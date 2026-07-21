Republica Moldova își propune ca, în următoarele șase luni, să deschidă toate cele patru grupuri de capitole de negociere rămase cu Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut marți de vicepremierul desemnat pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în Parlamentul de la Chișinău, în cadrul dezbaterilor privind învestirea noului Guvern condus de premierul desemnat Vasile Tofan.

Cristina Gherasimov a declarat că Executivul intenționează să profite de președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene pentru a accelera negocierile de aderare.

„În contextul președinției irlandeze, cred că avem o oportunitate foarte bună de a avansa în procesul de negocieri. Ne-am propus câteva priorități pentru aceste șase luni. În primul rând, să avansăm cu deschiderea celor patru grupuri de capitole rămase și aici avem susținerea colegilor din Dublin”, a declarat Cristina Gherasimov.

Vicepremierul desemnat a precizat că un alt obiectiv este îndeplinirea criteriilor intermediare care vor permite trecerea la etapa următoare a negocierilor.

„Ne propunem să avansăm semnificativ în realizarea criteriilor de referință intermediară, acele jaloane care ne vor permite să trecem la etapa de închidere preliminară a unor capitole de negocieri”, a spus aceasta.

Cristina Gherasimov a afirmat că autoritățile de la Chișinău își propun ca și în acest an să obțină o evaluare pozitivă din partea Comisiei Europene privind reformele implementate.

„Țara noastră a demonstrat un progres enorm anul trecut și ne propunem ca și în acest an să avem o evaluare foarte bună din partea Comisiei Europene. Pentru aceasta, toate instituțiile statului lucrează la capacitate maximă”, a declarat vicepremierul desemnat.

Potrivit acesteia, îndeplinirea obiectivelor stabilite ar putea permite Republicii Moldova ca, până la sfârșitul anului, să fie pregătită pentru închiderea preliminară a unor capitole de negociere.

„Asta nu înseamnă că ele vor fi închise, dar că vom fi suficient de avansați pentru a face acest pas”, a precizat Cristina Gherasimov.

Premierul desemnat Vasile Tofan a dat asigurări că toate ministerele și instituțiile implicate în procesul de aderare vor beneficia de resursele necesare pentru atingerea obiectivelor asumate.

„Ministerele și agențiile vor avea tot suportul necesar. Este foarte important să fim disciplinați în săptămânile și lunile care urmează. Vom profita de președinția Irlandei, care este foarte deschisă și pozitivă față de parcursul nostru european. Rolul meu va fi să mă asigur că alocăm resursele necesare pentru atingerea acestor obiective”, a declarat Vasile Tofan.

Parlamentul Republicii Moldova dezbate marți programul de guvernare și lista noului Cabinet propuse de premierul desemnat, urmând să se pronunțe prin vot asupra învestirii Executivului.