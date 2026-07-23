Preot ales la conducerea unei organizații PSD, oprit de la slujire

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a anunțat că preotul Pavel Gheorghe Dănuț a fost oprit de la slujire și este cercetat disciplinar, după ce a preluat conducerea organizației PSD Topoloveni fără să informeze eparhia și fără să obțină aprobarea necesară pentru implicarea în politica de partid.

Preotul Pavel Gheorghe Dănuț, cunoscut și sub numele de Dan Pavel, a fost oprit de la slujire după ce a fost ales președinte al organizației PSD Topoloveni. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a anunțat că preotul misionar din cadrul Protoieriei Topoloveni nu a informat eparhia înainte de a accepta funcția politică și nu a primit aprobarea necesară pentru un asemenea demers.

Cazul a ajuns în atenția publică după ce numele lui Dan Pavel a apărut în presa locală și centrală în calitate de nou lider al PSD Topoloveni.

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a anunțat că preotul este oprit de la săvârșirea celor sfinte și de la exercitarea atribuțiilor preoțești până la încheierea cercetării disciplinare. Instituția urmează să analizeze toate împrejurările de fapt și de drept, iar la finalul verificărilor va decide dacă sunt necesare și alte măsuri canonice sau disciplinare.

Alegerea preotului la conducerea unei organizații politice contravine hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind neutralitatea politică a clerului. Regulile BOR le interzic clericilor să fie membri ai unor partide, să ocupe funcții de conducere în structurile politice sau să participe la campanii electorale în calitate de susținători.

Pavel Gheorghe Dănuț slujește la Catedrala Ortodoxă „Sfântul Gheorghe” din Topoloveni și desfășura activități misionare în cadrul protoieriei. Potrivit informațiilor apărute în presă, reprezentanții Patriarhiei au confirmat că preotul nu avea aprobarea necesară pentru a prelua conducerea organizației PSD Topoloveni.

În baza regulilor bisericești, implicarea sa nu este considerată doar o alegere personală, ci o posibilă abatere de la obligațiile asumate la hirotonie și de la disciplina internă a Bisericii.

Cercetarea deschisă de Arhiepiscopie va stabili în ce condiții a fost acceptată funcția politică și ce sancțiuni pot fi aplicate.

Cazul are și o componentă politică locală, în contextul în care primarul orașului Topoloveni, Gheorghiță Boțârcă, a condus o perioadă îndelungată organizația PSD din localitate. Presa a scris că edilul ar fi pregătit trecerea conducerii către o nouă generație de lideri și că nu ar mai intenționa să participe la alegerile locale din 2028.

Unele publicații au relatat că Gheorghiță Boțârcă l-ar putea susține pe Dan Pavel pentru o eventuală candidatură la Primăria Topoloveni.

În acest context, situația preotului a depășit zona unei verificări exclusiv bisericești și a devenit un subiect legat de succesiunea politică și de influența asupra administrației locale.

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului urmează să finalizeze cercetarea și să decidă dacă preotului îi vor fi aplicate și alte sancțiuni canonice.

Până la încheierea procedurii, Pavel Gheorghe Dănuț rămâne oprit de la slujire și de la exercitarea prerogativelor preoțești.