Republica Moldova ar putea finaliza toate capitolele de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2028, dacă va menține ritmul actual al reformelor și nu vor apărea blocaje politice. Estimarea îi aparține fostului negociator-șef al României cu Uniunea Europeană, prof. dr. Vasile Pușcaș.

Fostul negociator-șef al României consideră că autoritățile de la Chișinău au șanse reale să încheie procesul de negociere în următorii doi ani, ceea ce ar permite atingerea obiectivului de aderare în 2030.

„Dacă Republica Moldova, Guvernul mențin actualul ritm de pregătire, de reforme și de determinare, deci dacă nu obosesc sau dacă nu se întâmplă accidente politice, atunci părerea mea este că până în 2028 e posibil să finalizeze toate capitolele de negociere și să-și realizeze obiectivul de a ajunge în 2030”, a declarat Vasile Pușcaș, pentru Agerpres.

Acesta a apreciat că procesul de aderare continuă să beneficieze de sprijin la nivel european.

„Mă bucur foarte mult că procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană se menține pe agenda UE și a tuturor statelor membre. Cel puțin acestea sunt semnalele de la Bruxelles și din capitalele statelor membre, pe care le primim”, a spus fostul negociator.

Potrivit lui Vasile Pușcaș, Guvernul Republicii Moldova a făcut progrese importante atât în armonizarea legislației, cât și în reforma instituțiilor.

„Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova, a făcut un efort meritoriu să avanseze și în transpunerea legislativă, și în reforma instituțiilor. Și, ceea ce este mai important, a început chiar să aplice politicile europene”, a afirmat acesta.

Vasile Pușcaș spune că unul dintre principalele atuuri este sprijinul politic de care se bucură procesul de aderare în Republica Moldova.

„Există o determinare la ora actuală cvasigenerală, exceptând acele grupări politice care nu vor fi niciodată, probabil, de acord să voteze pentru aderarea la UE. Există o susținere cvasigenerală și lucrul acesta este pozitiv”, a explicat el.

Fostul negociator a remarcat și faptul că autoritățile de la Chișinău au respectat programul de pregătire pentru aderare într-o proporție de peste 90%.

„Au respectat acest program, într-o pondere de peste 90%, spre deosebire de alte state, mai ales din Balcani, care au o altă atitudine”, a precizat Pușcaș.

În opinia sa, un alt avantaj îl reprezintă echipa de negociere.

„Au echipă de negociere tânără și foarte determinată și asta îmi amintește de echipa României, care, la fel, era foarte tânără, foarte profesionistă și foarte determinată să ducă țara spre Uniunea Europeană”, a declarat fostul negociator-șef al României.

În același timp, Vasile Pușcaș atrage atenția că există și factori care pot afecta calendarul negocierilor.

„Greutăți sunt mediul internațional, care este destul de complex și mai ales foarte deschis la schimbări bruște. În al doilea rând, este vorba de războiul din zonă și, nu în ultimul rând, este vorba de vecinătatea estică foarte mare, care nu privește cu ochi buni procesul de aderare și mai ales infuziunile în Republica Moldova, care încearcă să pună frâne”, a avertizat acesta.