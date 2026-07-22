Șase cazuri de escrocherie telefonică, produse anterior, au fost raportate în ultimele 24 de ore în Republica Moldova, iar prejudiciul total se ridică la 1.850.258 de lei. Poliția a anunțat că infractorii s-au prezentat drept angajați Orange, Moldovagaz, polițiști sau reprezentanți ai altor instituții și le-au cerut victimelor să își retragă economiile ori să contracteze credite, relatează Unimedia.

În același interval nu a fost înregistrat niciun caz nou de fraudă telefonică. Autoritățile consideră că situația poate indica o eficiență mai mare a campaniilor de informare și o atenție sporită din partea populației. Reacția rapidă a cetățenilor a dus și la dejucarea a 88 de tentative de fraudă, înainte ca persoanele apelate să piardă bani.

Potrivit Poliției Republicii Moldova, autorii apelurilor s-au prezentat cel mai des drept angajați Orange sau Moldovagaz, polițiști, colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate ori specialiști ai serviciilor antifraudă. Prin aceste identități false, infractorii au încercat să câștige încrederea victimelor și să le convingă să își retragă economiile din conturi.

În alte situații, persoanele apelate au fost determinate să solicite credite bancare sau împrumuturi, după care să le dea banii unor necunoscuți. În patru dintre cele șase cazuri raportate, sumele au fost preluate prin intermediul unor curieri trimiși la victime.

Poliția le recomandă cetățenilor să închidă imediat apelurile suspecte și să contacteze Serviciul de Urgență 112 atunci când sunt vizați de o posibilă tentativă de înșelăciune.

Mai multe persoane din Chișinău și din alte localități au fost înșelate în perioada 3-5 iulie, iar prejudiciul total a depășit un milion de lei. Una dintre victime, din capitală, a contractat un credit în valoare de 250.000 de lei și a predat întreaga sumă unui curier trimis de escroci.

La 6 iulie, Poliția a anunțat că mai mulți operatori moldoveni ai unui call-center ucrainean au fost ridicați de mascați în urma unor descinderi desfășurate în Chișinău și Anenii Noi. Mai multe persoane au fost încătușate în propriile locuințe în cadrul acțiunii.

Comisia Națională a Pieței Financiare a avertizat populația și asupra unei scheme frauduloase promovate prin intermediul platformei Telegram. În această înșelătorie este utilizat un document fals, prezentat ca fiind o hotărâre emisă de CNPF. Documentul susține în mod fals că platforma „StormGain – MD” ar fi primit autorizație pentru a activa pe piața activelor virtuale și a cripto-derivatelor.

La 3 iulie, Poliția a anunțat că șase moldoveni fuseseră înșelați în zilele anterioare, pierderile depășind un milion de lei. În acele cazuri, impostorii s-au prezentat drept angajați ai unor bănci sau ai instituțiilor de stat și au convins victimele să contracteze împrumuturi ori să le dea economiile.

Ofițerii de investigație din Comrat au reținut în flagrant, la 2 iulie, un bărbat de 59 de ani din Ialoveni.Acesta este suspectat că ar fi fost implicat într-o schemă în care victimele erau contactate de persoane care se prezentau drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei.

În momentul intervenției polițiștilor, bărbatul tocmai primise de la o victimă o sacoșă în care se aflau 140.000 de lei. La 16 iunie, Poliția a anunțat înregistrarea a 22 de sesizări privind fraudele telefonice. În 13 dintre aceste cazuri, victimele au suferit pierderi materiale, iar prejudiciul total a depășit un milion de lei.

Cea mai mare pagubă a fost înregistrată în orașul Rîbnița. O femeie în vârstă de 63 de ani a pierdut peste 500.000 de lei în urma unei false scheme de investiții.

Începând din martie 2025, aceasta a contractat credite și și-a folosit economiile pentru a transfera bani unor persoane necunoscute, care îi promiseseră investiții profitabile. În perioada 12-14 iunie, Poliția a primit 28 de sesizări privind escrocherii telefonice, prejudiciul estimat depășind patru milioane de lei. Șase dintre cazuri au fost comise în weekend, iar celelalte se produseseră anterior și au fost raportate ulterior.

Doi tineri în vârstă de 19 ani au fost reținuți în flagrant de polițiștii din Bălți, fiind bănuiți că lucrau drept curieri într-o schemă de escrocherie. Aceștia au fost prinși în Chișinău în momentul în care ridicau bani de la două victime. Una dintre persoane le-a dat 300.000 de lei, iar cealaltă 250.000 de lei. Sumele fuseseră obținute de infractori prin inducerea victimelor în eroare.

Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a prezentat la audierile organizate în Parlament date privind amploarea fraudelor telefonice și online. Potrivit acestuia, persoanele cu vârsta de peste 66 de ani reprezintă categoria cea mai vulnerabilă expusă la acest tip de escrocherie.

„Persoanele cu vârsta de peste 66 de ani - cele mai expuse - 18,6% din total, urmate de categoria 36 - 45, 56 - 65, 26 -35. În 2026 valoarea prejudiciului estimat e de 157 milioane lei, iar prejudiciul mediu per cauză e de aproximativ 89 mii lei”, a menționat Cernăuțeanu, la audieri de la Parlament din 12 iunie.

Audierile privind escrocheriile telefonice și online au avut loc la Parlament vineri, 12 iunie. Fenomenul a lăsat, în 2025 și 2026, zeci de persoane fără sume importante de bani, mai ales în ultimele luni. Viorel Cernăuțeanu a fost întrebat și dacă Inspectoratul Național de Investigații ar proteja activitatea unor call-centere.

„Eu nu cred și nu vreau să cred că există așa ceva”, a declarat acesta.

Într-un alt interval, Poliția a înregistrat 22 de cazuri de escrocherie telefonică, prejudiciul total fiind de peste trei milioane de lei. Unul dintre cazuri se produsese în ziua anterioară, în timp ce restul avuseseră loc mai devreme și au fost raportate ulterior.

Un bărbat de 62 de ani din Cahul a fost la un pas să contracteze un credit de 900.000 de lei și să le dea banii escrocilor. Persoanele care l-au contactat s-au prezentat drept reprezentanți ai „Cyber Poliției” și ai Serviciului de Informații și Securitate.

Tentativa a fost oprită după ce soția bărbatului a devenit suspicioasă și a cerut ajutorul polițiștilor.

Deputații urmează să creeze o comisie parlamentară de anchetă pentru investigarea fraudelor telefonice care au lăsat mii de moldoveni fără bani. Propunerea privind înființarea comisiei a fost formulată de Partidul Nostru.

La 9 iunie, Poliția a înregistrat alte 19 cazuri de fraudă telefonică. Prejudiciul total raportat în acele situații a depășit două milioane de lei. O femeie din Chișinău a pierdut aproape un milion de lei după ce a fost contactată de necunoscuți care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții oficiale.

Sub pretextul schimbării contorului electric, aceștia au convins-o să transfere sume importante de bani. În alte peste 20 de cazuri, victimele au pierdut împreună mai mult de două milioane de lei.

O femeie de 55 de ani din Cahul a contractat un credit bancar și trei microcredite după ce a fost manipulată de escroci. Banii au fost transferați în trei tranșe către persoanele care au contactat-o.

Un bărbat de 68 de ani din capitală a fost convins de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei să predea bani unui curier.

Victima a transmis sumele în trei tranșe, în perioada 7 aprilie-22 mai. Pentru a obține banii, bărbatul și-a vândut două apartamente, și-a folosit economiile și a împrumutat bani de la rude. Cazul a fost raportat ulterior Poliției.

La 21 mai, Poliția a înregistrat 21 de cazuri de escrocherie telefonică, iar pierderile raportate au depășit două milioane de lei. Cu o zi înainte, fuseseră semnalate 23 de cazuri. În 18 dintre acestea, victimele au transferat sume mari de bani.

Prejudiciul total înregistrat în acea zi a depășit 3,7 milioane de lei.

Poliția le recomandă oamenilor să nu urmeze instrucțiunile primite prin telefon, să nu contracteze credite la cererea unor necunoscuți și să nu predea bani unor curieri trimiși de presupuși reprezentanți ai instituțiilor.