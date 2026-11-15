Liderii statelor din Asia de Sud-Est s-au reunit, duminică, la Manila, în cadrul unui summit regional dominat de negocieri privind comerțul, securitatea și gestionarea crizei energetice. Evenimentul, organizat sub egida Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), îl are pe lista participanților și pe președintele american Donald Trump, potrivit informațiilor transmise de AFP.

Liderul de la Casa Albă urmează să ajungă în capitala Filipinelor marți, chiar la finalul reuniunii ASEAN. Programul său include o întrevedere strategică cu ceilalți membri ai grupului Quad – liderii din India, Japonia și Australia –, o alianță creată special pentru a echilibra influența tot mai puternică a Chinei în regiune. Această reuniune are loc cu doar două zile înaintea unui summit trilateral de maximă importanță, programat joi la Shenzhen, în China, unde Donald Trump se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin și cu liderul chinez Xi Jinping.

La Manila sunt prezenți și alți lideri internaționali de prim rang. Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, recent reales în funcție, participă duminică la o sesiune plenară alături de cele unsprezece state membre ASEAN. Totodată, premierul australian Anthony Albanese urmează să parafeze un nou tratat de apărare cu țara gazdă, Filipine, în timp ce delegația Chinei este condusă de prim-ministrul Li Qiang.

Autoritățile filipineze au instituit un dispozitiv impresionant de securitate, mobilizând aproape 20.000 de polițiști pe străzile din Manila. Măsurile vin în contextul în care mai multe organizații progresiste au anunțat mobilizarea a mii de protestatari pentru ziua de marți, când este programat un marș anti-Trump către zona în care se desfășoară summitul.

Nemulțumirile manifestanților vizează în mod direct inițiativa americană ”Pax Silica”, un program conceput pentru a reduce dependența globală de China în sectorul semiconductorilor și al metalelor rare. Proiectul central al acestui plan presupune dezvoltarea unui complex industrial de 1.620 de hectare la nord de Manila, investiție care riscă însă să ducă la strămutarea forțată a mai multor comunități indigene din zonă.

Discuțiile diplomatice au debutat încă de sâmbătă, fiind marcate de anunțul premierului canadian Mark Carney privind finalizarea negocierilor pentru un acord extins de liber schimb cu Filipine. În paralel, liderii ASEAN caută soluții comune pentru combaterea poluării transfrontaliere provenite din Indonezia și pentru implementarea unor mecanisme de partajare a resurselor de combustibil, menite să atenueze efectele economice ale războiului din Iran.

Cu toate acestea, două dintre cele mai sensibile subiecte de pe agenda regională par să nu își găsească rezolvarea la Manila, urmând să fie transferate către Singapore, țara care va prelua președinția rotativă a ASEAN în 2027. Este vorba despre adoptarea unui ”cod de conduită” în Marea Chinei de Sud și despre gestionarea relațiilor cu Birmania.

Birmania rămâne exclusă de la reuniunile la nivel înalt ale organizației încă de la lovitura de stat militară din 2021, prin care a fost înlăturat guvernul civil condus de Aung San Suu Kyi, declanșându-se un război civil activ și astăzi. Deși Thailanda, stat vecin cu Birmania, a propus săptămâna trecută revenirea șefului diplomației birmane la masa discuțiilor, oficialii filipinezi au temperat așteptările. Secretarul de stat filipinez pentru Afaceri Externe, Theresa Lazaro, a precizat sâmbătă că nu există ”progrese” în privința poziției față de regimul de la Naypyidaw, acuzat de genocid împotriva minorității musulmane rohingya.

Nici în privința stabilirii unui ”cod de conduită” în Marea Chinei de Sud între statele ASEAN și Beijing perspectivele nu sunt optimiste. Un diplomat regional implicat în organizarea summitului a declarat pentru AFP că semnarea unui astfel de document la Manila este improbabilă, chiar dacă Theresa Lazaro a subliniat sâmbătă că negocierile sunt finalizate ”în proporţie de 80%”.

Beijingul continuă să revendice aproape întreaga suprafață a Mării Chinei de Sud, ignorând o decizie a justiției internaționale, fapt ce generează frecvent confruntări între paza de coastă chineză și navele filipineze. Răcirea relațiilor diplomatice a fost vizibilă și luna trecută, la reuniunea miniștrilor apărării din ASEAN, unde China a ales să trimită doar un atașat de ambasadă, în semn de protest față de declarațiile unor oficiali de la Manila.

Subiectul disputelor teritoriale rămâne central și în afara sălilor oficiale de negocieri. Duminică, la mai puțin de cinci kilometri de sediul summitului ASEAN, are loc un seminar anual dedicat exclusiv pretențiilor teritoriale ale Beijingului în Marea Chinei de Sud. Printre vorbitorii principali se numără ministrul filipinez al Apărării, Gilberto Teodoro, oficial sancționat de autoritățile chineze în cursul acestui an pentru ceea ce Beijingul a catalogat drept ”declaraţii iresponsabile”.