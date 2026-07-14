Parlamentul Ucrainei a acceptat marți demisia premierului Yulia Svyrydenko, iar întregul Guvern de la Kiev este demis ca urmare a votului, potrivit agenției Reuters.

Decizia vine la doar un an de la instalarea economistei în fruntea executivului și deschide calea unei noi remanieri cerute de președintele Volodimir Zelenski.

Votul a avut loc marți, 14 iulie, în Rada Supremă, după ce Svyrydenko a renunțat la funcție la solicitarea liderului ucrainean.

Schimbarea are loc într-un moment critic pentru Ucraina, care încearcă să mențină economia de război și să pregătească infrastructura energetică pentru un nou sezon rece marcat de riscul atacurilor rusești.

Moțiunea pentru acceptarea demisiei Yuliei Svyrydenko a fost aprobată de parlament, deși mai mulți deputați și-au exprimat îngrijorarea față de schimbarea bruscă de la conducerea executivului.

Potrivit legislației ucrainene, plecarea premierului atrage demisia întregului cabinet. Kievul trebuie astfel să formeze un nou Guvern în plin război cu Rusia.

„Fiecare zi din acest an a impus decizii dificile și acțiuni ferme. Sunt profund recunoscătoare pentru încrederea și sprijinul pe care le-am primit. Știți, de asemenea, că am crezut întotdeauna că rezultatele sunt cele mai importante”, a declarat Svyrydenko în discursul său de rămas-bun.

Economista în vârstă de 40 de ani a condus Guvernul timp de aproximativ un an. Ea a ajuns în funcție la câteva luni după ce un important caz de corupție care implica oficiali de rang înalt a devenit public.

Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina își schimbă strategia politică și că este nevoie de oameni noi în poziții importante. Președintele nu a oferit însă explicații detaliate privind motivele pentru care a decis o nouă schimbare a cabinetului.

Criticii fostului premier au acuzat-o pe Svyrydenko că nu a acționat suficient de ferm pentru a elimina problemele din administrație.

Deputatul Yaroslav Zhelezniak, membru al partidului de opoziție Holos, a ironizat bilanțul executivului demisionar.

„Ni s-au promis rezultate în fiecare zi. Guvernul și-a respectat promisiunea: prezentări în fiecare zi, conferințe de presă în fiecare zi și, în fiecare zi, aveam un nou suspect într-un dosar de corupție”, a declarat parlamentarul.

Serhiy Koretskyi, directorul companiei de stat Naftogaz, este considerat de parlamentari unul dintre principalii candidați pentru funcția de premier.

Alte variante discutate la Kiev sunt revenirea fostului premier Denys Shmyhal, în prezent ministru al Energiei, sau numirea ministrului Apărării, Mykhailo Fedorov.

Componența viitorului cabinet rămâne deocamdată neclară, inclusiv în ceea ce privește miniștrii care își vor păstra portofoliile.

Schimbarea Guvernului nu ar urma însă să afecteze parcursul Ucrainei către Uniunea Europeană. Vicepremierul pentru integrare europeană, Taras Kachka, a declarat marți că aderarea la UE rămâne o „prioritate necondiționată” pentru Kiev.

Una dintre principalele provocări ale viitorului executiv va fi pregătirea sistemului energetic pentru sezonul rece. Rusia este așteptată să intensifice atacurile asupra rețelei electrice și a infrastructurii de gaze a Ucrainei.

Premierul gestionează în principal politica internă, economia de război și lucrările de reparare a infrastructurii civile afectate de atacurile rusești.

Svyrydenko a avertizat, înainte de plecare, că pregătirea pentru iarnă va reprezenta principala provocare a noului Guvern. Kievul urmează acum să stabilească formula viitorului cabinet și să desemneze un nou premier.