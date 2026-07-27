Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis o alertă extrem de importantă pentru toți utilizatorii de telefoane mobile din România. Experții în securitate cibernetică au identificat un val recent de tentative de fraudă desfășurate prin intermediul mesajelor text, prin care atacatorii încearcă să convingă victimele să achite presupuse datorii pentru servicii de parcare.

Strategia utilizată de infractorii cibernetici mizează pe manipulare psihologică și pe crearea unei stări fictive de urgență.

Schema infracțională debutează printr-o notificare scurtă, concepută pentru a stârni panică sau îngrijorare imediată în rândul destinatarilor.

„«Contul dumneavoastră de parcare prezintă plăţi restante». Potenţialele victime primesc un sms care informează despre o presupusă taxă de parcare neachitată”, avertizează, luni, DNSC. Potrivit specialiştilor, aceasta este momeala.

Textul trimis de infractori este structurat cu grijă pentru a induce o stare emoțională puternică și pentru a determina victima să acționeze impulsiv, fără să mai verifice veridicitatea informațiilor primit.

„Mesajul stabileşte de la început emoţia - după ce ne prezintă o veste proastă (restanţa), ne oferă «avantajul» de a achita suma restantă fără penalităţi: «tinand cont de istoricul dumneavoastra de plata, va oferim o ultima oportunitate de a achita suma datorata fara penalitati de intarziere»”, au mai transmis specialiştii.

În spatele ofertei aparent avantajoase de a scăpa de penalități se ascunde o pagină web clonată, concepută pentru furtul de date confidențiale.

Potrivit acestora, mai departe, mesajul afişează un link care redirecţionează către o pagină frauduloasă, unde se solicită date sensibile. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale şi financiare ale utilizatorilor, acel site fiind controlat de ei. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor şi la pierderi financiare.

Pentru a reduce timpul de gândire al victimei, atacatorii folosesc amenințări cu penalități usturătoare și consecințe negative asupra profilului de credit.

„În final, pentru a impacienta şi mai tare potenţiala victimă, infractorii subliniază urgenţa demersului şi potenţiale consecinţe negative: «Atentie: Termenul limita de plata este 28 iulie 2026. Dupa aceasta data, pot fi aplicate taxe suplimentare de cel putin 200 de lei, inclusiv costuri de recuperare şi dobânzi, iar situatia poate avea consecinte asupra istoricului dumneavoastra de credit»”, se mai arată în mesaj.

Specialiștii în securitate de la DNSC au conturat o listă cu principalele indicii care ar trebui să ridice suspiciuni imediate utilizatorilor:

sursa mesajului este o adresă de e-mail

domenii suspecte sau fără legătură cu instituţia oficială

formulări alarmante şi presiune privind termenul-limită: ”termenul limită de plată”, "taxe suplimentare de cel puţin 200 lei", "vă oferim o ultimă oportunitate de a achita suma datorată"

solicitarea accesării urgente a unui link

prezenţa celor 3 elemente comune tentativelor de fraudă - emoţia, urgenţa, urmată de solicitarea furnizării de date

Recomandările oficiale ale autorităților

Pentru evitarea pierderilor financiare și compromiterea datelor personale, DNSC transmite un set clar de reguli de protecție:

nu accesa link-uri suspecte primite prin astfel de mesaje

atenţie la sursa mesajelor şi verifică mereu numele de domeniu din link-urile primite, dacă este sau nu un site oficial

verifică informaţiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituţiilor

nu introduce date personale sau bancare în pagini suspecte

raportează tentativele de fraudă la 1911 sau prin Platforma Naţională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică: https://pnrisc.dnsc.ro