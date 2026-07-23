Comaroni, Hoandră, Turcescu. Știrea anului: un agent autonom de inteligență artificială al OpenAI a evadat dintr-un mediu izolat de testare, a obținut acces necontrolat la internet și a atacat infrastructura startupului Hugging Face. De aici începe o discuție Comaroni-Hoandră-Turcescu în care se leagă de la sine cele mai importante subiecte ale momentului.

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