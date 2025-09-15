Social

Bărbatul care a sfidat moartea. A supraviețuit plutonului de execuție

Comentează știrea
Bărbatul care a sfidat moartea. A supraviețuit plutonului de execuție
Din cuprinsul articolului

Puţini oameni din lume pot spune că au supravieţuit unui pluton de execuţie. Printre ei se află mexicanul Wenceslao Moguel Herrera, care a reuşit să scape cu viaţă după ce a fost împuşcat de opt ori cu puşca şi încă o dată în cap, cu revolverul.

Povestea sa, petrecută în 1915, în timpul revoluţiei mexicane, a devenit una dintre cele mai uimitoare istorii de supravieţuire ale secolului XX.

Revoluţia mexicană, începută în 1910, a zguduit întreaga ţară. Printre liderii cei mai cunoscuţi ai mişcării revoluţionare s-a numărat „Pancho” Villa. După înfrângerea rebelilor de către constituţionalişti, în 1915, trupele guvernamentale au pornit o adevărată vânătoare împotriva combatanţilor din nordul Mexicului. Mulţi dintre cei prinşi erau tineri de 20-25 de ani, condamnaţi rapid, în urma unor procese-simulacru.

Condamnat la moarte la doar 25 de ani

Unul dintre aceşti tineri a fost Wenceslao Moguel Herrera, originar din localitatea Halachó, în Peninsula Yucatan. La 25 de ani, acesta se înrolase în rândurile rebelilor pentru a lupta împotriva forţelor federale. Pe 18 martie 1915, după o bătălie pierdută în faţa unei armate de trei ori mai numeroase, Wenceslao a fost capturat. După un proces sumar de aproximativ o jumătate de oră, el şi alţi rebeli au fost condamnaţi la moarte.

Nicușor Dan: Marea corupție nu a fost deranjată. Ce spune despre Dosarul ICA
Nicușor Dan: Marea corupție nu a fost deranjată. Ce spune despre Dosarul ICA
Ascensiunea lui Theo Rose: de la primele apariții TV la concerte grandioase
Ascensiunea lui Theo Rose: de la primele apariții TV la concerte grandioase

Execuţia și miracolul supraviețuirii

Plutonul de execuţie, format din nouă soldaţi, a tras asupra lui. Conform procedurii, ofiţerul a aplicat şi „lovitura de graţie”, un glonţ tras în cap, menit să confirme decesul. Wenceslao a fost aruncat alături de cadavrele celorlalţi condamnaţi, fiind considerat mort.

Însă soarta i-a fost favorabilă. Niciun glonţ nu îi atinsese organele vitale. Ultimul glonţ, care ar fi trebuit să-l ucidă instantaneu, l-a lovit în mandibulă, distrugându-i maxilarul, dar fără a-i provoca decesul.

Foto: Wikipedia

Recuperarea și viața de după

Rănit grav, dar conştient, Wenceslao s-a târât până la o casă din apropiere, unde localnicii au chemat un medic. După luni întregi de recuperare, a reuşit să îşi recapete forţele, deşi a rămas desfigurat pentru tot restul vieţii. Pentru a evita represaliile autorităţilor, a trăit o perioadă ascuns.

Ulterior, viaţa lui a intrat în legendă. În anii ’30, povestea lui a depăşit graniţele Mexicului. În 1937, a fost invitat la o emisiune radio difuzată în Statele Unite, dedicată cazurilor incredibile de supravieţuire. Atunci a primit şi porecla „El Fusilado” – „Împuşcatul”.

De la moarte sigură la 85 de ani de viață

Deşi fusese condamnat la moarte şi executat formal, Wenceslao Moguel Herrera a reuşit să îşi continue viaţa timp de încă şase decenii. A trăit în Mexic, iar în 1975 a murit la vârsta de 85 de ani.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:53 - Bărbatul care a sfidat moartea. A supraviețuit plutonului de execuție
23:46 - Un polonez, vacanță de coșmar în România
23:37 - Nicușor Dan: Marea corupție nu a fost deranjată. Ce spune despre Dosarul ICA
23:27 - Ascensiunea lui Theo Rose: de la primele apariții TV la concerte grandioase
23:18 - Amazon lansează funcția „Ascultă rezumatul” pentru cumpărături mai rapide cu ajutorul inteligenței artificiale
23:04 - Paradisul părăsit din inima României revine la viață. Un miracol pe care nimeni nu îl mai credea posibil

HAI România!

Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale

Proiecte speciale