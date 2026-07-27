Social

Avertisment DNSC privind o nouă metodă de atac cibernetic. Alertă de taxe de parcare false trimise prin SMS

Comentează știrea
Avertisment DNSC privind o nouă metodă de atac cibernetic. Alertă de taxe de parcare false trimise prin SMSFraude telefonice. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis o alertă extrem de importantă pentru toți utilizatorii de telefoane mobile din România. Experții în securitate cibernetică au identificat un val recent de tentative de fraudă desfășurate prin intermediul mesajelor text, prin care atacatorii încearcă să convingă victimele să achite presupuse datorii pentru servicii de parcare.

Strategia utilizată de infractorii cibernetici mizează pe manipulare psihologică și pe crearea unei stări fictive de urgență.

Momeala folosită de atacatorii cibernetici

Schema infracțională debutează printr-o notificare scurtă, concepută pentru a stârni panică sau îngrijorare imediată în rândul destinatarilor.

„«Contul dumneavoastră de parcare prezintă plăţi restante». Potenţialele victime primesc un sms care informează despre o presupusă taxă de parcare neachitată”, avertizează, luni, DNSC. Potrivit specialiştilor, aceasta este momeala.

Tehnica de manipulare psihologică din spatele mesajului

Textul trimis de infractori este structurat cu grijă pentru a induce o stare emoțională puternică și pentru a determina victima să acționeze impulsiv, fără să mai verifice veridicitatea informațiilor primit.

Parcare

Sursa foto: Arhiva EVZ

„Mesajul stabileşte de la început emoţia - după ce ne prezintă o veste proastă (restanţa), ne oferă «avantajul» de a achita suma restantă fără penalităţi: «tinand cont de istoricul dumneavoastra de plata, va oferim o ultima oportunitate de a achita suma datorata fara penalitati de intarziere»”, au mai transmis specialiştii.

Miza reală a hackerilor și riscurile financiare

În spatele ofertei aparent avantajoase de a scăpa de penalități se ascunde o pagină web clonată, concepută pentru furtul de date confidențiale.

Potrivit acestora, mai departe, mesajul afişează un link care redirecţionează către o pagină frauduloasă, unde se solicită date sensibile. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale şi financiare ale utilizatorilor, acel site fiind controlat de ei. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor şi la pierderi financiare.

Suma de bani și presiunea termenului limită

Pentru a reduce timpul de gândire al victimei, atacatorii folosesc amenințări cu penalități usturătoare și consecințe negative asupra profilului de credit.

„În final, pentru a impacienta şi mai tare potenţiala victimă, infractorii subliniază urgenţa demersului şi potenţiale consecinţe negative: «Atentie: Termenul limita de plata este 28 iulie 2026. Dupa aceasta data, pot fi aplicate taxe suplimentare de cel putin 200 de lei, inclusiv costuri de recuperare şi dobânzi, iar situatia poate avea consecinte asupra istoricului dumneavoastra de credit»”, se mai arată în mesaj.

Semnele care trădează tentativa de fraudă

Specialiștii în securitate de la DNSC au conturat o listă cu principalele indicii care ar trebui să ridice suspiciuni imediate utilizatorilor:

sursa mesajului este o adresă de e-mail

domenii suspecte sau fără legătură cu instituţia oficială

formulări alarmante şi presiune privind termenul-limită: ”termenul limită de plată”, "taxe suplimentare de cel puţin 200 lei", "vă oferim o ultimă oportunitate de a achita suma datorată"

solicitarea accesării urgente a unui link

prezenţa celor 3 elemente comune tentativelor de fraudă - emoţia, urgenţa, urmată de solicitarea furnizării de date

Recomandările oficiale ale autorităților

Pentru evitarea pierderilor financiare și compromiterea datelor personale, DNSC transmite un set clar de reguli de protecție:

nu accesa link-uri suspecte primite prin astfel de mesaje

atenţie la sursa mesajelor şi verifică mereu numele de domeniu din link-urile primite, dacă este sau nu un site oficial

verifică informaţiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituţiilor

nu introduce date personale sau bancare în pagini suspecte

raportează tentativele de fraudă la 1911 sau prin Platforma Naţională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică: https://pnrisc.dnsc.ro

Stiri calde

20:45 - Avertisment DNSC privind o nouă metodă de atac cibernetic. Alertă de taxe de parcare false trimise prin SMS
20:38 - Lovitură pentru fanii FCSB. Unde se vede meciul retur cu FK Auda din Conference League
20:26 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 iulie 2026. Planeta Kepler-452b și curenții de meteori 
20:18 - Declaraţie discriminatorie la Primăria Chişinău. Un consilier îi alungă peste Prut pe vorbitorii de română
20:09 - Guvernarea trebuie să fie pentru oameni, nu pentru „oamenii lor”
19:59 - Adrian Severin, despre declarația lui Vladimir Putin privind teritoriile Ucrainei: „Acestea sunt teritorii românești”
19:52 - Focuri de armă la Consulatul SUA din Toronto. Alertă de securitate după un nou atac armat
19:42 - Ambasadorul Rusiei, mesaj dur după întâlnirea de la MAE: „Nu va rămâne fără un răspuns”

HAI România!

Adrian Severin, despre declarația lui Vladimir Putin privind teritoriile Ucrainei: „Acestea sunt teritorii românești”

Adrian Severin, despre declarația lui Vladimir Putin privind teritoriile Ucrainei: „Acestea sunt teritorii românești”

De ce România produce energie când nu are nevoie și o cumpără scump seara. Explicațiile lui Sorin Chiriță

De ce România produce energie când nu are nevoie și o cumpără scump seara. Explicațiile lui Sorin Chiriță

Adrian Severin, avertisment privind România: „Suntem în război”

Adrian Severin, avertisment privind România: „Suntem în război”

Proiecte speciale