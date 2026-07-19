Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 iulie 2026. Carele de foc

Pe 20 iulie s-au născut Sir Edmund Hillary, Francesco Petrarca, Carlos Santana, Nathalie Wood, Theda Bara, Diana Rigg, Adrian Păunescu, Gh. Munteanu-Murgoci, Paul Bujor, Vasile Răşcanu.

20 iulie este o zi importantă în calendarul creştin-ortodox, este Sf. Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, prin excelenţă patronul verii şi amintind prin stăpânirea atmosferei, în special a ploii, dar şi a fulgerelor, a trăsnetelor şi a tunetelor, de Marele Zeus (Jupiter), stăpânul oamenilor şi al zeilor.

Sf. Ilie este patronul albinelor (există un ritual secret ştiut astăzi doar numai de câţiva apicultori, pentru sănătatea albinelor şi producţie mare de miere) şi al unor plante magice de leac (busuioc) care se consacră prin sângele unui cocoş. Negru. Ziua se ţine cu sfinţenie, altfel grele pedepse cad pe capul păcătosului. Se împart mere de vară, se duc fructe la Sfânta Biserică.

Tot astăzi este şi ziua aviaţiei naţionale, civilă şi militară, stabilită ilogic şi păcătos de ziua unui prooroc oriental, probabil siriac, sau, şi mai probabil, iudeu, prooroc care nu era creștin, ba chiar un asasin în serie, ucigând cu mâna lui, cu un cuțit, 400 de preoți ai lui Baal, după cum arată Vechiul Testament. Din cuțitul ucigaș s-a făcut mai târziu, la Damasc, Lancea Destinului, dar asta este o altă poveste.

Aşa de slabă este aviaţia noastră că piloţii trebuie să se roage la Sf. Ilie ca să poată zbura? Dar, mai avem aviație? În al Doilea război mondial România a intrat cu aproape o mie de avioane, probabil că în al Treilea o să intre cu rugăciuni către Sf.Ilie!

Tata a fost pilot. A făcut războiul, nu tot, doar trei ani. Nu a fost celebru, nu a fost pilot de vânătoare, cu toate că a fost ucenicul faimosului Mon Cher, Dan Vizanty. Tata a preferat să se alăture unui regiment al Luftwaffei, care avea în dotare puternicele Focke Wulf 190 Würger, avioane de asalt, cele cu tunuri de 20 şi 30 de milimetri. Fratele mai înarmat și mai puternic al lui IAR-80. Tata era vânător de tancuri bolşevice.

Aşa îşi proteja ţăranii lui, care, uneori, mureau cu sutele în tranşee, acolo, jos, striviți de șenilele tancurilor bolșevice, când nu erau protejaţi de Cernîi Smerţ, Moartea Neagră, cum botezaseră ruşii regimentul „Otto” de „Flugzeugpanzerjager”. Tata nu povestea nimic din război, dar ţin minte că tot am avut o discuţie cu el despre data cea mai favorabilă pentru stabilirea zilei aviaţiei naţionale, civile şi militare.

El, tata, ca istoric şi elev al lui Nicolae Iorga, susţinea că în mod normal, trebuie să facem ca toate statele din lume care au stabilit ziua aviaţiei la data când un avion s-a ridicat, pentru prima dată, în aer, de pe teritoriul ţării respective. La noi ar fi 17 iunie, ziua în care Aurel Vlaicu, pilot român, pe un avion românesc, construit de el, s-a ridicat în aer de pe un aerodrom ad-hoc, românesc, la Cotroceni. Pentru prima dată în România! Anul era 1910.

„Văd, cu surprindere, că ziua aviaţiei s-a mutat de ziua Sf. Ilie! Ce urmează, luarea la bord, în avioanele de vânătoare, a unui preot pe post de navigator ceresc?” se întreba un general de aviaţie, în rezervă.

Personal cred că este loc pentru toată lumea, pentru religie, aviaţie, civili, militari, chiar pentru toată lumea! Fiecare trebuie să-şi facă treaba lui, aşa cum se face în ţările civilizate și să nu se amestece lucrurile. Dar mai este un drum luuuuung până când România să se poată numi ţară civilizată, cu oameni civilizaţi!

Este adevărat, boierii care aveau bani să fie piloţi între cele două războaie au constituit un club select care avea ca patron pe Sf. Ilie, cel cu carele cereşti de foc! Asta, în glumă, piloţii erau oameni glumeţi, iubeau cu patimă şi trăiau periculos.

Această sărbătoare creştină a Sf. Ilie a fost suprapusă, ca mai toate sărbătorile creştine, pe suportul unei vechi sărbători europene. "Această suprapunere, uneori înlocuire de zei şi sărbători este proprie religiilor orientale, intolerante şi inflexibile" spunea Mircea Eliade.

Traco-geto-dacii îl sărbătoreau astăzi pe meşterul Dabatopeios, la o lună de la solstițiul de vară. "Dabatopeios se recomandă drept "zeul-dibaci" meşterul sacru capabil să potrivească metalele şi să folosească focul în scop metalurgic." (Mitologia Tracilor, Sorin Paliga, 2008)

Dar dacii aveau multe denumiri pentru foc, aşa cum tibetanii au multe denumiri pentru zăpadă. De exemplu două dintre ipostazele focului s-au păstrat şi în limba română: "pur", în "pururi, pururea" este focul etern al Cosmosului, al stelelor şi al Soarelui; "vatră" este focul casnic, plasma domestică, care ne încălzeşte, coace pâine şi făureşte armele din metal, focul îmblânzit de marele zeu Dabatopeios. "Zbel" sau "geb" sunt forme nepăstrate în limbile moderne, dar provin din Zbelsurdos sau Gebeleizis, este focul zeilor, poate fulgerul, poate focul Elm, sau efectul Corona sau cine ştie ce "armă radiantă".

Era mare sărbătoare la daci şi ţinea, cum altfel, trei zile. Se strângeau tinerii de peste tot ca să se cunoască, să se promită unul altuia, să lege prietenii şi chiar căsătorii. Acum se făureau armele din bucăţile de fier meteoric sau din vinele găsite prin mine şi peşteri. Numai armele se puteau făuri din metal, era strict interzis să lucrezi pământul cu metal pentru că "se spurca". Iar păstorii îşi făceau treaba lor, trebuiau împărţite turmele.

Se spuneau poveşti la focul de noapte şi se făurea viitorul în spiritul drept, curajos, fără frică de moarte, dar şi petrecăreţ şi vesel al dacilor. Povești la care, dacă o să avem timp, sănătate și pace, o să vă fac părtași și pe domniile voastre

Trăim vremuri grele, dar când nu au fost zile dificile, din pustnicia mea totul se vede mai clar și mai colorat, pentru că funcționează principiul perspectivei. Un alt principiu, al succesiunii infinite a numerelor mari, ne spune că, matematic, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Cred că o să văd un film, tot este ziua în care o pomenim pe Diana Rigg, ce este mai potrivit decât câteva episoade din vechiul serial ”The Avengers”, sezonul patru, o modalitate de a face legătura cu anii aceia, cu energiile tinereții. Apoi cred că o să mă uit prin bibliotecă, am ce vedea, afară e frumos, după furtună, o să mă uit la stele, dacă nu mi se face somn, o să mai descarc filme și seriale, sperând că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 iulie 2026

BERBEC

Dimineața folosești o mare cantitate de energie vitală ca să rezolvi o parte din ceea ce ai de făcut. Drept urmare, stelele te sfătuiesc să-ţi oferi o seară plăcută, liniştită şi relaxantă. Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă idee sau un nou tip de proiect. Dă-i înainte cu talent, ceva trebuie să iasă! Sănătatea este bună, atenţie la durerile de cap, nu lasă neplăcerea să-ţi ruineze buna dispoziţie.

Dorinţa ta este să revii la rutina unei zile obişnuite! Astăzi te interesează mai mult domeniul sentimental, emoţiile, dragostea, armonia și traiul bun, boieresc. Fie că ești la serviciu, fie în vacanță, cineva din anturaj îți solicită părerea. Dacă nu știi despre ce este vorba, spune o glumă, nimeni nu este perfect! Dar, tăcerea este de aur curat! Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Azi ai chef sa maninci ceva special. În lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur că poti sa slabesti mancand obisnuit!

Familia ta se poate băga astăzi în viaţa ta, dacă eşti foarte tânăr, sau nu este de acord cu programul tău de vacanță! Poţi obţine pacea și aprobarea dacă faci unele mici compromisuri. Nu lăsa timpul să treacă nefolositor și păgubos. Insistă azi, conjunctura este favorabilă. Mare problemă cu cei care caută de muncă în această criză politică! Pentru că cei care trebuiau să se ocupe, să ofere cadrul, pentru noi locuri de muncă, au lăsat treaba în seama stelelor! Posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri sau vizite.

RAC

O perioadă în care dai dovadă de o energie şi tenacitate rar întâlnite la tine, în atingerea scopurilor. Cine a spus că e mai uşor să te distrezi, decât să munceşti? Ești la fel de obosit! Stelele arată, previn, nu obligă! O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală. Și nu te deplasa după ce cade întunericul. Avand in vedere si luand in consideratie lumea asta nebuna, nebună, nebună ai renuntat la cura de slabire, dar o sa regreti când o să ajungi pe plajă!

Eşti mai emotiv decât de obicei, dar acest lucru te face astăzi mai simpatic. Reflexele tale emoţionale, sentimentale, sunt foarte bune şi nimic nu te poate opri să-ţi atingi scopul. Pentru o parte din zodie se apropie concediul. Ar fi bine, încă de astăzi, să te gândești și să delegi persoana care îți va ține locul fără a face prea multe nenorociri și stricăciuni. Sigur că tu, mărețe Leu, în vanitatea ta imperială, nu poți fi înlocuit de nimeni, nici dacă parchezi mașini! Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi dusmanii, mai ales in dragoste!

FECIOARĂ

Bunele tale intenţii fac plăcere celor din jur. Nu te reţine de la distracţii, petreceri, dar oferă-ţi suficient timp de odihnă, eşti obosit de căldură și efort, deci, trebuie să recuperezi! Evită orice propunere, invitație, discuție, compromis și ziua poate fi salvată! Stai în defensivă și așteaptă ziua să treacă. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Săracul Saturn este de vină, dar face şi el ce poate. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii!

Păstrezi speranţa şi este foarte bine, optimismul şi o justă dozare a efortului te duc pe calea cea bună, fie că este vorba de frivole "afaceri de plajă", fie de ceva mai serios! Relațiile cu persoanele născute în semne de aer și foc sunt astăzi favorizate, un Geamăn îți poate da vești bune, dar cooperarea cu cei născuți în semne de apă și pământ lasă de dorit. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Nu te mai gândi la nimic, culcă-te devreme cu speranţa să visezi frumos şi colorat!

SCORPION

Eşti surprins de unele atitudini şi astăzi vrei să faci pe detectivul particular. Eşti dotat, un nou Hercule Poirot, dar pierzi timpul de distracţie! Întoarce-te la dans şi la "long drink"! O zi în care gândirea rece și pertinentă, specifică zodiei, îți aduce avantaj. Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente, sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita în discuțiile cu anturajul, la serviciu, sau cu familia dacă eşti înţelept şi stai acasă.

Ai promisiunea unui posibil succes, poate sentimental. În orice caz, astăzi, eşti foarte popular printre cei din jurul tău, aşa că poţi primi invitaţii la excursii, petreceri, distracţii! Ești un spirit direct și iți place să rezolvi lucrurile clar și net, dar azi trebuie să dai dovadă de multă diplomație și poate puțină ipocrizie. Așa sunt timpurile, așa sunt oamenii! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Pe de altă parte dragostea ta cea mare are unele acorduri false și supara la sentimente, de aceea ar trebui sa te întrebi de unele, de altele!

CAPRICORN

Dacă ai vreo bănuială, urmează-ţi intuiţia, astăzi nu dă greş! Totuşi, nu lăsa nicio schimbare să te tenteze, nici profesional, nici sentimental. Lasă lucrurile aşa cum sunt şi nu poţi greşi! Ai spectrul unui posibil eșec, poate sentimental. Nu intra la bătaie. Retrage-te acum, ca să lupți mâine! Nu-ți epuiza resursele și energia, replierea înțeleaptă pregătește viitorul succes. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată.

O parte din nativi se pregătesc să plece în concediu şi bine fac! Nu lua de bună orice veste din presă, organizează-ţi programul cum trebuie. Dar evită țările cu probleme, dacă călătorești! Încă de dimineață, ca o muscă supărătoare, un mic amănunt te enervează inutil. Calmează-te, nu ai motive, familia este bine, prietenii te stimeaza, duşmanii sunt pleacați în vacanţă! O zi de cumpărături de completare după consumul din weekend sau de călătorie. Nu-ţi fă nici un program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple.

PEŞTI

În acestă dimineață eşti gurmand şi vorbăreţ. Aşa că sunt întrunite toate condiţiile ca să te distrezi şi să te simţi foarte bine la posibilele petreceri de Sf.Ilie. O perioadă bună, profită! Ești, din nou, subiect de discuție și de bârfe. Știi tu de ce! O persoană nesuferită iți stă ca un spin în deget, așa că poarta-te ca și când nu ar exista! Fii mai „zen” și stăpânește-te! Este bine sa eviți astăzi, daca poți, subiectele cu caracter delicat. Lămureşte programul tău şi unele “răceli” cu partenerii, fie că sunt de afaceri sau de amor.