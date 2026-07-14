Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings va publica pe 31 iulie 2026 decizia privind ratingul de credit suveran al României și perspectiva asociată acestuia, a anunțat marți Ministerul Finanțelor.

Anunțul vine după întâlnirea tehnică dintre reprezentanții ministerului și specialiștii agenției, desfășurată în cadrul procesului periodic de evaluare a ratingului de țară.

Potrivit Ministerului Finanțelor, întâlnirea face parte din seria consultărilor pe care Fitch le desfășoară cu principalele instituții economice ale statului român și a avut ca obiect prezentarea evoluțiilor economice recente, a strategiei de consolidare fiscală și a perspectivelor economice pentru perioada următoare.

În cadrul discuțiilor, delegația României a prezentat o analiză privind evoluția economiei în prima jumătate a anului 2026 și perspectivele pentru 2027, precum și informații referitoare la politica fiscală, execuția bugetară din primele cinci luni ale anului, administrarea datoriei publice și stadiul absorbției fondurilor europene.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că România își menține angajamentele privind consolidarea fiscală și implementarea reformelor convenite cu Comisia Europeană.

„România îşi menţine angajamentul ferm pentru consolidarea fiscală şi stabilitatea macroeconomică, continuând implementarea consecventă a măsurilor de ajustare şi a reformelor convenite cu Comisia Europeană. Menţinerea ratingului de ţară este obligatorie pentru stabilitatea financiară a României în această perioadă. Ratingul nu este doar un indicator tehnic: el influenţează încrederea investitorilor, costurile suportate de întreaga economie şi capacitatea statului de a finanţa investiţiile şi serviciile publice. De aceea, dialogul cu agenţiile de rating trebuie susţinut prin date credibile, reforme implementate şi o direcţie fiscal-bugetară predictibilă”, a declarat Alexandru Nazare.

Reprezentanții ministerului au susținut că măsurile de consolidare fiscală aplicate începând din 2025 încep să producă efecte asupra veniturilor bugetare.

În același timp, execuția bugetară aferentă primelor cinci luni din 2026 ar indica faptul că măsurile de limitare a cheltuielilor sunt aplicate conform planificării. Ministerul Finanțelor arată că reducerea ritmului de creștere a cheltuielilor cu salariile din sectorul public și cu asistența socială reflectă implementarea strategiei de consolidare fiscală.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții Fitch, oficialii români au subliniat că investițiile finanțate din fonduri europene rămân unul dintre principalii factori de susținere a economiei.

Potrivit Ministerului Finanțelor, în primele cinci luni ale anului aproximativ 71% din investițiile publice au fost finanțate din fonduri europene și din resurse aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Totodată, autoritățile au transmis că vor continua implementarea reformelor și investițiilor asumate prin PNRR, accelerarea absorbției fondurilor din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și operaționalizarea programului SAFE.

În ceea ce privește datoria publică, reprezentanții ministerului au precizat că planul de finanțare pentru anul 2026 se desfășoară conform calendarului stabilit, iar obiectivele pe termen mediu rămân creșterea veniturilor bugetare, îmbunătățirea sustenabilității finanțelor publice și accelerarea investițiilor în infrastructură.

În prezent, toate cele trei mari agenții internaționale de rating – Fitch Ratings, Moody's și S&P Global Ratings – mențin pentru România o perspectivă negativă.

Acest calificativ indică riscul unei eventuale retrogradări în categoria „junk”, rezervată statelor considerate nerecomandate pentru investiții. O astfel de decizie ar putea influența costurile la care România se împrumută de pe piețele financiare și percepția investitorilor asupra economiei românești.

Decizia Fitch privind ratingul și perspectiva de țară va fi făcută publică pe 31 iulie 2026.