Economia României este într-un punct critic, consideră omul de afaceri Viorel Cataramă. În podcastul „HAI Live”, realizat de Robert Turcescu, acesta a explicat de ce consideră că agravarea situației financiare a statului ar putea avea efecte asupra populației.

În contextul discuției despre riscul încadrării României în categoria „junk”, Viorel Cataramă a declarat că vede posibilă limitarea accesului populației la fondurile din depozitele bancare.

„Eu de câteva luni spun că, în momentul în care ajungem acolo, există pericolul – nu spun că este sigur – ca guvernul să confiște banii populației din bănci. Sunt foarte mulți bani în bănci de la populație. Dacă nu va reuși să se împrumute, există acest risc. S-a întâmplat în Grecia, în Cipru și în alte țări. Îți lasă o sumă limitată pe săptămână și nu mai poți scoate liber bani din conturi”, a afirmat el.

Viorel Cataramă a pus deteriorarea situației economice pe seama împrumuturilor și a creșterii cheltuielilor publice.

„Pe măsură ce clasa politică devenea din ce în ce mai incompetentă și mai coruptă, pomenile făcute către populație, bazate pe împrumuturi și importuri, au fost tot mai mari. S-au tot împrumutat bani ca să se plătească pensii și salarii și să se facă investiții care produc pierderi după ce sunt puse în funcțiune”, a declarat acesta.

Omul de afaceri a criticat și politica monetară din ultimii ani.

„Banca Națională a dus o politică prin care a ținut euro foarte ieftin în timp ce prețurile din România creșteau. România a devenit dependentă de importuri și de împrumuturi. Afacerile care merg bine sunt cele care nu pot fi tamponate de importuri sau cele care lucrează cu statul. Restul sunt în cădere liberă”, a afirmat Cataramă.