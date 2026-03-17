International

Aleksandr Dughin propune închiderea internetului în Rusia până în toamnă

Comentează știrea
Aleksandr Dughin. Sursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Ideologul naționalist rus Aleksandr Dughin a lansat o idee controversată: suspendarea accesului la internet în Rusia până în toamnă. Potrivit acestuia, o astfel de măsură ar permite oamenilor să se desprindă de lumea virtuală și să trăiască în realitate, informează united24media.com.

Propunere radicală: Dughin vrea internetul oprit în Rusia până în toamnă

Ideologul rus Aleksandr Dughin ar dori ca accesul la internet în Rusia  să fie blocat până la sfârșitul toamnei. Potrivit viziunii sale, o astfel de măsură i-ar încuraja pe oameni să revină la ceea ce el numește „o viață umană reală”.

Conceptul prezentat de Dugin presupune o existență fără internet. În această logică, rușii ar urma să petreacă lunile de primăvară și vară complet offline, revenind la utilizarea internetului abia la începutul iernii.

Argumentul central al ideologului este că o pauză digitală extinsă ar împinge societatea înapoi spre interacțiunea directă dintre oameni. El sugerează că lipsa conexiunii online ar încuraja activități simple și sociale: plimbări, întâlniri față în față, vizite la cafenele sau magazine și conversații spontane.

Horoscopul lui Dom’  Profesor,  18 martie 2026. O să trăim și o să vedem
Președintele Nicușor Dan se va întâlni joi, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Într-o postare citată de presă, Dughin susține că, în cazul în care internetul ar fi oprit complet, mai ales primăvara, oamenii ar începe să iasă mai mult din case. În opinia sa, acest lucru ar duce la noi cunoștințe și la redescoperirea unei vieți sociale autentice.

În viziunea sa, lunile de vară ar trebui dedicate vieții reale

El a afirmat că utilizarea internetului în Rusia ar trebui organizată după un model inspirat din ritmurile naturii, comparând accesul online cu „ciclurile sezoniere ale urșilor și fluturilor”. În viziunea sa, lunile de vară ar trebui dedicate vieții offline și activităților din lumea reală, în timp ce iarna ar putea deveni perioada în care oamenii revin mai mult în spațiul digital.

Fără internet

Internet. Sursa foto: Pixabay

În același context, el a evocat și o posibilă revenire la formele tradiționale de socializare. Mai exact, a sugerat că oamenii ar putea reînvia obiceiuri din copilărie, când prietenii își făceau planuri simplu, chemându-se unii pe alții de sub ferestrele apartamentelor.

Declarațiile vin la scurt timp după un alt apel lansat de Dughin privind consolidarea controlului statului asupra societății. În urmă cu o săptămână, acesta a susținut că supravegherea mai strictă ar trebui acceptată ca o realitate inevitabilă și a argumentat că un asemenea nivel de control ar trebui să fie pus în slujba efortului de război al Rusiei.

Dughin a descris viața fără control guvernamental drept o utopie

Aleksandr Dughin susține că o supraveghere mai strictă a populației ar trebui privită ca o necesitate impusă de contextul actual, nu ca o opțiune. În opinia sa, cetățenii ruși trebuie să accepte un control statal mai amplu, considerându-l parte a realității unei țări aflate în război.

Într-o postare publicată pe blogul personal, ideologul rus a descris ideea unei societăți fără monitorizare guvernamentală drept o utopie. El a subliniat că responsabilitatea pentru un astfel de sistem de supraveghere ar trebui să revină autorităților interne, și nu unor puteri externe.

Dughin a conectat această perspectivă și cu ofensiva militară pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit lui, mecanismele de monitorizare trebuie aplicate cu atenție și eficiență, astfel încât să contribuie la obținerea victoriei.

Totodată, el a prezentat suferința ca pe un element constant al istoriei ruse, afirmând că nedreptățile îndreptate împotriva altor popoare pot fi justificate prin idei precum umilința, sacrificiul și gloria națională.

2
3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:02 - Cofondatorul Uber s-a mutat din California înainte ca un proiect de lege privind impozitul pe avere să îl vizeze
21:56 - Chișinăul propune o misiune internațională pentru neutralizarea influenței străine în regiunea transnistreană
21:46 - Teatru absurd cu circuitul banului public. Fonduri blocate și reproșuri pentru că nu au fost cheltuite
21:38 - România, prinsă între două războaie. Scenariul lui Băsescu: Nu avem o garanție în momentul de față că va fi pace
21:32 - Pictorul Sorin Scurtulescu va expune la New York în expoziția „Sakura: A Season of Becoming”. Când are loc evenimentul
21:24 - Program nou în București. Sprijin financiar pentru proprietarii care își curăță fațadele în zonele protejate

HAI România!

Teatru absurd cu circuitul banului public. Fonduri blocate și reproșuri pentru că nu au fost cheltuite
Predicție făcută de generalul Alexandru Grumaz. Noul NATO va fi fără America
Cât de mare este pericolul pentru ca România să devină o țintă pentru rachetele iraniene
Proiecte speciale