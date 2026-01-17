Primele transportoare Rheinmetall Lynx KF41 furnizate de Germania sosesc pe frontul din Ucraina

După rachetele Nightfall, Ucraina ar putea achiziționa rapid și transportorul blindat german Lynx KF41, potrivit Capital.fr. Acest vehicul de luptă pentru infanterie, dezvoltat de Rheinmetall, este echipat în special cu un tun automat de 30 sau 35 mm și un lansator de rachete antitanc.

În timp ce discuțiile privind un plan de pace stagnează, Kievul continuă să reziste, provocând pagube semnificative Rusiei, de exemplu, și înarmându-se.

Aceasta include o posibilă comandă de avioane de vânătoare Rafale de la Dassault, drone Cooper și sprijin din partea aliaților săi. Germania, de exemplu, va furniza Ucrainei rachetele sale de înaltă performanță AIM-9 Sidewinder, în timp ce Londra va lansa dezvoltarea rachetei Nightfall, o rachetă capabilă să lovească ținte aflate la peste 500 de kilometri distanță cu un focos convențional de 200 kg.

Potrivit Le Parisien, Germania va furniza echipamente militare noi, în special vehicule de luptă pentru infanterie (IFV). Conform contractului semnat în decembrie, dar făcut public abia acum câteva zile, Berlinul va furniza transportoare blindate de trupe KF-41 Lynx. Construit de specialistul german în armament și echipamente auto, Rheinmetall AG, acest IFV de nouă generație cântărește peste 44 de tone.

Proiectată în urmă cu puțin peste zece ani, prima versiune a fost lansată de Ungaria în 2022. Este echipată în principal cu o rachetă antitanc și un tun automat de 30-35 mm. Aceasta are o rază de acțiune de 500 de kilometri cu trei soldați la bord, datorită în special motorului său Liebherr D9612 de 1.470 CP. De asemenea, poate integra sistemul german de apărare aeriană MANTIS și poate fi echipată cu turela Lance cu doi soldați, înarmată cu un tun automat de 30 mm.

Această turelă cu doi soldați a fost special reconfigurată pentru armata ucraineană, potrivit Rheinmetall, care afirmă că acest vehicul de luptă pentru infanterie „oferă un potențial excepțional pentru tehnologii și profiluri de misiuni viitoare”, datorită în special „arhitecturii sale electronice deschise și celui mai mare volum intern protejat din clasa sa”. Trebuie menționat că podeaua sa oferă protecție împotriva oricărei explozii echivalente cu 10 kg de TNT.

În decembrie 2024, Ucraina primise deja un KF41 Lynx pentru testare. Valoarea contractului nu a fost dezvăluită, dar conglomeratul german a sugerat că valoarea acestuia este de câteva milioane de dolari.

„Suntem recunoscători pentru încrederea pe care Ucraina ne-a acordat-o. De asemenea, dorim să mulțumim guvernului german pentru sprijinul său. Această comandă reprezintă un succes major care subliniază eforturile noastre continue de a sprijini Ucraina”, a declarat Armin Papperger, directorul executiv al Rheinmetall AG.