC

Lumea este diversă, fiecare înţelege în felul lui. Astăzi trebuie să-ţi ajustezi conversaţia după fiecare partener. Într-un fel vorbeşti cu un savant şi în altul cu un copil de cinci ani! Astăzi, ziua de care vorbim, te ajută să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită ordine care te face să te simţi bine şi în siguranţă. Ziua este uşor nefavorabilă dacă eşti în călătorie şi mai favorabilă dacă eşti acasă. Sună ca „iarna nu-i ca vara”, dar la fel ca sintagma referitoare la diferenţa dintre cele două anotimpuri, este la fel de adevărată!

Noutăţi neliniştitoare îţi ameninţă vacanţa sau liniştea, la serviciu. Trebuie să clarifici urgent! Şi în viaţa sentimentală. Dar, Soarele, în zodie, te avantajează! Sfatul stelelor este, dacă eşti în ţară şi mai precis în capitală, să eviţi întâlnirile cu partenerii de afaceri, cu colegii şefii, sub diferite motive. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste şi anturajul apropiat sunt foarte bine aspectate. La fel de bine aspectate sunt achiziţiile de obiecte de folosinţă îndelungată, de la periuţa de dinţi la submarinul atomic, după voinţă şi putinţă!

FECIOARĂ

Cine arată bine, o duce bine, azi poţi să verifici vorba cam frivolă, dar adevărată. Eşti în plină formă şi reuşeşti să convingi fără mari dificultăţi. Dar, nu exagera, nu abuza de situaţie! Astăzi, mai ales dimineaţa, trebuie să fii mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei ca să eviţi o inexactitate, o pierdere, să uiţi ceva important. Aspectele horoscopului tău de azi nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului tău, fii liniştit!

S-a terminat! Ai pus punct şi nu mai vrei să te gândeşti la trecut. Foarte bine, ai îmbinat în mod fericit destinul cu liberul arbitru! Asta trebuia să faci demult, să te hotărăşti odată! Atmosfera de la serviciu, sau unde activezi, este aproape cordială şi îţi oferă suportul să te ocupi de probleme şi proiecte mai importante. Evită să te abaţi de la linia autoimpusă. Totuşi, un aspect te zgârie şi nu-ţi dă pace. E prea linişte! O fi liniştea dinaintea furtunii?

SCORPION

Astăzi, legăturile tale amoroase, sentimentale, sunt mai solide decât oricând şi interesele tale personale şi profesionale par că se derulează spre direcţia dorită. Pe total: o zi bună! Zi favorabilă depasărilor scurte, evenimentelor sociale şi artistice, pe net. Nu fă promisiuni, nici nu aştepta propuneri. Totuşi, o veste bună, mai pe seară! Un prilej excelent sa pui la punct unele probleme minore legate de casa, camin, familie, sau proprietaţi.

Eşti pe calea cea bună! Astăzi, mai multe lucruri sunt în favoarea ta. Dar nu te repezi, ai răbdare, ca să poţi să-ţi joci atuurile la momentul potrivit şi atenţie la durerile de spate! O anumită componentă a influenţelor planetare nu te-a avantajat în ultimul timp în afaceri şi mai ales în relaţiile de afaceri, la bani, în special, să zicem, în ultima perioadă. Este timpul schimbării! A schimbării echilibrate, raţionale! Reuşeşti să faci chiar un export de echilibru către cei din jur şi stabileşti un pact trecător de armonie cordială.

CAPRICORN

Natura ta perfecţionistă, dar prudentă, nu îţi înlezneşte contactele sociale de la distanță. Trebuie să găseşti o interfaţă, un intermediar, sau să-ţi faci stereotipuri plăcute, în scris! Poţi incepe schimbarile pe care le ai de mult in minte şi astăzi pare a fi o zi potrivită în care trebuie să te hotărăşti. O decizie se impune şi timpul a început să vină. Nu este nicio grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp, cât ţine conjunctura actuală.

Ca să te simţi bine, trebuie să ai fi sănătos şi să ai spiritul liber. Azi încercă, pentru binele tău, să faci un triaj responsabil: care sunt problemele tale şi care sunt ale celorlalţi! Astăzi eşti în armonie cu tine, te înţelegi şi te simţi bine în pielea ta. Asta fără să fii egoist sau agresiv. Pur şi simplu este una dintre zilele acelea în care te simţi bine! Lasă gândurile, bea o cafea bună, poate şi o ţigare de soi, una doar, şi apucă-te de treabă. Munceşte pentru tine, pentru familia ta... Este o zi bună şi poţi să o faci şi mai bună!

PEŞTI

Evită astăzi tot ceea ce e neplăcut, tragic, enervant, toxicitatea psihică! Evadează din celula strâmtă în care ai fost atâta timp condamnat şi începe să trăieşti cu adevărat! Dacă vrei, poţi! Nici foşgăiala şi cacofonia cotidiană a crizei politice nu te mai impresionează şi începi să înţelegi de ce spunea Poetul: “de te-ndeamnă, de te chiamă – tu rămâi la toate rece!” Foloseşte acest armistiţiu cu timpul ca să rezolvi mici probleme, la serviciu, sau acasă. Secretul este unul singur: zâmbeşte şi fă-i pe cei din jur să se simtă bine!