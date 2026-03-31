Armin Papperger, CEO Rheinmetall, criticat după declarațiile controversate despre producția de drone ucrainene și rolul femeilor în apărare

Armin Papperger, CEO-ul companiei Rheinmetall, a stârnit controverse după ce a comparat producția de drone din Ucraina cu „copii care se distrează cu Lego” și a făcut comentarii despre rolul femeilor în industria de apărare. Reacții dure au venit din partea liderilor de la Kiev și din Europa.

Armin Papperger, directorul general al companiei germane de apărare Rheinmetall, a generat reacții puternice după un interviu recent în care a făcut afirmații despre modul în care Ucraina produce drone pentru front.

Întrebat cum a reușit Ucraina să transforme dronele în arme eficiente împotriva forțelor și blindatelor rusești, Papperger a răspuns: „Așa este, ca și cum te-ai juca cu Lego.”

El a spus că, în opinia sa, o parte din producție este realizată în condiții informale: „Soții casnice care lucrează cu imprimante 3D în bucătărie și produc piese pentru drone ... aceasta nu este inovație”.

Afirmațiile au fost criticate la Kiev de oficiali de rang înalt, inclusiv de președintele Volodimir Zelenski.

„Dacă fiecare soție casnică din Ucraina poate într-adevăr să producă drone, atunci fiecare soție casnică din Ucraina poate fi directorul general al Rheinmetall”, a declarat, ironic, președintele Ucrainei.

La rândul ei, prim-ministrul Iulia Svyrydenko a intervenit și a evidențiat contribuția femeilor din industria de apărare ucraineană. Ea a declarat: „Da, apărarea Europei este susținută de ‘soțiile casnice’ ucrainene”, folosind și hashtagul #MadeByHousewives.

Consilierul prezidențial Alexander Kamyshin a respins, la rândul său, tonul declarațiilor și a lăudat implicarea femeilor în producția militară. Acesta a spus că a văzut „femei ucrainene lucrând la fel de des ca bărbații”.

Rheinmetall este unul dintre principalii furnizori europeni de echipamente militare pentru Ucraina, producând tancuri, obuze de mortar și cantități mari de muniție de calibrul 155 mm.

Compania a devenit un actor central în procesul de consolidare a industriei de apărare europene, pe fondul războiului din Ucraina și al creșterii bugetelor militare.

Astfel, declarațiile lui Papperger au fost privite ca sensibile, având în vedere rolul strategic al companiei în sprijinul militar acordat Kievului.

Disputa a atras atenția și în Germania, unde Rheinmetall este unul dintre principalii beneficiari ai contractelor extinse din domeniul apărării.

Cancelarul Friedrich Merz a susținut în mod constant întărirea capacităților militare europene și a promovat creșterea investițiilor în apărare.

În acest cadru, compania Rheinmetall a anunțat că vizează contracte de apărare în valoare de aproximativ 300 de miliarde de euro până în anul 2030, relatează The Atlantic.

În urma criticilor apărute în spațiul public și pe rețelele sociale, Rheinmetall a transmis o clarificare pe platforma X, încercând să tempereze controversele generate de declarații.

„Avem cel mai mare respect pentru eforturile imense ale poporului ucrainean în apărarea sa. Fiecare femeie și fiecare bărbat din Ucraina contribuie într-un mod incomensurabil”, a transmis compania.

Armin Papperger este considerat una dintre cele mai vizibile figuri ale industriei de apărare din Germania. În trecut, compania sa a fost menționată în cazuri de securitate, inclusiv în legătură cu un presupus plan de asasinare atribuit serviciilor ruse și cu un atac incendiar asupra unei proprietăți în 2024.

În interiorul industriei, stilul său de conducere este descris ca fiind direct și orientat către promovarea publică a succeselor companiei, ceea ce a generat atât susținători, cât și critici.