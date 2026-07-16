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Medicii legiști au făcut lumină în cazul morții lui Gabi Mureșan. Afecțiunea de care nu știa nimeni

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Medicii legiști au făcut lumină în cazul morții lui Gabi Mureșan. Afecțiunea de care nu știa nimeniGabi Muresan. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Moartea lui Gabi Mureșan, fost fotbalist și primar al comunei Apold, a ridicat numeroase semne de întrebare. La câteva zile după tragedie, rezultatul necropsiei a schimbat complet ipoteza privind cauza morții. Medicii legiști au stabilit că fostul campion al României suferea de o afecțiune cardiacă despre care nici el, nici familia sa nu știau.

Gabi Mureșan ar fi făcut infarct în apă

Primele informații sugerau că Gabi Mureșan s-ar fi înecat după ce a intrat în apă pentru a se răcori, în urma unei ședințe la saună petrecute alături de mai mulți prieteni.

Rezultatul necropsiei arată însă că fostul fotbalist a suferit un infarct miocardic instalat brusc, provocat de o afecțiune cardiacă nediagnosticată.

Potrivit informațiilor apărute după finalizarea investigațiilor medico-legale, nici Gabi Mureșan și nici apropiații săi nu cunoșteau existența acestei probleme de sănătate.

Gabi Mureșan

Gabi Mureșan. Sursa foto: Facebook/CFR Cluj

Ce s-a întâmplat în ziua tragediei

În ziua tragediei, Gabi Mureșan a mers la saună împreună cu mai mulți prieteni, iar ulterior a intrat în apă pentru a se răcori. Absența sa a fost observată abia după aproximativ o oră. Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi, preotul din sat, a fost primul care a intrat în apă în încercarea de a-l găsi și de a-l salva.

Vestea morții sale a adus un val de tristețe în comunitatea din Apold și în lumea fotbalului, unde Gabi Mureșan era apreciat atât pentru cariera sa, cât și pentru implicarea în viața publică.

Gabi Mureșan, condus pe ultimul drum în satul natal

Gabi Mureșan a fost înmormântat duminică în localitatea Apold, județul Mureș. Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor format din 30 de preoți, iar sute de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu. La ceremonie au participat membri ai familiei, localnici, foști colegi din fotbal și prieteni.

La cimitir, familia a ales un gest simbolic pentru a-i cinsti memoria, așezând în mormânt o bucată de gazon decupată în forma unui teren de fotbal, un omagiu adus sportului care i-a marcat întreaga viață.

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