Ședință de urgență la CIA despre prostata lui Nicolae Ceaușescu.

Unul dintre cele mai insistente zvonuri care a circulat în acea perioadă a fost că președintele defunctei Republici Socialiste era grav bolnav și putea muri oricând. Acum – când nici la atâția ani de la Revoluție nu există confirmări clare că a suferit de cancer – știm că bolile din rapoartele serviciilor occidentale au fost mai lente și mai ineficiente decât gloanțele plutonului de la Târgoviște.

Primele informări despre posibila dispariție a lui Ceaușescu din cauze naturale datează din 1986 – și le găsiți detaliate în materialul din Evenimentul Zilei Succesorii lui Ceaușescu, Ion Iliescu și Constantin Olteanu, „sponsorizați” de Gorbaciov.

Astăzi vă prezentăm un alt document din arhivele CIA, pe care, recunosc, din motive de clickbait, l-am titrat senzaționalist, dare el este, în realitate, o minciună cap-coadă.

De-a lungul timpului am mai explicat de ce se strecoară atât de multe informații false în rapoartele CIA despre România comunistă. Agenții acționau pe teritoriu inamic, posibilele surse erau timorate de gradul de acoperire și supraveghere al Securității și, nu în ultimul rând, munca de contrainformații se făcea profesionist, toate jucau un rol în faptul că spionii eșuau în a culege date exacte.

Așa că urmăriți un raport din 22 iulie 1985 - așadar mai vechi decât precedentele! – plin de erori. Prima este desemnarea succesorilor, Elena și Nicu Ceaușescu, mult mai puțin corectă decât avea să fie raportul din 1986, unde Ion Iliescu este numit explicit. A doua este starea de sănătate a președintelui, considerată destul de gravă pentru a îl împiedia să își exercite atribuțiile.

În fine, noi acum știm că ultima luptă dusă de Ceaușescu a fost cea de plătire a datoriei externe, chiar cu prețul unui nivel de trai la granița cu indecența în țară. Să crezi că el se întrepta spre noi împrumuturi era o eroare gravă de informații despre un inamic!

Citind doar fragmentul despre România din raport poate crea imaginea – falsă, fără îndoială – că americanii s-au adunat de urgență într-un birou din Langley, Virginia, cum au aflat că prostata președintelui nostru era inflamată!

Adevărul este că raportul este rezumatul făcut pe 22 iulie de un ofițer de analiză de la departamentul Europa al National Intelligence în urma unei întâlniri cu analiști de la mai multe servicii, ținută pe 17 iulie 1985.

Fără a lua decizii sau fără a propune soluții oficialilor din DC, ei au discutat: faptul că slăbirea influenței premierului spaniol putea pune în pericol referendumul pentru aderarea țării la NATO, situația din România, privită mai mult din perspectiva creșterii influenței noul lider de la Kremlin, Mihail Gorbaciov, ale cărui planuri nu erau cunoscute încă, relația dintre Grecia și Cipru care avea repercursiuni asupra finanțelor americane în zonă, impasul organizării Comunității Europene și impactul negativ asupra intereselor americane în diverse zone ale lumii, faptul că alegerile din Belgia urmau să aducă la putere o coaliție mai puțin pro-americană și pierderile suferite în Islanda din cauza unui scandal financiar legat de compania americană care aproviziona bazele militare din zonă!

Adică s-a discutat despre români, dar… eram la ”și altele”.

Surse rezidente din București indică faptul că Nicolae Ceaușescu ar putea fi supus în curând unei intervenții chirurgicale pentru cancer de prostată. Momentul este delicat, deoarece țara se confruntă cu probleme economice și financiare tot mai grave în urma iernii aspre din 1985.

Dacă operația va fi necesară, aceasta ar putea fi dificil de suportat pentru Ceaușescu, care suferă și de alte probleme de sănătate. În plus, dacă nu își revine rapid, este probabil să izbucnească o luptă pentru succesiune, în care soția sa, Elena, și fiul său Nicu ar intra în conflict cu restul conducerii.

Economia, slăbită de patru ani de austeritate severă, continuă să resimtă efectele iernii grele. Importurile suplimentare de energie au epuizat rezervele valutare, iar România ar putea fi nevoită să contracteze noi împrumuturi, să solicite reeșalonarea datoriilor și un program cu Fondul Monetar Internațional (FMI), în ciuda angajamentelor anterioare ale lui Ceaușescu că nu va face acest lucru. În plus, perspectivele recoltei sunt nefavorabile, producția industrială este în scădere, iar atingerea obiectivelor de export și hrănirea unei populații deja private de resurse vor deveni și mai dificile.

Sovieticii ar putea profita de noile dificultăți economice pentru a-și spori influența asupra regimului de la București.

Dacă Ceaușescu este grav bolnav și începe o luptă pentru succesiune, situația din România ar putea reprezenta prima criză est-europeană pentru noua conducere sovietică și o oportunitate de a reduce independența politicii externe, adesea incomode, a României. În plus, dacă România gestionează defectuos criza financiară din cauza unei conduceri slabe, încrederea creditorilor în celelalte regimuri est-europene ar putea avea de suferit.