Răzvan Lucescu revine în fotbalul din zona Golfului și preia banca tehnică a campioanei din Qatar, Al Sadd FC, după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Anunțul a fost făcut duminică de clubul din Doha, care a confirmat oficial numirea antrenorului român.

„Răzvan Lucescu este noul antrenor al lui Al Sadd, după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane”, au transmis reprezentanții formației qatareze pe canalele oficiale.

Tehnicianul în vârstă de 57 de ani îl înlocuiește pe italianul Roberto Mancini, cel care s-a aflat pe banca echipei în ultima perioadă. Conducerea clubului a mizat pe experiența și palmaresul românului, care are deja un trecut important în fotbalul din regiunea Golfului.

Potrivit informațiilor publicate de presa din Qatar și din zona Golfului, Răzvan Lucescu va încasa un salariu de 3,5 milioane de euro pe sezon, sumă care poate crește în funcție de obiectivele sportive pe care le va îndeplini alături de Al Sadd.

Noua provocare îl readuce pe Lucescu într-un campionat pe care îl cunoaște foarte bine, după experiența de succes avută în Arabia Saudită. La Al Sadd, principalul obiectiv va fi apărarea titlului de campioană și obținerea unor rezultate importante în competițiile continentale.

Născut la 17 februarie 1969, la București, Răzvan Lucescu este fiul fostului selecționer al României, Mircea Lucescu. Înainte de a deveni antrenor, a evoluat ca portar la formații precum Sportul Studențesc, FC Național, Rapid București și FCM Bacău.

Cariera de antrenor și-a început-o în 2004, la FC Brașov, iar ulterior a pregătit echipe precum Rapid București, El Jaish, Petrolul Ploiești, Skoda Xanthi și PAOK Salonic. Între 2009 și 2011 a fost selecționerul echipei naționale a României.

Cele mai importante performanțe ale sale au fost obținute în Grecia, alături de PAOK, club cu care a câștigat campionatul și Cupa Greciei și a devenit unul dintre cei mai apreciați antrenori din istoria formației din Salonic. De asemenea, în Arabia Saudită a cucerit Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal, în 2019, unul dintre cele mai importante trofee din cariera sa. Cu experiență în campionate puternice și în competiții internaționale, Răzvan Lucescu pornește acum într-un nou capitol la una dintre cele mai titrate echipe din Qatar.