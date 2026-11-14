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Întâlnire istorică între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping. Subiectul pe care îl vor discuta cei trei lideri la summitul din China

Întâlnire istorică între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping. Subiectul pe care îl vor discuta cei trei lideri la summitul din ChinaPutin, Xi, Trump. Sursa foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping urmează să participe la o întâlnire trilaterală programată săptămâna viitoare, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat în China, în perioada 18-19 noiembrie. Discuțiile dintre liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei vor avea ca temă principală reducerea armamentului nuclear la nivel mondial, potrivit unui anunț făcut de Casa Albă. Informația a fost prezentată vineri seară de Olivia Wales, purtătoarea de cuvânt a administrației americane, în timpul unei conferințe telefonice cu jurnaliștii.

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Întâlnirea îi va aduce la aceeași masă pe conducătorii celor trei state cu cele mai mari arsenale nucleare.

„Președintele Trump își va încheia vizita în China cu o întâlnire trilaterală între președintele Statelor Unite, președintele Republicii Populare Chineze și președintele Federației Ruse. Președintele a precizat clar că, printre alte subiecte, va discuta despre reducerea armelor nucleare la nivel mondial, a căror proliferare o consideră președintele Trump extrem de periculoasă”, a spus Olivia Wales.

SUA-China

SUA-China. Sursa foto: AI

De ce au ajuns armele nucleare pe agenda întâlnirii

Discuțiile dintre cei trei lideri au loc într-un moment important pentru securitatea internațională, după expirarea, în februarie 2026, a ultimului tratat privind controlul armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia.

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În același timp, China și-a extins arsenalul nuclear, iar evoluția capacităților militare ale celor trei puteri reprezintă una dintre temele importante ale negocierilor internaționale.

Potrivit CNN, oficialii americani nu anticipează încheierea unui acord privind dezarmarea nucleară la această primă întâlnire, însă consideră discuțiile un început al unui posibil proces diplomatic.

„Nu ne așteptăm să ajungem la vreun fel de acord. Aș caracteriza acest moment ca fiind punctul de plecare, prima discuție, cu siguranță la nivel de lideri, între aceste țări. Așadar, acesta este începutul unei discuții care, sperăm, va fi productivă pe viitor”, a declarat un înalt oficial american pentru CNN.

Ce alte subiecte ar putea aborda Trump, Putin și Xi Jinping

Întâlnirea trilaterală este programată într-o perioadă marcată de tensiuni în relațiile dintre Washington, Moscova și Beijing.

Potrivit NBC News, Donald Trump intenționează să discute cu Vladimir Putin și Xi Jinping și despre conflictul din Iran. În schimb, președintele american nu ar urma să abordeze războiul din Ucraina în această formulă, considerând că Beijingul nu face parte din discuțiile referitoare la acest conflict.

Relațiile dintre Washington și Beijing au trecut recent printr-o perioadă de tensiuni comerciale, urmată de un armistițiu convenit de Trump și Xi Jinping după disputa economică de anul trecut.

În paralel, liderul american a încercat să îmbunătățească relațiile cu Vladimir Putin, în pofida războiului din Ucraina și a intensificării cooperării militare, diplomatice și în domeniul informațiilor dintre Rusia și Iran.

Summitul APEC din China, programat pentru 18 și 19 noiembrie, va oferi astfel prilejul unor discuții directe între liderii celor trei mari puteri, inclusiv pe tema controlului armamentului nuclear.

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