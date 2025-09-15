Bărbatul care a sfidat moartea. A supraviețuit plutonului de execuție

Puţini oameni din lume pot spune că au supravieţuit unui pluton de execuţie. Printre ei se află mexicanul Wenceslao Moguel Herrera, care a reuşit să scape cu viaţă după ce a fost împuşcat de opt ori cu puşca şi încă o dată în cap, cu revolverul.

Povestea sa, petrecută în 1915, în timpul revoluţiei mexicane, a devenit una dintre cele mai uimitoare istorii de supravieţuire ale secolului XX.

Revoluţia mexicană, începută în 1910, a zguduit întreaga ţară. Printre liderii cei mai cunoscuţi ai mişcării revoluţionare s-a numărat „Pancho” Villa. După înfrângerea rebelilor de către constituţionalişti, în 1915, trupele guvernamentale au pornit o adevărată vânătoare împotriva combatanţilor din nordul Mexicului. Mulţi dintre cei prinşi erau tineri de 20-25 de ani, condamnaţi rapid, în urma unor procese-simulacru.

Unul dintre aceşti tineri a fost Wenceslao Moguel Herrera, originar din localitatea Halachó, în Peninsula Yucatan. La 25 de ani, acesta se înrolase în rândurile rebelilor pentru a lupta împotriva forţelor federale. Pe 18 martie 1915, după o bătălie pierdută în faţa unei armate de trei ori mai numeroase, Wenceslao a fost capturat. După un proces sumar de aproximativ o jumătate de oră, el şi alţi rebeli au fost condamnaţi la moarte.

Plutonul de execuţie, format din nouă soldaţi, a tras asupra lui. Conform procedurii, ofiţerul a aplicat şi „lovitura de graţie”, un glonţ tras în cap, menit să confirme decesul. Wenceslao a fost aruncat alături de cadavrele celorlalţi condamnaţi, fiind considerat mort.

Însă soarta i-a fost favorabilă. Niciun glonţ nu îi atinsese organele vitale. Ultimul glonţ, care ar fi trebuit să-l ucidă instantaneu, l-a lovit în mandibulă, distrugându-i maxilarul, dar fără a-i provoca decesul.

Rănit grav, dar conştient, Wenceslao s-a târât până la o casă din apropiere, unde localnicii au chemat un medic. După luni întregi de recuperare, a reuşit să îşi recapete forţele, deşi a rămas desfigurat pentru tot restul vieţii. Pentru a evita represaliile autorităţilor, a trăit o perioadă ascuns.

Ulterior, viaţa lui a intrat în legendă. În anii ’30, povestea lui a depăşit graniţele Mexicului. În 1937, a fost invitat la o emisiune radio difuzată în Statele Unite, dedicată cazurilor incredibile de supravieţuire. Atunci a primit şi porecla „El Fusilado” – „Împuşcatul”.

Deşi fusese condamnat la moarte şi executat formal, Wenceslao Moguel Herrera a reuşit să îşi continue viaţa timp de încă şase decenii. A trăit în Mexic, iar în 1975 a murit la vârsta de 85 de ani.