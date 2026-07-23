Volodimir Zelenski i-a propus fostului premier Iulia Svyrydenko să preia conducerea ambasadei Ucrainei în Statele Unite, unul dintre cele mai importante posturi diplomatice pentru Kiev. Președintele ucrainean a afirmat că funcția de ambasador la Washington trebuie ocupată de o persoană cu experiență la cel mai înalt nivel al administrației.

„I-am oferit Iuliei Svyrydenko postul de ambasador în Statele Unite. Consider că această funcție trebuie ocupată de o persoană de nivelul unui vicepremier, ministru sau prim-ministru”, a afirmat președintele ucrainean, citat de Interfax-Ukraine.

Unul dintre argumentele invocate de Zelenski pentru propunerea făcută fostului premier este experiența acesteia în negocierile purtate cu Washingtonul.

Iulia Svyrydenko a avut un rol important în negocierea acordului economic dintre Ucraina și Statele Unite privind exploatarea resurselor minerale și atragerea investițiilor pentru reconstrucția țării.

Președintele ucrainean a spus că fostul premier a primit și o altă propunere, care presupune coordonarea unui domeniu al politicilor de stat. Zelenski nu a oferit însă detalii despre această variantă.

Șeful statului ucrainean a vorbit și despre viitorul lui Rustem Umerov, fost ministru al Apărării și unul dintre oficialii implicați în negocierile purtate de Kiev cu Rusia. Zelenski a afirmat că discuțiile privind rolul acestuia continuă și că sunt analizate mai multe variante.

„Rustem are, de asemenea, propuneri relevante. Încă analizăm acest lucru”, a declarat președintele.

Umerov a condus delegațiile Ucrainei la mai multe runde de negocieri privind încheierea războiului și a fost implicat în discuțiile sensibile purtate cu partenerii occidentali.

Potrivit lui Zelenski, fostul ministru rămâne implicat în trei dosare importante: negocierile pentru încheierea războiului, cooperarea din domeniul dronelor și proiectul sistemului antibalistic Freya.

Rada Supremă a aprobat, la mijlocul lunii iulie, demisia Iuliei Svyrydenko din funcția de premier, ceea ce a dus și la încetarea mandatului întregului cabinet de miniștri.

Parlamentul ucrainean a învestit ulterior un nou guvern, condus de Serhii Korețki, fost director general al companiei Naftogaz.