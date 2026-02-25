Incendii, blocaje și știri false după operațiunea contra lui El Mencho

Autoritățile mexicane și experții în securitate se confruntă cu un val de violență și dezinformare după uciderea unuia dintre cei mai căutați lideri ai drogurilor din Mexic.

În timp ce incidentele reale de violență sunt confirmate în teren, rețelele sociale au propagat informații false și exagerate care complică înțelegerea situației.

Interviuri recente cu foști membri ai cartelurilor aduc noi perspective asupra fenomenului de violență și propagandă digitală.

Pe 22 februarie 2026, forțele de securitate mexicane au lansat o operațiune în statul Jalisco în urma căreia a fost ucis Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, cunoscut sub pseudonimul El Mencho, liderul Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Acesta era considerat unul dintre cei mai periculoși șefi de cartel din Mexic, căutat pentru traficul internațional de droguri și legături cu acte de violență extreme.

Confruntările ulterioare au generat blocaje rutiere, incendieri și atacuri asupra forțelor de ordine în mai multe state, în special Jalisco, Michoacán, Tamaulipas și Guanajuato.

Autoritățile au raportat decese în rândul membrilor cartelului și al militarilor. În unele orașe, circulația a fost întreruptă iar aeroporturile au funcționat cu restricții.

Pe rețelele de socializare au circulat rapid imagini și relatări care au prezentat o versiune exagerată sau falsă a situațiilor din teren. Printre afirmațiile neconfirmate sau eronate se aflau:

o preluare a aeroportului din Guadalajara de către asasini;

un avion în flăcări pe pistă;

fum ridicându-se dintr-o biserică și din multiple clădiri din Puerto Vallarta.

Toate aceste materiale au fost verificate s-au dovedit a fi false, deși au fost redistribuite de zeci de mii de ori.

Dezinformarea după un eveniment major nu este neobișnuită, dar tehnologia generată de inteligența artificială a accelerat răspândirea și complexitatea acestor falsuri.

Jane Esberg, cercetătoare la University of Pennsylvania, a declarat că grupările criminale folosesc aceste tactici digitale pentru a submina încrederea în capacitatea guvernului de a controla situațiile:

„Ei încearcă să arate că guvernul mexican nu deține controlul asupra țării.”

Recent, într-un interviu acordat emisiunii The Will Cain Show, fostul lider de cartel Margarito ‘Jay’ Flores Jr. a discutat despre repercusiunile violente ale morții lui El Mencho.

Potrivit relatărilor din presă, Flores a avertizat că ar putea urma atacuri direcționate asupra oficialilor guvernamentali după eliminarea capului CJNG.

Deși detaliile complete ale discuției nu sunt disponibile în transcrieri publice extinse, relatările media sugerează că perspectivele din interiorul lumii cartelurilor subliniază o potențială schimbare de tactică, de la confruntări deschise la acte mai țintite împotriva statului.

Declarațiile lui Flores au devenit subiect de interes la nivel internațional, accentuând cât de complexă și imprevizibilă este evoluția violenței după decapitarea conducerii unei organizații criminale puternice.

Mexicanii nu au ignorat impactul celei mai recente operațiuni securitare. Secretarul pentru securitate, Omar Garcia Harfuch, a confirmat identificarea „diverselor conturi” asociate distribuției de știri false și a spus că autoritățile vor continua investigațiile pentru a stabili care dintre ele sunt legate direct de grupuri criminale.

El a adăugat că există conturi „dedicate răspândirii de minciuni” fără legături directe cu cartetele.

Președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că instituțiile sunt angajate în combaterea dezinformării și că situația este monitorizată atent.

„Există multe, multe știri false care circulă”, a spus ea în contextul reacțiilor online.

Reacțiile cartelor și marile fluxuri de informații false au ridicat semne de întrebare cu privire la siguranța publică la evenimente majore.

Disinformation, spread by hostile networks to spread panic in Mexico, debunked: The cartel: - took over the airport - blocked all access to the state - took tourists as hostages - burned down buildings - ordered members to kill civilians at random ℹ️ @infodemiaMex pic.twitter.com/cvDEXQw7VC — Anonymous (@YourAnonCentral) February 22, 2026

Regatul Unit și FIFA au primit asigurări din partea autorităților mexicane că nu există riscuri pentru vizitatorii care vor participa la meciurile Cupei Mondiale de Fotbal programate în Guadalajara, Mexico City și Monterrey.

Oficialii mexicani subliniază că măsurile de securitate sunt consolidate și că viața socială revine treptat la normal în zonele afectate.

O altă provocare majoră este incertitudinea privind succesiunea în cadrul CJNG. Analize recente indică faptul că gruparea nu are un succesor clar desemnat pentru înlocuirea lui El Mencho, ceea ce ar putea duce la conflicte interne și la o fragmentare a puterii.

Unele facțiuni rivale, precum Cartelul Santa Rosa de Lima sau grupări din Michoacán, ar putea profita de această perioadă de slăbiciune pentru a prelua teritorii sau influență.

Experții subliniază că lipsa unui lider legitim poate crea o perioadă de instabilitate și violență, pe fondul rivalității crescute între facțiuni interne sau pretendenți la putere.

Istoria recentă a violenței cartelurilor din Mexic arată că evenimentele majore precum capturarea sau moartea unui lider pot declanșa efecte în lanț.

CJNG este cunoscut pentru tacticile sale violente, traficul transfrontalier și capacitatea de a opera la scară mare, inclusiv folosind armament sofisticat și chiar tactici de război cu drone sau mine antipersonal, conform unor experți.

Acest nivel ridicat de organizare și putere transformă CJNG nu doar într-o grupare criminală, ci într-o entitate capabilă să influențeze spațiul public, politica și securitatea națională a Mexicului.

Un aspect esențial al acestei crize este răspândirea rapidă a informațiilor false sau înșelătoare, amplificate de algoritmi, conturi anonime și uneori chiar de operațiuni coordonate de carteluri sau susținători ai acestora.

Într-un context în care accesul la informații de teren este dificil pentru jurnaliști din cauza violenței, diferențierea între realitate și fals devine tot mai complicată.

Această combinație de violență reală și campanii digitale bine orchestrate prezintă o provocare pentru autorități, societate civilă și mass-media.