18,19 iulie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 18-19 iulie 2026. Despre cafenele

Pe 18 iulie s-au născut Nelson Mandela, John Glenn, Evgheni Evtuşenko, Hendrick Anton Lorentz, Richard Branson, Giaccomo Facchetti, Sepi Damian, Ion Dumitrescu, iar pe 19 iulie s-au născut Samuel Colt, Herbert Marcuse, Edgar Degas, Charles Mayo, A.J. Cronin, Ramin Djawadi, Ilie Năstase, Maria-Luiza Cristescu, Diana Mocanu.

În calendarul creştin-ortodox sâmbătă, 18 iulie, sunt Sfinţii: Emilian de la Durostor, Pamvo, Iachint, Pavel şi Valentina. Duminică, 19 iulie: Macrina, sora lui Vasile cel Mare, Dias, Aflarea moaştelor Sf. Serafim de Sarov.

În "Kalendar" continuă Circovii de Vară, până pe 20 iulie, ziua marelui Dabatopeios, (Sf.Ilie) zeul focului, metalelor dar şi al fulgerelor şi trăsnetelor. Am mai spus că sunt aproape două săptămâni de sărbători vechi, de la traco-geto-daci pe care le-aş numi "în aşteptarea bobului de grâu".

De fapt, oamenii din vechime nu aşteptau, ci încercau prin practici magice şi religioase să obţină favoarea zeilor şi deci recolte bune şi animale multe şi sănătoase. O făceau din prostie, din comoditate?

Nu, o făceau de frică, de teamă că nu vor supravieţui dacă recolta va fi prea slabă! Pe frică şi supunere s-a clădit întreg sistemul religios ulterior. Frica de Dumnezeu, frica că suntem păcătoşi şi frica că păcătuim în continuare, frică că ne pierdem sufletul, frica de pedeapsa divină, frica că nu facem ce trebuie canonic, frica, frica, frica...

De aceea Sfântul Ioan Paul al II-lea a spus: "Nu vă fie frică!" Ştia el ce ştia, că nu l-au făcut degeaba Sfânt! Și el a repetat ce a spus șeful lui, Iisus.

"Evenimentul Zilei" din 18 iulie 64 a fost incendiul care a distrus două treimi din capitala lumii, Roma.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, noi avem o imagine distorsionată a realităţii antichităţii. Ne-au influenţat filmele de la Hollywood şi nenumăratele seriale. Care sunt opere de artă, nu istorie!

De exemplu, este unanim acceptat că, într-un moment de nebunie, Nero a dat foc Romei. Apoi de pe terasa palatului său imperial se uita la incendiu printr-un smarald, cântând din kitară (un instrument antic cu coarde) şi recitând versuri, probabil compuse chiar de el. Şi apoi a dat vina pe creştini...

Clişeu de tabloid, de filme cu proşti, nimic mai fals! Incendiul Romei a fost o mare afacere imobiliară. De care au profitat Împăratul, o parte a Senatului şi Garda Pretoriană.

Ceea ce nu apare în filmele americane este că viaţa în Roma antică era mizerabilă. Peste 60% din populaţie murea anual de friguri, de malarie, din cauza ţînţarilor din mlaştinile Tibrului. Mahalalele Romei erau pe acele mlaştini, capitala lumii de pe atunci creştea în fiecare zi.

Ani de zile au parlamentat cele cinci curii, triburile originare de la facerea Romei, cu mahalagii ca să se facă lucrări de asanare ale mlaştinilor. Nu s-au înţeles...

Până la urmă, în noaptea de 18 iulie 64 o cocioabă insalubră a luat foc, accidental. Focul s-a întins cu repeziciune, la alte case nenorocite, toate construite mizerabil din lemn uscat, putred, uneori. Apoi a început să bată vântul şi incendiul a cuprins două treimi din măreaţa Romă.

Nu împăratul Lucius Domitius Tiberius Claudius, adică Nero, a dispus să se pună foc. Este adevărat, el nu a ordonat trupelor auxiliare, vigililor, un fel de corp de geniu, pompierii de pe atunci, să intervină pentru stingerea focului.

Se spune că incendiul puternic l-a trezit pe împărat. Şi-a dat seama că nu se mai poate face nimic şi nu şi-a trimis oamenii la moarte. Pe de altă parte aşa obţinea terenul necesar unor mari proiecte imobiliare. Nu o să vă plictisesc cu dreptul roman, dar în acele timpuri „casa mânca terenul”. Dacă dispărea casa, terenul revenea înapoi Romei, adică împăratului!

Aşa că Nero, pe jumătate adormit, s-a dus înapoi să se culce spunând: "Ce-am avut şi ce-am pierdut! De mâine construim o nouă Romă!" S-a ţinut de cuvânt, mereu dictatorii începeau, de mâine, ceva măreț!

Anton Cebalo este un scriitor și istoric ale cărui lucrări au fost publicate în Noema, The Guardian și The Brooklyn Rail , printre altele. De asemenea, publică revista Substack Novum, care are mii de abonați. Locuiește în New York City. A scris un eseu în Aeon. Iată-l, este interesant, despre cafenele:

Într-o zi din 1894, la Café Central din Viena, Peter Altenberg citea în ziar un articol despre dispariția unei fete de 15 ani. A decis să scrie o scurtă poezie în onoarea ei. Apoi, din întâmplare, au intrat în cafenea câteva dintre marile nume ale lumii literare vieneze: Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Felix Salten, Richard Beer-Hofmann și Hermann Bahr. Schnitzler, surprins să afle că Altenberg scria poezie, i-a luat brusc poezia și i-a dat-o lui Beer-Hofmann, care a citit-o la o reuniune masonică în acea duminică.

Apoi, Bahr, după ce a auzit-o personal, l-a căutat pe Altenberg să scrie pentru o revistă. Mai târziu, satiristul Karl Kraus l-a dus la un editor.

Acestea au fost circumstanțele care l-au determinat pe Altenberg, un vânzător de țigări, să devină scriitor la 34 de ani. „Gândiți-vă”, a scris el mai târziu, „la coincidențele de care depinde destinul cuiva!” Pentru tot restul vieții sale, a folosit Café Central ca adresă poștală.

La acea vreme, numai în oraș existau aproximativ 1.000 de astfel de cafenele. Café Central era printre cele mai faimoase, iar regizorul Berthold Viertel a asemănat-o cu o „casă a vieții”. O succesiune de camere pline de fum se întindea adânc în casă – amenajate pentru biliard, șah, jocuri de cărți și, bineînțeles, pentru băut cafea – culminând cu o curte înaltă și deschisă la capătul acesteia, locuită de oameni extrem de îndepărtați de realitatea exterioară. Aici ți-ai putea pierde întreaga viață, iar mulți au făcut-o.

Se dezbătea dacă cafenelele erau cu adevărat un loc al creativității sau al lenei frivole. Mulți au decis să lase cafeneaua în urmă, ca și cum ar fi fost un viciu, dar apoi nu au reușit să renunțe la acest obicei. „Nu, de acum înainte, gata cu această existență torpidă, cu această lenevire bestială”, a scris un client abătut. Totuși, creativitatea a înflorit aici. Arta modernistă s-a născut în aceste cafenele, iar mulțimea literară care a botezat Altenberg a fost numită Tânăra Viena. Pentru mulți dintre artiștii-mecenatori, mediul social relaxat era un sanctuar departe de ostilitatea străzii. Ca orice lume insulară, cafeneaua și-a creat propria sensibilitate privată - ironică față de viață și cinică în ceea ce privește ceea ce pot oferi instituțiile. Pentru Altenberg, cafeneaua era acasă. Salten spunea că era „indigen aici și totuși vine de altundeva”.

În afara acestor cafenele relaxante se afla Austro-Ungaria, un vast imperiu multicultural, diferit de oricare altul de pe continent. Dinastia Habsburgică condusese teritoriile austriece încă din secolul al XIII-lea. În 1867, Austria s-a unit cu Ungaria pentru a forma Monarhia Duală, un amestec încâlcit de naționalități, limbi și religii care erau adesea în conflict unele cu altele. Până în 1910, avea o populație de peste 51 de milioane de oameni care vorbeau 11 limbi diferite. Într-o vizită din 1898, Mark Twain a scris cu umor că existau în schimb „unsprezece varietăți distincte de gelozie, ostilități și interese conflictuale”.

Certurile din parlament erau frecvente, iar chiar și numirea unei străzi putea provoca conflicte. În armată, ofițerii vorbeau cu soldații lor multietnici într-o limbă rudimentară cunoscută sub numele de „slavă militară”. Cu toate acestea, chiar și aceasta a ajuns să devină ofensatoare.

Deși multitudinea de popoare diferite din Austro-Ungaria au făcut ca imperiul să fie electrizant din punct de vedere politic, acesta și-a menținut stabilitatea șubredă pentru o lungă perioadă de timp.

Diversitatea imperiului nu provenea dintr-o convingere liberală, ci din acumularea lentă de teritorii de către Habsburgi de-a lungul secolelor. Pentru a-și îmbuna noii supuși musulmani, în 1912 Austro-Ungaria a adăugat chiar și islamul ca religie recunoscută legal, alături de catolicism, ortodoxie greacă, protestantism și iudaism.

În fruntea acestui imperiu întins se afla împăratul Franz Joseph I, a cărui domnie (1848-1916) a fost atât de lungă încât a dat impresia unei stabilități permanente. În timp ce societatea de sub el se moderniza rapid, el a prezidat ca un patriarh, respectând decența până la extrem.

Dar Habsburgii înșiși erau în dezordine. Primul moștenitor al lui Franz Joseph, fiul său Rudolf, a murit prin sinucidere într-un pact de dragoste cu amanta sa; al doilea în linie, fratele împăratului, a murit de febră tifoidă. Un alt frate, Maximilian, a fost pentru scurt timp împărat al Mexicului până la execuția sa, iar propria soție a lui Franz Josef, Elisabeta, a fost asasinată în 1898.

Având în vedere circumstanțele extraordinare, nepotului său, arhiducele Franz Ferdinand, i-a revenit sarcina de a-i succeda. Deși reformist, Ferdinand nu era mai puțin tradiționalist decât însuși Franz Joseph și era la fel de pasionat devotat integrității Monarhiei Duale.

Ordinea strictă a imperiului oferea un anumit tampon împotriva ascensiunii separatismului național care zdruncina Europa pe atunci. Pentru mulți naționaliști, Austro-Ungaria reprezenta o pată în calea progresului istoric. Pentru naționaliștii sârbi, în special, existența imperiului reprezenta un afront la adresa visurilor lor mai mărețe. Serbia a obținut recunoașterea internațională a independenței sale abia în 1878, iar majoritatea sârbilor și a altor slavi de sud nici măcar nu locuiau în granițele sale. Faptul că majoritatea dintre ei locuiau în Austro-Ungaria și nu în Serbia era considerat de naționaliștii săi ca o mare tragedie.

În timp ce imperiul se bucura de un sentiment de permanență, Serbia a îndurat frământări constante. Secolul al XIX-lea al țării a fost definit de o lungă luptă împotriva dominației otomane. Sârbii au luptat în două revolte majore la începutul anilor 1800 înainte de a obține autonomia. Au petrecut restul secolului consolidând o statalitate fragilă, protejându-se în mijlocul rivalităților dintre marile puteri. Vecinii Serbiei erau la fel de fragili și predispuși la instabilitate. Macedonia otomană vecină s-a confruntat cu insurgențe constante, iar statele balcanice au purtat două războaie între 1912 și 1913. Apoi a fost Bosnia - fixația tuturor naționaliștilor sârbi. Ocupată de Austro-Ungaria în 1878, a fost anexată în întregime până în 1908, provocând furie pe scară largă în rândul sârbilor.

Deși oficialii austro-ungari știau că un război cu Serbia era posibil, acesta a fost evitat până în 1914 prin diplomație delicată și puțin noroc. Cu toate acestea, au subestimat profunzimea animozității față de ei în Serbia. Pur și simplu nu se simțea în viața de zi cu zi a imperiului. Dar sentimentele se intensificau, aprinse chiar în cafenelele Serbiei: ”kafanas”. Acestea erau locuri cu emoții profunde, bârfe și radicalism. Cafeaua se savura împreună cu alcool puternic, care se consuma ușor în exces. Clienții se delectau atât cu divertisment vesel, cât și cu durere, iar energia neliniștită se acumula ca și cum ar fi cerut o eliberare. Ciocnirea acestor două lumi foarte diferite a provocat sfârșitul a ceea ce se credea a fi un imperiu permanent.

Nu știm cu siguranță cum a ajuns cafeaua pentru prima dată la Viena, dar se spune că a fost adusă în timpul asediului otoman din 1683. Saci misterioși cu boabe lăsați de soldații învinși au fost descoperiți ca fiind aromatici. Apoi au fost rafinați cu lapte și zahăr, iar prima cafenea din Viena a fost deschisă în 1685 de un negustor armean. În următoarele două secole, o cultură s-a dezvoltat în jurul acestor cafenele ca loc de socializare și citire a ziarelor. Până la mijlocul anilor 1820, acestea începuseră să câștige o reputație literară, în special în jurul Silbernes Kaffeehaus - un predecesor al scenei moderniste care avea să cucerească Viena.

Însă în Balcani, cultura cafelei avea rădăcini mai adânci, deoarece otomanii au condus direct acolo și și-au impus obiceiurile. După cum a remarcat istoricul otoman-bosniac Ibrahim Peçevi, chiar și în secolul al XVI-lea, kafana era asociată cu leneșii, căutătorii de plăceri și literații. Cu toate acestea, scriitorii care frecventau kafanele în epoca otomană erau grupați printre cei imorali și lipsiți de talent. Un contemporan al lui Peçevi, istoricul Gelibolulu Mustafa Ali, nu a putut rezista observării că „adevărații poeți și savanți nu sunt cei care compun versuri în kafane ”.

Partidul Radical al Poporului se întâlnea pe Bulevard și pe Moscova; progresiștii la Kasina.

În secolele următoare, kafana a căpătat o importanță extraordinară pentru sârbi și alți slavi de sud aflați sub ocupație otomană. Deoarece aveau atât de puține instituții publice proprii, viața socială a trebuit să găsească alte modalități de exprimare.

Oamenii își găseau vocea în piață, în hanuri și, mai ales, în kafane. După cum a remarcat scriitorul sârb Branislav Nušić, „ kafanele noastre de dinainte de război erau singura expresie a vieții noastre publice”. Muncitorii veneau în căutare de muncă. Bolnavii își găseau medicii aici, la fel ca și clienții, avocații lor. Pețitoarele aranjau posibile căsătorii.

La Belgrad, kafanele au devenit locul multor premiere: primul bec electric, prima linie telefonică, primul târg de carte și prima proiecție de film. Chiar și sălile de teatru au avut probleme în a concura cu aceste spații, pe care publicul le prefera adesea deoarece găzduiau vodevil, comedie muzicală ușoară și alte spectacole interactive. Kafana era locul unde se desfășura drama vieții.

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, kafanele sârbești au devenit teritorii marcate politic, fiecare o lume în sine, diferențiate prin valori și clasă. Rareori un susținător disciplinat al unui partid punea piciorul în kafana altuia. Partidul Radical al Poporului se întâlnea pe Bulevar și pe Moscova; progresiștii la Kasina. Alegerile în sine erau volatile și adesea violente, mai ales după ce regele Milan I a anulat rezultatele în 1883.

După cum povestește Nušić, kafanele serveau de obicei drept „spitale de campanie unde un alegător conștient cu craniul crăpat era adus pentru a i se curăța rănile și a-și recăpăta puterile”.

Furia politică a cuprins aceste locuri, la fel și conspirațiile, cea mai faimoasă fiind cea din 1903. În iunie, zeci de ofițeri s-au întâlnit în kafanele din Belgrad, bând și vorbind tare. Herbert Vivian, un călător britanic, i-a însoțit la Srpska Kruna în noaptea complotului. El a descris fețele ofițerilor ca devenind „mai roșii și mai strălucitoare, ochii lor scânteiau ca cei ai fiarelor sălbatice și era ceva deosebit de diabolic în nebunia râsului lor”. Pe măsură ce orele treceau, râsul a făcut loc unei seriozități tulburătoare.

În stare de ebrietate, ofițerii s-au îndreptat spre palat și i-au ucis pe regele sârb Alexandru și regina Draga, pe care îi considerau trădători ai cauzei naționaliste. Au procedat la mutilarea lor înainte de a-i arunca de pe balconul dormitorului în grădina de dedesubt. Împreună cu Srpska Kruna, alte patru kafane au fost implicate în conspirația care semăna cu o bătaie brutală, plină de beție, dar care a fost, de fapt, o cruzime meticulos planificată.

Viața politică a Austro-Ungariei poate că a fost zgomotoasă, dar nu a atins niciodată nivelul de intensitate violentă observat în Serbia. În autobiografia sa, Lumea de ieri (1942), Stefan Zweig a comparat perioada de dinainte de război cu o „epocă de aur a stabilității”, în care „totul în monarhia noastră austriacă, veche de aproape 1.000 de ani, părea bazat pe permanență”. Cetățenii Vienei, scria el, trăiau în imperiul lor ca și cum ar fi fost o „casă solidă de piatră”.

În ciuda defectelor imperiului, patrioții săi simțeau că viitorul era sigur. Clasa de mijloc arăta mai sănătoasă, se îmbrăca mai bine și avea mai multe facilități ca niciodată. Mulți credeau, spunea Zweig, că „progresul tehnic al omenirii trebuie să ducă inevitabil la o creștere morală la fel de rapidă”. Ceea ce s-a întâmplat în Serbia vecină sau oriunde dincolo de Austro-Ungaria era mult prea ușor de ignorat. „Războiul Boer, războiul ruso-japonez și războiul balcanic în sine nu au pătruns în existența părinților mei”, scria el, „și, într-adevăr, ce conta pentru ei ce se întâmpla în afara Austriei?”

Având stabilitatea imperiului drept ancoră, artiștii vienezi au explorat în schimb interiorul lor. Au urmărit arta cu o conștientizare dureroasă a frământării interioare pe care o provoca modernitatea. Hofmannsthal, care se afla acolo când Altenberg a fost descoperit la Café Central, a scris o lungă scrisoare fictivă care a surprins starea de spirit. În Scrisoarea lordului Chandos (1902), el a deplâns pierderea capacității de a gândi sau de a vorbi clar: „Pentru mine totul s-a dezintegrat în părți, acele părți din nou în părți.”

Poemul lui Rainer Maria Rilke despre o panteră în cușcă ar fi putut la fel de bine să fie scris despre moderniștii imperiului: „I se pare că există/o mie de gratii; și în spatele gratiilor, nicio lume.”

Cafeneaua vieneză era o moară de zvonuri. Deși bârfe, avea o sensibilitate democratică, deși una dominată de bărbați.

Tânăra Viena era îndatorată unui om care părea să se adreseze direct condiției lor. În anii 1890, filosoful și fizicianul Ernst Mach și-a dezvoltat un grup de adepți devotați afirmând că sinele este o „ficțiune convenabilă”. Mach părea să confirme impulsul impresionist venit de la Paris: viața senzorială era un mijloc de a înțelege interioritatea fracturată a cuiva.

Altenberg și-a comparat propria scriere cu un fel de „stil telegrafic al sufletului”. Mach oferea acestui stil o bază empirică, iar cuvintele sale i-au electrizat pe Tânăra Viena. Pentru ei, a căror viață literară era definită de întâmplare și instabilitate, a scrie și a trăi în cafenea însemna a întruchipa ideile lui Mach. Arta trebuia reinventată pentru a se potrivi acestui nou simț al sinelui. Tânăra Viena a preluat aceste idei cu pasiune prin scriere aforistică, foiletone semi-jurnalistice despre viața de zi cu zi și schițe - compunându-și lucrările în cafenelele pe care le bântuiau.

Întrucât Viena se bucura de siguranța de a scrie liber, un critic era de altă părere. Karl Kraus este amintit ca un satiric incendiar care și-a început cariera criticând scena literară vieneză care se aduna în jurul Café Griensteidl (adesea numită peiorativ „Cafeaua Megalomania”). Eseul său „Literatura demolată” (1897), publicat când avea doar 23 de ani, i-a adus lui Kraus notorietate. Parodiind stilul impresionist, el a scris: „Lipsa de talent, blândețea prematură, pozele, megalomania, fata locală, cravata, manierismele, dativele incorecte, monoclul și nervii misterioși – toate trebuie să dispară.” Textul era atât de incendiar încât a fost atacat de un alt scriitor, Felix Salten.

Aceste drame au coincis cu ultimele zile ale Café Griensteidl, care a fost demolată pentru reamenajare urbană în 1897. În anul următor, Tânăra Viena a migrat oficial în noua lor casă, Café Central. În ciuda camaraderiei, criticul Alfred Polgar a povestit cum trăiau „la meridianul singurătății”. Cercul artistului era o „organizație a dezorganizaților”, formată din oameni care se iubeau și se respingeau în egală măsură. Se trăia „parazitar pe baza anecdotelor care circulau în jurul său”.

Cafeneaua era o moară de zvonuri. Deși bârfitoare, avea o sensibilitate democratică, deși dominată de bărbați. Zweig a numit-o „cel mai bun loc de educație pentru tot ce era nou... un fel de club democratic, accesibil oricui pentru o ceașcă de cafea ieftină”. Chiar dacă nu era strict adevărat, acesta era idealul.

Kraus susținea că această cafenea era doar locul său de muncă. Pentru mulți alți artiști-clienți, însă, era o întreagă viziune asupra lumii. „Este o cafenea, ia-o așa cum este!”, a scris Polgar. Poemul lui Altenberg, „Cafeneaua” (1918), enumeră numeroasele motive pentru a intra: „Ți-au fost rupte cizmele... ești practic în pragul sinuciderii... îi detesti și îi hulești pe oameni și totuși nu poți trăi fără ei – cafenea!”.

Spre deosebire de lumea exterioară, acesta era un loc în care lipsa de scop consfințea șederea. Iar artiștii erau atrași de ea ca un „ucigaș la locul crimei”, după cum spunea Polgar, un loc unde și ei „uciseseră atât de mult timp, șterseseră ani întregi”.

În timp ce războiul era o amintire îndepărtată pentru Austro-Ungaria, în Serbia rănile erau încă proaspete. În 1912, s-a alăturat celorlalte state balcanice în atacul asupra Imperiului Otoman pe moarte și a ieșit victorioasă. În 1913, a purtat un alt război împotriva Bulgariei, care ocupase Macedonia. Încurajată de ambele victorii, dublându-și suprafața ca țară, viața publică sârbă era neliniștită. Granițele erau dezordonate, iar lumea exterioară se infiltra constant, umplând cafanele cu zvonuri și povești eroice.

Cafeaua și băuturile ieftine erau activitatea comună a soldaților care se întorceau de pe front. Veteranii predicau ideile revoluției și ale Serbiei Mari. În kafanele pe care le frecventau, acești bărbați se lăudau deschis cu isprăvile lor împotriva turcilor și bulgarilor.

Vorbeau despre „armele și bombele pe care le aveau încă ascunse în locuințele lor”, despre conspirații și război viitor. Aceste povești s-au răspândit, iar mulți au considerat Austro-Ungaria drept adversarul final al Serbiei.

Nemulțumirile lor s-au concentrat asupra Bosniei vecine, anexată cu ani înainte, în 1908. În acel an, Tinerii Turci revoluționari au preluat puterea la Constantinopol, iar temerile erau că noul guvern ar reafirma pretențiile otomane asupra Bosniei. Pentru a preveni această posibilitate, Austro-Ungaria a anexat teritoriul. Întrucât majoritatea populației Bosniei era sârbă, acest lucru a fost întâmpinat cu furie. La un miting memorabil condus de scriitorul Branislav Nušić la Belgrad, acesta a răspuns mâniei cu un apel la arme: „La luptă! La Drina! Război Austriei! Moarte jefuitorilor!”

Anexarea a produs un val de tineri nemulțumiți din Bosnia care s-au revărsat la Belgrad. În kafanele orașului, aceștia erau atrași de conversația veteranilor și a ideologilor. Veteranii, purtând bărbi tradiționale ortodoxe și având autoritatea experienței din timpul războiului, i-au luat pe acești tineri emigranți sub aripa lor protectoare ca pe niște fii. Majoritatea acestor fii adoptivi erau săraci și ușor de influențat, iar poveștile îi țineau într-o stare de efervescență.

După cum a scris istoricul Joachim Remak la ”Sarajevo” (1959), „ambele grupuri păreau să trăiască mereu în așteptarea unui eveniment măreț care să le schimbe viața”. Exista o sărăcie comună, dar și convingerea că vor fi avangarda unui viitor complet diferit: o țară pentru sârbi și toți ceilalți slavi de sud numită Iugoslavia. În timpul acestui climat febril, un tânăr impresionabil și sărac pe nume Gavrilo Princip a venit la Belgrad. Respins de armata sârbă din cauza staturii sale mici, s-a simțit umilit, forțat să absoarbă poveștile din timpul războiului la mâna a doua. El și complicii săi frecventau kafana Zlatna Moruna. În curte, exersa tirul.

Ce a văzut Kraus, cum I se spunea, în cafenelele literare din Viena care l-a tulburat atât de mult? Nu cunoștea profunzimea furiei și a resentimentelor din Balcani. Totuși, a înțeles că atitudinile fracturate și introspective ale scriitorilor vienezi aveau consecințe dezastruoase. El a comparat imperiul cu o „stație experimentală pentru distrugerea lumii”. Pentru Kraus, artiștii transformaseră lumea exterioară într-un ornament detașat. Ei cultivau un fel de nevroză frumoasă care îi făcea ignoranți în privința catastrofelor.

Într-o scrisoare de la începutul anului 1893, Kraus spunea: „Urăsc și urăsc această «Decadență» falsă și mincinoasă, care cochetează veșnic cu ea însăși”. Stilul se infiltra chiar și în ziare. După cum a scris în timpul războaielor balcanice: „Austria a fost reprezentată în Balcani de impresioniști”. Jurnaliștii de război scriau ca și cum ar fi fost preocupați în principal de propriile sentimente subiective.

Naționalismul violent care fermenta în Balcani era străin Vienei, dar radicalii săi și-au găsit drumul spre oraș. Vladimir Gaćinović, liderul celulei secrete revoluționare Tânăra Bosnia, a studiat la Universitatea din Viena între 1910 și 1912, ca parte a unei cohorte de 30 de tineri din Bosnia. Puritan posedat de nemulțumiri istorice, era dezgustat de atitudinile hedoniste ale colegilor săi. La Viena, și-a văzut compatrioții sârbi și bosniaci petrecând „ore goale” în cafenele și a considerat acest lucru o dovadă a „degenerării lor fizice, intelectuale și morale”.

I-a mustrat pe colegii studenți pentru că trăiau un „mod de viață catastrofal în cafenele pline de cinism”. Se temea că ar putea aduce acasă această incomoditate. După cum a scris Gaćinović, „acești tineri... absorb în jgheaburile Vienei, Berlinului și Parisului cea mai urâtă latură a Europei, pe care o aduc mai târziu înapoi printre noi”. În schimb, a lucrat la înființarea de celule clandestine, stabilind două la Viena, cinci la Sarajevo, una la Zagreb și alta la Pakrac, în Croația.

Gaćinović a reprezentat o antiteză a grupului Tânăra Vienă. Artiștii vienezi s-au întors spre interior pentru a-și explora propria interioritate. Gaćinović și Young Bosnia erau, în schimb, asceți pentru care corpul și plăcerile sale nu aveau nicio semnificație. Membrii principali se abțineau de la sex și alcool. Spre deosebire de Tânăra Vienă, care și-a ridicat lipsa de scop la rang de artă, Tânăra Bosnie era definită printr-un angajament total față de cauza lor.

Erau descriși ca fiind „liniștiți, tineri, subnutriți, intensi, oscilând furios între stări de sentimentalism și agresiune revoluționară nemiloasă”. Grupul funcționa fără o structură formală. Din punct de vedere politic, căutau un singur stat pentru slavii de sud, iar influențele proveneau din diverse texte anarhiste, socialiste și naționaliste. Ceea ce i-a unit cel mai mult era credința romantică că prin distrugere vine o creație frumoasă. Actul radical le-ar da sens vieților lor.

Știind că probabil vor muri de tuberculoză, dorința lor de a acționa a fost intensificată.

Deși majoritatea clienților Café Central nu știau nimic despre Gaćinović și adepții săi, a existat o excepție: Leon Troțki. Cunoscut pe atunci sub numele său de naștere Bronstein, acesta locuia la Viena din 1907. Cafeneaua îl servea bine, cu cele 250 de ziare internaționale ale sale. Și-a câștigat reputația de jucător de șah iscusit și stătea adesea singur printre ziare și țigări.

Deși nu știm cât de mult a interacționat Troțki cu Tânăra Viena la Café Central, trebuie să-i fi cunoscut; Kraus a fost surprins să afle că a condus mai târziu Revoluția Rusă din 1917: „Cine s-ar fi așteptat la așa ceva de la Herr Bronstein de la Café Central!”

Troțki l-a întâlnit pe Gaċinović o singură dată, la Café de la Rotonde din Paris, dar niciodată la Viena. A fost șocat de ascetismul lui Gaċinović, descriindu-l ca fiind „unul dintre acele tipuri care s-au născut pentru a provoca un sentiment de neliniște în rândul oamenilor ordonați”. Totuși, Troțki, la fel ca Gaċinović, avea bănuielile sale că ritmul leneș al Vienei ascundea adevăruri mai întunecate.

În relațiile sale cu socialiștii din Austro-Ungaria – a scris puțin despre scena literară în sine – i-a criticat pentru că nu au recunoscut calamitatea care s-ar putea abate în curând asupra lor. Troțki a susținut diagnosticul lui Kraus de miopie de cafenea. Intelectualii vienezi nu puteau vedea „cizma gigantică a soldatului deasupra grămadei de furnici în care se grăbeau cu atâta abandon”.

Gaćinović l-a întâlnit prima dată pe Princip la Sarajevo în 1912. Impresia pe care a făcut-o asupra lui Princip, în ciuda faptului că era doar cu patru ani mai mare, a fost enormă. Borivoje Jevtić, care i-a prezentat pe cei doi în apartamentul său, a scris ulterior că Princip era „cu Gaćinović chiar și atunci când nu era cu el”. El dorea să imite disprețul lui Gaćinović pentru plăcerile lumești, zelul ideologic și calmul său în îndurarea suferinței.

Zlatna Moruna era o instituție modestă, cu o reputație jalnică. Ca multe kafane din Belgrad, era frecventată de muncitori, negustori, artizani și studenți, alături de informatorii poliției, mereu prezenți.

Biliardul și jocurile de noroc erau o modalitate obișnuită de a-și petrece timpul, la fel ca și fumatul și băutul. Vizavi se afla o piață de pește care vindea nisetru beluga (morun), de unde și-a primit numele kafana. În mai multe rânduri, Princip a dormit peste drum de Zlatna Moruna după ce a fost evacuat pentru o sumă mică datorată. Împreună cu alți doi complici, Trifko Grabež și Nedeljko Čabrinović, au făcut din această kafană baza lor de origine.

Cei trei trăiau la marginea extremă. Nu mai aveau prea multe de pierdut, deoarece toți trei sufereau de tuberculoză. Știind că probabil vor muri de boală, le-a intensificat dorința de a acționa. Motto-ul Tinerei Bosnii le-a surprins impulsul fanatic: „Vrem fie să murim în viață, fie să trăim în moarte”.

În aprilie 1914, la Zlatna Moruna a sosit o scrisoare adresată lui Čabrinović. Înăuntru se afla un decupaj dintr-un ziar care anunța că arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului, urma să viziteze în curând Sarajevo. Nu conținea niciun sfat sau îndemn la acțiune. Jevtić a mărturisit ani mai târziu (poate neadevărat) că au deschis scrisoarea împreună. Decupajul a fost transmis „din mână în mână, aproape în tăcere”.

Numai data vizitei lui Ferdinand – 28 iunie – a fost „suficientă pentru a ne face unanimi, fără discuții, cu privire la ce ar trebui să facem în această privință”. Sosirea arhiducelui a căzut și în Vidovdan, o sărbătoare care comemorează înfrângerea sârbilor în fața armatelor otomane din Kosovo. Acest lucru a conferit planului lor o calitate profetică. În acea zi, Princip l-a ucis pe arhiduce, iar în curând Europa a izbucnit într-un război care avea să anihileze Austro-Ungaria.

Arestarea lui Princip după asasinat a fost prima dată când acesta a pus piciorul în inima Austro-Ungariei. Și-a petrecut ultimele zile în fortăreața Terezín din Boemia. Bolnav de tuberculoză, i-a fost amputat brațul drept și a murit subnutrit pe 28 aprilie 1918. Nu a văzut sfârșitul Primului Război Mondial. Deși nu vizitase niciodată Viena, a zgâriat pe pereți un citat care la fel de bine ar fi putut veni de la idolul său, Gaćinović: „Fantomele noastre vor umbla prin Viena și vor cutreiera Palatul, speriindu-i pe lorzi”.

Dacă aveți bani de filantropii nu ezitați să-i dăruiți pe cei de la Aeon și Psyche, ca să țină nivelul intelectual la care ne-au obișnuit. Găsesc ceva măreț în încercarea lor de a păstra un anumit nivel intelectual, într-o lume care se prostește pe zi ce trece.

Nu știu ceva măreț de început mâine, dar știu că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Energia, dinamica ta nativă o poţi folosi în acest weekend pentru organizarea vieţii de familie, de cuplu, domeniul fiind bine aspectat.

Stabileşte programul de vară, obţine consensul! Supraveghează-ţi, sâmbătă, cu mare grijă, dorinţa să deţii lucruri extravagante. Și să faci cheltuieli foarte mari, sa investeşti în ceea ce nu îţi trebuie, de fapt! Cu toate că gândeşti prin o anumita logica, duminică, trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată. Pentru că în lumea de astăzi interesele personale primează. Şi egocentrismul nu este nici logic nici dialectic, ba dimpotrivă!

Aspecte bune pentru începuturi de vacanţă. Nu exagera păgubos problemele tale financiare, banii o să-ţi ajungă, ca întotdeauna, nimic nu s-a schimbat! Doar preţurile!

În acest weekend, mai exact sâmbătă dimineaţa, eşti pus în faţa unei decizii. Sâmbătă poţi să inviţi la masă un prieten bun, un om civilizat. Ai atâta nevoie de o discuţie normală şi poate mai afli şi ceva noutăţi. Duminică nu trebuie sa risipeşti starea placută de lene şi răsfaţ cu proiecte belicoase despre ordine şi curaţenie, mai bine trage plapuma peste ochi! Lenea, comoditatea, este o arta, aşa că fii artist!

Începând de sâmbătă călătoriile sunt avantajate. Dacă sunt delegaţii, călătorii de afaceri, pot fi profitabile, dacă sunt de plăcere, concedii, pot fi foarte plăcute.

Sâmbătă, poţi obţine pacea dacă faci unele mici compromisuri. Trebuie să te hotărăşti sau să negociezi: să stai acasă cu pisica sau căţeluşul sau să ieşi pe seară pentru cine ştie ce fiţe sau peteceri incerte. Duminică trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Un fenomen meteo sau o întârziere a unei persoane sau obiect îţi strică buna dispoziţie, dar nu pentru mult timp!

Dinamica forţei tale interioare este pozitivă. Este favorabil să ataci, în acest weekend, problemele tale personale sau ale căminului tău. Poziţionează-te corect, faţă de cei din jurul tău.

Sâmbătă, de asemenea – vechea ta problema – amorul. Cu o astfel de configuraţie astrologica, ca în acest weekend, singurătatea te apasă din nou! Dar nu dispera, gândeşte-te câte necazuri ar fi putut să-ţi facă "jumătatea" sau "sufletul-pereche" şi poţi să faci haz de necaz. Duminică realizezi că stelele se bucură se te ajute în acest weekend, cum pot ele, de la distanţă!

În acest weekend eşti bine dispus şi ai umor. Eşti gata să faci compromisuri şi să accepţi în „teritoriul tău” persoane la care altădată cam arătai colţii. Însă, atenţie la buzunare, la bani! Sâmbătă, zi placută, dedicată frivolităţilor, distracţiilor, favorabilă pentru mai toate. Dar nimic nu se poate asemui cu un film la modă pe net şi o cină acasă, fie şi la o terasă! Pe total weekendul este o perioadă bună, dar atenţie la deplasări sau călătorii, mai ales dacă vrei să profiţi de duminică şi să te duci la munte. Este şi sărbătoare, luni, aşa că poţi să te aştepţi la aglomeraţie şi incidente. Fii prudent!

Evenimentele din acest weekend te găsesc filosof epicurian. Acest lucru te ajută să iei deciziile bune pentru creşterea calităţii vieţii tale, cel puţin pe termen scurt. Poate la un grătar, în curte, dacă ai curte! Sâmbătă, repausul este poate, cea mai mare dintre încercări. Întotdeauna îţi faci programe peste programe şi duminică seara realizezi că nu ai avut timp să faci ceea ce doreai. În acest weekend, adică duminică, propune-ţi doar câteva lucruri de făcut, ca să ai satisfacţia că le-ai realizat. Nu te încărca cu programe grandioase, ca în reclame! Şi, odihneşte-te mai mult...

Cineva drag, un prieten sau o rudă, poate din străinătate, are nevoie urgentă de ajutor. Trebuie să ajuţi neapărat pe cel aflat într-o situaţie dificila, cu bani, dar şi cu multe vorbe bune. Sâmbătă lucrurile încep să meargă spre bine. Ceva nervi din cauza unor tensiuni în anturaj. Probleme de cearceaf sau de pic-nic, nimic important, stai la locul tău! Situaţie pe care trebuie să o rezolvi cu diplomaţie zâmbitoare şi să treci mai departe. Duminica este o zi de aranjat şi verificat garderoba pentru sezonul şi mai cald, poate pentru vacanţă sau croazieră, care pare că se apropie, în sfârşit!

O veste, poate din presă, te face să vrei să schimbi programul tău de weekend. În acelaşi timp primeşti o veste bună de la rudele din străinătate. Analizează cu calm şi vei găsi soluţia!

Sâmbătă întoarce-te la dans şi la "long drink"! Totuşi, ai, în sfîrşit, răspunsul la acţiunile tale din ultimul timp, răspunsuri pe care le aştepţi - din domeniul social şi al interacţiunilor dintre diferiţi oameni cu care ai comunicat în ultimul timp. Duminică primeşti un telefon, sau un mesaj, pe care îl cam aşteptai.

Originalitatea este bună în artă, dar sperie în relaţiile sentimentale. Oamenii care te iubesc trebuie să ştie că pot conta pe tine la bine şi la rău, la mult şi la puţin, acum şi mereu. Sâmbătă, zi de cumpăraturi si mici taclale relaxante. În orice caz, în acest weekend eşti foarte popular în anturaj. Aşa că poţi primi invitaţii la excursii, petreceri, distracţii! Tot în acest weekend o sa realizezi că nu contează cât dormi, dacă treci de zece ore! Duminică oferă-ţi un cadou şi dă telefon unei prietene, poate ieşiti în oraş.

Ai intrat în criză de timp, ai de rezolvat o mulţime de treburi, pe care le-ai tot amânat. Ocupă-te de ele secvenţial, pe rând. În weekend ocupă-te de problemele de familie, sunt avantajate! Sâmbătă evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Mai ales dacă eşti solicitat să dai o mână de ajutor în casă. Mai lasă gândurile şi nu te mai zdrobi să placi tuturor. perfecţionismul tău uneori te încurcă. Este bine să fii popular, dar vezi-ţi neabătut de propriile interese. Duminică, neapărat zi de distracţie! Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Reflectează cui foloseşte situaţia.

Aspecte negative ale planetelor colective rezonează cu o posibila lipsa de interes a prietenilor faţă de tine. Nu îi judeca, au problemele lor, aşa că poţi poţi pleca în weekend şi fără ei.

Sâmbătă, problemele personale nu sunt bine aspectate. Ideea este că uneori ai nevoie de puţină singurătate ca să ai o perspectivă mai bună asupra vieţii personale. Weekendul acesta este un bun prilej. Paradoxala situaţie! Duminică realizezi că Vărsătorii au patentul acestei stări unice în zodiac: să se simtă bine, dar să îi preocupe ceva. Parcă ar avea două creiere, ca procesoarele cu două nuclee! Dar dacă se simt ei bine, altceva nu contează!

Definitiv, un weekend fără auspicii bune! Orice s-ar întâmpla, păstrează-ţi zâmbetul şi buna dispoziţie. Cu calm şi gândire pozitivă poţi evita incidentele şi poţi aduce înapoi norocul bun. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp, încercă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele.Trebuie doar să zici mulţumesc, pentru că treci printr-o perioada, în special sâmbătă în care ajutorul vine de unde nici măcar nu te aşteptai! Duminică poţi să primeşti o veste bună. Care te bucură mai mult sau mai puţin, pentru că, se pare, a venit destul de târziu.